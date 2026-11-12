الإمارات العالمية للألمنيوم ترفع هامش أرباحها إلى 30 %

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ارتفاع هامش الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 30 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، رغم الاضطرابات التشغيلية واللوجستية الكبيرة الناجمة عن الصراع الإقليمي في المنطقة، مدعوماً بارتفاع أسعار الألمنيوم وزيادة حصة المنتجات ذات القيمة المضافة والإدارة المنضبطة للتكاليف.

وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,57 مليار دولار (5,77 مليارات درهم)، بانخفاض 10 % مقارنة مع 1,73 مليار دولار (6,38 مليارات درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حيث أسهم ارتفاع أسعار الألمنيوم المحققة وزيادة حصة المنتجات ذات القيمة المضافة والتركيز على ضبط التكاليف في تعويض معظم أثر انخفاض حجم المبيعات 36 %.

وارتفع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 30 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ28 % خلال الفترة نفسها من 2025. كما ارتفعت حصة المنتجات ذات القيمة المضافة من إجمالي المبيعات إلى 88 %، مقارنة بـ83 % في الأشهر التسعة الأولى من 2025، نتيجة تركيز الشركة على المنتجات ذات هوامش الربح الأعلى ضمن كميات الألمنيوم المتاحة.

وبعد احتساب أثر بقيمة 53 مليون دولار (195 مليون درهم) مرتبط بالهجوم الإيراني على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي في 28 مارس، والذي أدى إلى إيقاف طارئ للعمليات في جميع منشآت الشركة بالطويلة، بلغت الأرباح المعلنة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,51 مليار دولار (5,57 مليارات درهم).

وانخفض صافي الربح المعدل 9 % إلى 744 مليون دولار (2,73 مليار درهم)، مقارنة مع 817 مليون دولار (3 مليارات درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، نتيجة انخفاض الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي قابله جزئياً انخفاض صافي تكاليف التمويل والضرائب.

وبلغ صافي الربح المعلن 547 مليون دولار (2,009 مليون درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بعد احتساب أثر صافٍ بقيمة 197 مليون دولار (725 مليون درهم) مرتبط بالحادثة.

وانخفضت الإيرادات إلى 5,28 مليارات دولار (19,39 مليار درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 6,27 مليارات دولار (23,06 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من 2025، حيث تجاوز أثر انخفاض حجم المبيعات المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الألمنيوم المحققة وتحسن مزيج المنتجات ذات القيمة المضافة.

خبرات تشغيلية

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «واجهت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تحديات غير مسبوقة في تاريخها، وتعكس هذه النتائج خبراتنا التشغيلية العميقة وقدرة موظفينا على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب قوة أعمالنا الأساسية، حيث واصلنا التركيز على تحقيق النمو على المدى الطويل بالتزامن مع جهود استعادة العمليات. ورغم استمرار التحديات، يجمعنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إصرار راسخ وثقة كاملة بقدرتنا على تجاوز هذه المرحلة والخروج منها أكثر قوة ومرونة».

وبلغ إنتاج الألمنيوم المصبوب 1.376 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 2.126 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2025، نتيجة انخفاض الإنتاج في الطويلة. وحافظت منشآت جبل علي ومصانع إعادة تدوير الألمنيوم الدولية التابعة للشركة على استمرارية عملياتها دون انقطاع طوال الفترة.

وانخفضت مبيعات الألمنيوم 36 % إلى 1.327 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2.083 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2025، نتيجة انخفاض كميات الألمنيوم المتاحة من موقع الطويلة والقيود التي أثرت في عمليات الشحن والتصدير من دولة الإمارات خلال الفترة.

إجراءات حاسمة

وقال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «اتخذنا إجراءات حاسمة للحفاظ على القوة المالية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث حقق برنامج «نجاح 2.0» وبرنامجنا المخصص للحفاظ على السيولة النقدية قيمة إجمالية بلغت 213 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ونواصل تعزيز برنامج «نجاح» لضمان تحسينات مستدامة في التكاليف والأداء».

وأضاف: «يساعدنا مركزنا المالي القوي وسيولتنا النقدية الوفيرة على استكمال أعمال استعادة الإنتاج في الطويلة، مع مواصلة تنفيذ استراتيجية نمو منضبطة، بدءاً من الاستحواذ على شركة إيكو جرين وصولاً إلى ترخيص تقنياتنا لشركة نالكو. ورغم استمرار نقص المعروض في سوق الألمنيوم حالياً، فإننا نتوقع أن تتجه السوق نحو وضع أكثر توازناً في عام 2027، ويعزز تركيزنا على الانضباط في إدارة التكاليف وتوليد التدفقات النقدية من جاهزية الشركة للتعامل مع تلك الظروف».