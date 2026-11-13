«مصدر» تعزز حضورها في السوق الأمريكية باستكمال مشروع «لوكهارت» للطاقة الشمسية والتخزين

احتفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة العالمية الرائدة في الطاقة النظيفة، باستكمال مشروع «لوكهارت» للطاقة الشمسية وتخزينها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، باستثمارات تبلغ 3.49 مليارات درهم «950 مليون دولار أمريكي»، في خطوة تعزز محفظة مشاريعها المتنامية في قطاع الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة.

ويُعد المشروع، الذي طوّرته شركة «تيرا جين»، المملوكة بشكل مشترك لـ «مصدر» و«أجنيو إنفراستركشر بارتنرز»، من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المدمجة بحلول تخزين الطاقة، إذ يضم أكثر من 925 ألف لوح شمسي، و248 حاوية لبطاريات تخزين الطاقة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمجمع 538.7 ميغاواط، منها 365 ميغاواط للطاقة الشمسية، و173.7 ميغاواط لمنظومة تخزين الطاقة بالبطاريات، بما يتيح توفير الكهرباء اللازمة لتلبية الاحتياجات السنوية لنحو 350 ألف منزل ومنشأة تجارية في الولايات المتحدة.

تلبية الطلب

وقال خليفة المهيري الرئيس التنفيذي لـ «مصدر أمريكا»، إن استكمال مشروع «لوكهارت» يجسد طموحات «مصدر» في السوق الأمريكية، والتزامها بالمساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة، من خلال توظيف خبراتها العالمية، وقدراتها الاستثمارية، وسجلها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب الحضور القوي لشركة «تيرا جين» في السوق المحلية.

وأضاف أن المشروع يسهم في توفير طاقة موثوقة بتكلفة تنافسية، وتوفير فرص عمل نوعية، ودعم النمو الاقتصادي، مؤكداً حرص «مصدر» على توسيع شراكاتها في الولايات المتحدة، والمساهمة في تطوير منظومة طاقة مستقبلية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، لا سيما في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة.

وشهدت منشأة «هينكلي» مراسم خاصة بهذه المناسبة، تضمنت قص الشريط، بحضور موظفي الشركة ومسؤولين محليين وممثلي جهات التمويل التجارية وشركاء المشروع وعملائه.

موثوقية الإمدادات

من جانبه، قال جون أوكونور الرئيس التنفيذي لشركة «تيرا جين»، إن استكمال مجمع «لوكهارت» يمثل ثمرة تعاون وشراكات أسهمت في إنجاز مشروع ذي أهمية كبيرة للمنطقة، مؤكداً أن الجمع بين الطاقة الشمسية وحلول التخزين يعزز موثوقية الإمدادات الكهربائية، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ولاية كاليفورنيا.

وساهم تنفيذ المشروع في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل في موقع الإنشاء، بإجمالي 880 ألف ساعة عمل على مدى أربع سنوات، فيما يُتوقع أن يحقق أكثر من 40 مليون دولار من إيرادات الضرائب العقارية طوال عمره التشغيلي، إلى جانب تقديم منافع إضافية للمجتمع المحلي.

وترتبط منشأة «لوكهارت» باتفاقيات لبيع إنتاجها من الكهرباء، إلى جانب عقود طويلة الأجل لتوريد الكهرباء إلى جهات تتولى توزيعها على المستهلكين في ولاية كاليفورنيا.

واستثمرت «مصدر» نحو 3 مليارات دولار أمريكي في الولايات المتحدة، وتعتزم استثمار 20 مليار دولار إضافية خلال العقد المقبل، في إطار خططها لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في السوق الأمريكية إلى 25 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتواصل «مصدر»، من خلال شركة «تيرا جين»، دعم جهود توفير فرص العمل، وتعزيز التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد في الولايات المتحدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للطاقة، بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.