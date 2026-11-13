1.03 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» خلال 9 أشهر





أعلنت دبي للاستثمار عن تحقيق أرباح قبل خصم الضرائب بلغت 1.13 مليار درهم، وذلك خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ1.10 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح لملاك الشركة بعد خصم الضرائب 1.03 مليار درهم خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ1.01 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت المجموعة إجمالي دخل بقيمة 3.13 مليارات درهم خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ3.07 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 24.64 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ23.28 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025، فيما بلغت حقوق الملكية العائدة إلى ملاك الشركة 14.87 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2026.

وواصل القطاع العقاري مساهمته الرئيسية في تعزيز أرباح المجموعة خلال هذه الفترة، مدفوعاً بالنمو المستمر في إيرادات الإيجارات عبر محفظتها، كما سجلت أعمال المجموعة أداء استثنائياً في قطاعات التصنيع والمقاولات والخدمات.



خطوة مهمة

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «يأتي إدراج دي أي بي هولدينغ في سوق دبي المالي كخطوة مهمة في المسار الاستراتيجي لمجموعة دبي للاستثمار، ويعكس القيمة التي تحققت على مدى سنوات من تطوير أعمالها، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز قيمتها خلال المرحلة التالية من مسيرة نموها، وتواصل المجموعة العمل المنضبط والإدارة الفاعلة للمحفظة، على نحو يسهم في تعزيز إمكانات نمو الأرباح وتحقيق قيمة مستدامة. ولا يقتصر هذا النهج على الاستثمار بهدف تحقيق النمو، بل يشمل توسيع نطاق الأعمال، وتعزيز حضورها في الأسواق، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».

وأضاف: «خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، أنجزت دبي للاستثمار عمليتي استحواذ استراتيجيتين؛ حيث رفعت حصة ملكيتها في مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي من 20 % إلى 100 %، وفي شركة وايت ألمنيوم للسحب من 51 % إلى 100 %. وتسهم الملكية الكاملة لمستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي في تعزيز حضور المجموعة عبر قطاع الرعاية الصحية، وتوفر مرونة استراتيجية أكبر لدعم النمو المستمر للمستشفى، بينما يعزز الاستحواذ على شركة وايت ألمنيوم للسحب مكانة دبي للاستثمار ضمن محفظتها في قطاع التصنيع».



استثمار الرؤية المستقبلية

تمضي المجموعة في إنجاز مشاريعها العقارية وفق المراحل المحددة لأعمال البناء والتسليم، مع العمل على زيادة مساهمة المحفظة العقارية في نتائج المجموعة على المدى الطويل.

وتواصل دبي للاستثمار عبر محفظتها الاستثمارية الواسعة التركيز على تعزيز استثماراتها وتطوير شركاتها، مع التركيز على انتقاء الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية عبر مختلف القطاعات، وفق نهج استثماري منضبط يرتكز على تحقيق النمو المستدام والارتقاء بمستويات القيمة.