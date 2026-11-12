104 ملايين درهم أرباح أملاك للتمويل في الربع الثالث

أعلنت شركة أملاك للتمويل، نتائجها المالية للربع الثالث من 2026، للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وواصلت الشركة التركيز على إدارة عملياتها في الإمارات وميزانيتها العمومية بحكمة.

وخلال الفترة، سجلت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بقيمة 104 ملايين درهم، وارتفعت الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار إلى 79 مليون درهم، من 24 مليون درهم بالربع الثالث 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة توظيف ودائع الوكالة، التي حققت إيرادات بقيمة 75 مليون درهم خلال الفترة.

وبعد التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025، بلغت تكلفة التوزيعات للممولين صفراً خلال الربع الثالث من 2026 مقابل 17 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وقامت الشركة خلال عام 2026 بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق قيمة لمساهميها.

وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «يعكس أداء شركة أملاك متانة مركزنا المالي، مدعوماً بالإدارة الحكيمة للسيولة عقب تسوية التزاماتنا السابقة. وسنواصل تقييم الفرص بما يضمن أن تدعم قراراتنا التنمية طويلة الأجل للشركة وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».