سوقا دبي وأبوظبي الأفضل عربياً في أسبوع









تصدرت أسواق المال المحلية ارتفاعات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وغلب اللون الأخضر على أداء معظم أسواق المنطقة، مستفيدة من زخم السيولة وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، خفّت حدة القلق في أوساط المستثمرين، في الوقت ذاته، لعبت موجة الإفصاحات الفصلية لنتائج الربع الثالث من عام 2026 دوراً حاسماً في توجيه بوصلة التداولات داخل قاعات البورصات؛ إذ اتجهت السيولة نحو اقتناص أسهم الشركات التي أثبتت قدرتها على تحقيق نمو تشغيلي وتجاوز ضغوط التكاليف، وهو ما تفسره القفزات السعرية القوية لعدد من الأسهم.



سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.86% إلى 6197.88 نقطة خلال أسبوع.

وارتفعت أسهم وطنية 27.4%، والإمارات دبي الوطني 13.92%، وأمان 11%، وديار للتطوير 7.64%، وباركن 7%.

فيما انخفضت أسهم الصناعات الوطنية 9.66%، والأغذية المتحدة 8.7%، وأملاك للتمويل 3.25%، وإعمار العقارية 1.6%، والمشرق 0.99%.



سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.91% إلى 9667.38 نقطة في 5 جلسات.

وصعدت أسهم فينكس كروب 16%، وأريد 15%، والصير مارين 12.2%، والإمارات للتنقل 12.16%، فيما تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 2.9%، ومجموعة أرام 2.44%، وإنفيكتوس للاستثمار 2.37%، ودانة غاز 1.93%.



السعودية

ارتفع سوق الأسهم السعودية بنسبة 2.29% في أسبوع، مضيفاً 231.05 نقطة، ليغلق عند مستوى 10326.47 نقطة.

وحققت السوق مكاسب سوقية أسبوعية بلغت 121.61 مليار ريال، ليرتفع رأس المال السوقي الإجمالي إلى 9.348 تريليونات ريال مقابل 9.226 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفعت قيم التداول الأسبوعية لتصل إلى 20.82 مليار ريال، كما صعدت كميات التداول لتبلغ 1.23 مليار سهم.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، فقد تصدر سهم رتال قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20.26%، تلاه سهم السعودي الألماني الصحية بارتفاع 18.52%، ثم سهم تنمية بنسبة 16.60%، في حين تصدر سهم فيبكو قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجعه 8.14%، تلاه سهم ريدان بتراجع 7.72%، ثم أماك بتراجع 5.88%.



الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، محققة بذلك مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي.

واختتم مؤشر السوق العام الأسبوع عند مستوى 8575.79 نقطة، مسجلاً نمواً أسبوعياً بنسبة 0.34%، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% ليغلق عند 9017.46 نقطة.

كذلك، صعد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.67% منهياً التداولات عند مستوى 8591.99 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» 1.35% إلى 9679.06 نقطة.

وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم المدرجة، فقد سجلت ارتفاعاً أسبوعياً لتصل في ختام التعاملات إلى 51.51 مليار دينار كويتي، محققة مكاسب قدرها 175 مليون دينار.

وارتفعت أحجام التداول لتبلغ 1.58 مليار سهم، كما نمت قيم التداول لتصل إلى 399.41 مليون دينار، عبر 90.89 ألف صفقة.

وتصدر سهم المساكن قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 24.4%، تلاه سهم مواشي الذي صعد بنسبة 13.4%، ثم سهم وطنية بنمو 11.77%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الأنظمة قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 22% خلال الأسبوع، تلاه سهم نابيسكو الذي انخفض بنسبة 12.2%، ثم سهم أجيال بتراجع 7.44%.



قطر

أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع في مؤشرها العام بنسبة 0.37%، فاقداً 37.47 نقطة ليغلق عند مستوى 10028.38 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية الأسبوع ارتفاعاً بقيمة 3.71 مليارات ريال لتصل إلى نحو 612.46 مليار ريال.

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 2.68 مليار ريال، وأحجام التداولات 1.21 مليار سهم، عبر تنفيذ 185.16 ألف صفقة.

وتصدر سهم التحويلية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.64%، يليه نبراس للطاقة بنحو 4.03%، ثم بيمه بنسبة 3.78%، في حين تصدر سهم الأهلي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 36.82%، تلاه إنماء بنحو 11.30%، ثم الإسلامية للتأمين 10%.



مسقط

أنهت بورصة مسقط تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، ليسجل مؤشرها الرئيسي «مسقط 30» نمواً بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 7354.9 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.77% لتصل إلى 39.109 مليار ريال عماني، بمكاسب 300.26 مليون ريال.

وارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 4.94% ليصل إلى 627.482 مليون ورقة مالية، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 11.28% لتبلغ 200.48 مليون ريال.

وتصدر سهم الجزيرة للخدمات قائمة الرابحين بنسبة 21.22%، وصعد سهم مسندم للطاقة بنسبة 10.37%، ثم سهم صناعة مواد البناء بنسبة 8.57%، في حين تصدر سهم ريسوت للأسمنت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجعه 15.03%، يليه سهم بركاء لتحلية المياه بهبوط 9.5%، ثم سهم صحار للطاقة متراجعاً بنسبة 7.6%.



البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع على ارتفاع في مؤشراتها الرئيسية، حيث صعد مؤشر البحرين العام بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1828.09 نقطة، كما حقق مؤشر البحرين الإسلامي مكاسب ملحوظة بارتفاعه بنسبة 3.19% منهياً التداولات عند مستوى 857.29 نقطة.

وعلى صعيد حركة التداول وأداء الأسهم، بلغت القيمة المتداولة الإجمالية خلال الأسبوع نحو 2,708,424 ديناراً بحرينياً، وذلك من خلال تداول كمية أسهم بلغت 10373,283 سهماً.

وشهدت الجلسات الأسبوعية توازناً في حركة أسهم الشركات المدرجة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، في مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات أخرى خلال الفترة ذاتها.

وارتفعت أسهم جي إف إتش 5.35%، وآي بي إم تيرمينالز 3.95%، والبحرين الإسلامي 3%، فيما انخفضت أسهم خليجي بنك 7.14%، والبحرين والكويت 1.48%، وصلة الخليج 1.25%.



بورصة مصر

وحققت البورصة المصرية مكاسب تجاوزت نحو 118 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى نحو 4.168 تريليونات جنيه، مقابل 4.050 تريليونات جنيه في الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 2.91%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.7%، ليغلق عند مستوى 52023.37 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 5.47%، ليصل إلى مستوى 18527.43 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة 4.40%، ليغلق عند مستوى 24493.99 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر الشريعة «إيجي إكس 33»، الذي صعد بنسبة 2.57%، ليصل إلى مستوى 6267.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.95%، ليغلق عند مستوى 64451.94 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، لتبلغ نحو 596.7 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 12.870 مليار ورقة مالية، نُفذت على 1.477 مليون عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداولات بلغت نحو 518.2 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، من خلال تداول نحو 11.206 مليار ورقة مالية، نُفذت على 1.310 مليون عملية.