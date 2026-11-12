محمد العبار: العالم يحتاج إلى مستثمرين مسؤولين «لا ضباع»

الشرق الأوسط «نيويورك الجديدة» للمستثمرين.. والهند قد تصبح الصين الجديدة لإعمار

أكد محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أن السوق العقارية الإماراتية أثبتت متانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية، مشيراً إلى أن انتظام العملاء في سداد أقساط وحداتهم العقارية، واستمرار أعمال الإنشاء والتطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، يعكسان الثقة بالسوق وقوة القطاع العقاري.

وقال العبار، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «بلومبرغ إنفست دبي 2026»، إن السوق اجتازت اختباراً مهماً خلال الأشهر الثمانية الماضية، معتبراً أنه لو كانت هناك فقاعة عقارية لانفجرت خلال هذه الفترة، ومشيداً بالإجراءات الصارمة التي يتبعها مصرف الإمارات المركزي في تمويل الشركات العقارية.

وكشف عن تأجيل طرح مناقصة برج ضخم في دبي إلى حين هدوء الأوضاع الإقليمية، دون الكشف عن اسم المشروع أو موقعه، مؤكداً في المقابل عدم وجود أي تأخير في المشاريع التطويرية الحالية، وأن بعض المشاريع تتجه نحو التسليم قبل مواعيدها، رغم ارتفاع تكاليف مواد البناء بنحو 5%.

مبيعات متراكمة

وأوضح أن إعمار تحتفظ بمبيعات عقارية متراكمة تبلغ نحو 160 مليار درهم، وأن العملاء يواصلون سداد التزاماتهم بالمستويات نفسها التي سبقت الأزمة، مشيراً إلى أن الشركة سجلت مبيعات بنحو 80 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأشار إلى تأثر نشاط مراكز التسوق ومبيعات التجزئة بالتطورات الإقليمية، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحسن الأوضاع وانعكاس ذلك على حركة الأسواق، لافتاً إلى أن الأخبار الإيجابية بشأن الاستقرار تنعكس سريعاً على النشاط العقاري.

ووصف العبار المرحلة الراهنة بأنها «شتاء اقتصادي»، مؤكداً أهمية الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة وتجنب الإفراط في الاقتراض، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يتأثر بالدورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن خبرته في التعامل مع الأزمات السابقة عززت قناعته بضرورة الاستعداد للتقلبات قبل وقوعها.

وأكد أن دولة الإمارات تمثل مركزاً استراتيجياً لإدارة الأعمال والاستثمارات في المنطقة، موضحاً أن تقييم الأسواق لا يختلف كثيراً عن تقييم الشركات، إذ يعتمد على جودة الإدارة، واستقرار السياسات، ومستويات الديون، والتدفقات النقدية، وكفاءة الموارد البشرية.

نيويورك الجديدة

ووصف الشرق الأوسط بأنه «نيويورك الجديدة» للمستثمرين، مشيراً إلى أن المنطقة تضم نحو 500 مليون نسمة، وتوفر فرصاً واسعة في قطاعات العقارات والتكنولوجيا والأغذية والزراعة ومراكز البيانات والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى استمرار أعماله في مصر وسوريا، مؤكداً أن زيارته عدداً من المدن السورية كشفت عن إمكانات استثمارية كبيرة في الموارد الطبيعية والمعادن والزراعة.

وتوقع أن تصبح الهند إحدى أبرز أسواق التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة، مشبهاً الفرص المتاحة فيها بتلك التي وفرتها الصين سابقاً، في ظل النمو الاقتصادي واتساع السوق وتوافر الكفاءات البشرية.

تطوير أسواق رأس المال

وشدد على ضرورة تطوير أسواق رأس المال الإماراتية وتعميق سيولتها، بما يدعم تمويل الشركات ويوسع الخيارات الاستثمارية، مؤكداً أهمية إعداد القيادات المستقبلية ومنح الكفاءات الشابة مساحة أكبر للمسؤولية واتخاذ القرار.

ودعا العبار إلى تبني مفهوم الاستثمار المسؤول، الذي يجمع بين تحقيق العوائد المالية والمساهمة في تنمية المجتمعات، مؤكداً أن العالم يحتاج إلى مستثمرين مسؤولين «لا ضباع»، وأن نجاح الأعمال ينبغي أن ينعكس على حياة الأفراد والاقتصادات التي تعمل فيها الشركات.