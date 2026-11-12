بنك الاستثمار يسجّل أعلى أصول في تاريخه عند 17 مليار درهم

أعلن بنك الاستثمار (INB)، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 143.7 مليون درهم، وأداءً قوياً مع نمو بنسب من خانتين عبر بنود الميزانية العمومية، وتحسّن هوامش صافي الفائدة، واستمرار زخم الدخل من الرسوم، وقوة عمليات تحصيل الديون.



وجاء نمو صافي دخل الفوائد مدفوعاً بزيادة حجم الميزانية العمومية، إلى جانب تحسن هامش صافي الفوائد إلى 2.2%، مقارنة مع 1.6% في العام الماضي، فيما استند نمو الدخل من غير الفوائد إلى ارتفاع إيرادات ترتيب القروض وصرف العملات الأجنبية.

كما حقق البنك إنجازاً بارزاً بوصول إجمالي أصوله إلى 17 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أكبر حجم لميزانيته العمومية منذ تأسيسه.



وبلغ صافي القروض 10.2 مليارات درهم، بزيادة 50% على أساس سنوي، مع مواصلة البنك تنويع قاعدة عملائه لتسريع نمو أعمال الخدمات المصرفية للأفراد، بالتوازي مع تعزيز قدراته في الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.

وجاء نمو القروض بالكامل من محفظة القروض عالية الأداء المصنفة ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يعكس قوة جودة الأصول الأساسية، فيما واصلت قروض المرحلة الثالثة تراجعها، مع تغطيتها بالكامل بمخصصات محددة بنسبة 100%.

وبلغت المحفظة الأساسية للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 25% منذ بداية العام، فيما تجاوزت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد حاجز ملياري درهم لتصل إلى 2.1 مليار درهم، بما يؤكد تنوع نمو البنك عبر مختلف القطاعات.



وبلغت ودائع العملاء 13.8 مليار درهم، بزيادة 24% على أساس سنوي، منها 4.2 مليارات درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، التي سجلت نمواً 29% على أساس سنوي، لتوفر للبنك قاعدة تمويل مستقرة ومنخفضة التكلفة.



وواصل البنك تحسين جودة أصوله، مع انخفاض نسبة قروض المرحلة الثالثة إلى 24%، مقارنة بنسبة 41% في سبتمبر 2025، مع الحفاظ على تغطية بنسبة 100%.

وجاء نمو محفظة القروض بالكامل من القروض المنتظمة، بما يعكس قوة جودة الأصول الأساسية.

كما حافظ البنك خلال الفترة على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17.2%، بما يعكس إدارته المالية الحصيفة.



التصنيف الائتماني

ويحظى البنك بتصنيف (BBB+/F2)، من وكالة فيتش، فيما رفعت وكالة كابيتال إنتليجنس (Capital Intelligence)، مؤخراً تصنيفه الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية من (BBB-)، إلى (BBB+)، وتصنيفه الائتماني قصير الأجل بالعملات الأجنبية من (A3) إلى (A2).



مرحلة جديدة

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «هذه النتائج ليست مجرد أرقام قوية، بل دليل واضح على أن استراتيجية التحول التي أطلقناها تؤتي ثمارها.

فبلوغ أصولنا أعلى مستوى في تاريخ البنك، إلى جانب نمو أرباحنا بنسبة 41%، يؤكد أن بنك الاستثمار يدخل مرحلة جديدة من النمو المستدام والمتوازن عبر جميع قطاعات أعماله.

ويعكس رفع تصنيفنا الائتماني الثقة المتزايدة في متانة مركزنا المالي وقوة نموذج أعمالنا. وما حققناه اليوم يمنحنا الزخم لمواصلة البناء على هذا النجاح نحو بنك أقوى وأكثر تنوعاً، يضع الحلول الرقمية في صميم تجربة عملائه».



ويتطلع البنك بتفاؤل حذر إلى الفترة المتبقية من 2026 وعام 2027 المقبل، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد الإقليمي.