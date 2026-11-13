231 مليون درهم أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» في 9 أشهر

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، تسجيل دخل تشغيلي بلغ نحو 326 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، محافظاً على استقراره، بانخفاض طفيف نسبته 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 960.7 مليون درهم، بانخفاض نسبته 0.5% على أساس سنوي.

وحافظ الدخل التشغيلي على متانته في معظم قطاعات أعمال المجموعة، مدعوماً بتنوع مصادر إيراداتها، وذلك رغم التداعيات الناجمة عن الضغوط الجيوسياسية الإقليمية والتغيرات في الأطر التنظيمية والظروف التجارية عبر ممرات التحويلات المالية الرئيسية، إلى جانب انخفاض هوامش الربحية في ظل تزايد حدة المنافسة في السوق.

وارتفع صافي أرباح صرف العملات بنسبة 0.5% ليصل إلى 181.6 مليون درهم، في حين انخفض صافي دخل العمولات بنسبة 1.8% إلى 144 مليون درهم في الربع الثالث من العام، كما ارتفعت المصروفات التشغيلية شاملة المتطلبات من الجهات الرقابية مع مواصلة المجموعة استثماراتها لدعم النمو طويل الأمد، بما في ذلك الاستثمارات المخطط لها في الكوادر البشرية وشبكة الفروع والأنظمة التقنية، حيث ارتفعت الرواتب والمزايا بنسبة 1.1%، والمصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 8.8% خلال الربع الثالث.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث 128.1 مليون درهم، بانخفاض نسبته 5.7%، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 79.8 مليون درهم، بانخفاض نسبته 12.3%، مقارنة بتراجع نسبته 15% و28.7%، على التوالي، خلال الربع الأول والثاني من العام، وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث 39.3%، مقارنة بنسبة 41.5% خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 370.9 مليون درهم، بانخفاض نسبته 12.3%، فيما بلغ هامش هذه الأرباح 38.6%، مقارنة بنسبة 43.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت صافي الأرباح بعد الضريبة 231.1 مليون درهم، بانخفاض نسبته 23.8%.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الطفيف في الدخل التشغيلي بسبب الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على حركة السفر والسياحة مع ارتفاع المصروفات للوفاء بمتطلبات الجهات الرقابية، بالإضافة لتمويل الخطط الاستراتيجية للمجموعة، بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

وحققت المجموعة تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 342 مليون درهم، بمعدل تحويل للتدفقات النقدية بلغ 92%، وبلغت النفقات الرأسمالية ما يعادل 3% من الدخل التشغيلي. كما ارتفع صافي الأصول المتداولة إلى 2.1 مليار درهم، مقارنة بـ 2 مليار درهم في نهاية عام 2025، وتحسنت نسبة الدين إلى حقوق الملكية لتصل إلى 29%، مقارنة بـ 38% في نهاية عام 2025، بفضل انخفاض القروض البنكية، ما يمنح المجموعة مرونة مالية لدعم أولوياتها الاستراتيجية.



قدرات جديدة

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نواصل العمل على تعزيز مكانة المجموعة في الأسواق التي نعمل بها، وبناء منصة أكثر ترابطاً تدعمها القدرات الرقمية، وتستند استثماراتنا في تطوير قدرات جديدة إلى طموحنا في خدمة متعاملينا بفاعلية أكبر ودعم النمو المستدام، وسنستمر في تكييف أعمالنا بما يتماشى مع احتياجات المتعاملين المتغيرة وظروف السوق».



تحقيق التكامل

من جانبه، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «تتمثل أولوياتنا في تحسين الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على الانضباط في إدارة التكاليف، وتعزيز التنفيذ في مختلف قطاعات الأعمال. ونركز على تحقيق التكامل في منصتنا الإقليمية، مع مواصلة الاستثمار في القدرات اللازمة لدعم النمو. كما سنبقى متيقظين للمتغيرات في ممرات المعاملات الرئيسية لدينا».