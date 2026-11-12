تعاونية الاتحاد تتبنى أنظمة ذكية لتحليل بيانات العملاء

قال سانجاي باتني، الرئيس التنفيذي للنمو والتسويق في تعاونية الاتحاد، إن تعاونية الاتحاد تعتمد على توظيف الأنظمة الرقمية، وتحليل البيانات لفهم سلوك المتعاملين، وتطوير برامج الولاء والمكافآت، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التسويقية والتجارية، وقياس الأثر الفعلي للمبادرات التي تنفذها في زيادة المبيعات، وتحقيق إيرادات إضافية، وذلك في إطار توجهها نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة الإيرادات، تستند إلى البيانات والقرارات الذكية.



وأكد أن التعاونية تستثمر بشكل مستمر في تطوير قدراتها الرقمية، وأنظمة تحليل بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي، بهدف الانتقال من الأساليب التقليدية في إدارة برامج المكافآت إلى نماذج أكثر تطوراً، تتيح فهماً أعمق للسلوك الشرائي، وتساعد على تحديد الفرص الحقيقية للنمو، وتعزيز القيمة المقدمة للمتعاملين.



وأوضح أن التحدي الذي تواجهه المؤسسات اليوم لا يتمثل فقط في استقطاب العملاء، وزيادة حجم المبيعات، وإنما في القدرة على تحديد الإيرادات الإضافية، التي تحققها المبادرات التسويقية بصورة فعلية، والتمييز بينها وبين الإيرادات التي كان من الممكن تحقيقها حتى دون إطلاق تلك المبادرات.



وأشار إلى أن ارتفاع إنفاق العملاء شهرياً عقب إطلاق حملة تسويقية معينة لا يعني بالضرورة أن الحملة حققت زيادة فعلية، إذ يتعين على المؤسسة تحديد ما إذا كان هذا النمو ناتجاً عن تدخلها التسويقي أم أن العميل كان سيزيد إنفاقه بصورة طبيعية، معتبراً أن قياس هذه القيمة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لما يُعرف بـنظام الإيرادات الذكي (Intelligent Revenue System).



وأضاف أن تعاونية الاتحاد تعمل على تطوير تجربة العملاء، من خلال برامج المكافآت الرقمية، التي تتيح لهم الاستفادة من عروض ومزايا متنوعة، وتسهم في الوقت نفسه في توفير بيانات، تساعد على فهم أنماط الإنفاق والتفضيلات الشرائية، موضحاً أن التفضيلات التي يعلن عنها العملاء قد تختلف أحياناً عن سلوكهم الشرائي الفعلي، ما يجعل تحليل المعاملات والبيانات السلوكية أداة أكثر دقة لفهم احتياجاتهم وتوجهاتهم.



وأكد أن الاعتماد على البيانات الفعلية يتيح للمؤسسات الانتقال من مجرد رصد عمليات الشراء إلى فهم العوامل التي تؤثر في قرارات العملاء، وتحديد مدى نجاح الحملات التسويقية، وبرامج الولاء في تغيير سلوكهم وتحقيق قيمة إضافية للأعمال.



ولفت إلى أن بناء منظومة متكاملة لإدارة الإيرادات يتطلب ربط البيانات التسويقية والتجارية والمالية والتشغيلية، بما يعزز التنسيق بين مختلف الإدارات، بما فيها التسويق والمبيعات والترويج والتمويل، ويضمن اتخاذ القرارات، وفق رؤية موحدة تستند إلى قيمة العميل والعائد الحقيقي للمبادرات المنفذة.



وأشار إلى أن مستقبل المنافسة في قطاع التجزئة لن يعتمد فقط على قدرة المؤسسات على زيادة الإنفاق التسويقي أو إطلاق المزيد من برامج المكافآت، بل على مدى قدرتها على توظيف التكنولوجيا والبيانات لتحديد الفرص التجارية بدقة، وتوجيه الاستثمارات نحو المبادرات الأكثر تأثيراً في نمو الإيرادات، وتعزيز ولاء العملاء.



وأكد أن الميزة التنافسية المقبلة ستتمثل في امتلاك المؤسسات ما يمكن وصفه بـ«عقل الإيرادات»، أي منظومة ذكية لا تكتفي بتسجيل المبيعات وتحليلها، بل تساعد على توقع سلوك العملاء، وفهم مصادر النمو وتحديد القرارات الأكثر فاعلية لتحقيق إيرادات مستدامة، وتعظيم القيمة التجارية.