سبيس 42 ترفع إيراداتها 11% إلى 404 ملايين دولار خلال تسعة أشهر

أعلنت شركة «سبيس 42»، الشركة الإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلةً أداءً قوياً تضمن نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات وارتفاعاً ملحوظاً في الربحية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ ركائزها الاستراتيجية الأربع وتعزيز حضورها في أسواق الفضاء والاتصالات العالمية.

وقالت الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إيراداتها بلغت 404 ملايين دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بنمو نسبته 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بالأداء القوي لوحدتَي «الخدمات الفضائية» و«الحلول الذكية»، ومواصلة تطوير تطبيقات تجارية ذات استخدام مزدوج وقابلة للتوسع.

وسجلت وحدة «الخدمات الفضائية» نمواً بنسبة 11% في إيراداتها لتصل إلى 340 مليون دولار، محققةً أداءً قياسياً بدعم من قوة قطاع الأعمال الحكومية، بما في ذلك عقد خدمات السعة البالغة قيمته 700 مليون دولار والممتد على مدى 15 عاماً، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025 عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي «الثريا-4».

وأوضحت الشركة أن الوحدة تسير وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أقوى أداء سنوي في تاريخها خلال عام 2026.

كما ارتفعت إيرادات وحدة «الحلول الذكية» بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعةً بتنامي الطلب الحكومي على خدمات الذكاء الجيومكاني والإدراك الظرفي، في ظل تزايد المتطلبات السيادية، في حين بلغت الأرباح المعدلة للمجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 194 مليون دولار، بزيادة نسبتها 30%، وبهامش ربح بلغ 48%، بما يعكس تحسن أداء الوحدة وعودتها إلى مسار النمو المربح.

وحافظت سبيس 42 على مركز مالي قوي، إذ تجاوز رصيدها النقدي 1.3 مليار دولار بنهاية الفترة، في حين بلغت قيمة العقود المتراكمة 6.2 مليارات دولار، بما يعزز قدرتها على مواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية. كما حققت تقدماً في برنامج إعادة شراء أسهمها، الذي يشمل ما يصل إلى 2.5% من رأس مال الشركة المصدر، وبلغت نسبة إنجازه نحو 37% حتى الآن.

وقال كريم ميشيل الصباغ، العضو المنتدب لشركة سبيس 42، إن الشركة واصلت تحقيق نتائج استثنائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع تسجيل وحدتَي الأعمال نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات، مدفوعاً بقوة قطاع الأعمال الحكومية، وتنامي الطلب على خدمات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية، ومواصلة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية.

وأضاف أن وحدة الخدمات الفضائية حققت أداءً قياسياً، في حين واصلت وحدة الحلول الذكية تحولها نحو البرامج ذات الاستخدام المزدوج والقيمة المضافة الأعلى، مستندةً إلى قدراتها الأساسية في رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية.

وأشار إلى أن جهود الشركة في تنفيذ استراتيجيتها أسفرت عن إبرام اتفاقية ملزمة مع «فياسات» لتأسيس منصة «إكواتيس»، بهدف إنشاء أول منصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية، تتيح تقديم خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية، وخدمات الاتصالات المتنقلة المتقدمة عبر الأقمار الاصطناعية على مستوى العالم.

وفي إطار تنفيذ ركيزتها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز مكانتها شريكاً عالمياً لتوفير البيانات الجيومكانية عالية الجودة، أعلنت الشركة دخول الأقمار الاصطناعية «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» الخدمة خلال الفترة، وبدء الاستفادة التجارية من صورها في تطبيقات متعددة ذات استخدام مزدوج، بما يعزز قدرات وحدة الحلول الذكية على تنفيذ البرامج وتوسيع نطاق خدماتها.

كما بدأت «ميرا أيروسبيس»، بالتعاون مع «تيليسباثيو إيبيريكا»، رصد حرائق الغابات في إسبانيا باستخدام المنصة عالية الارتفاع «ApusNeo18»، بما يدعم قدرات الرصد الآني ويسهم في تطوير تطبيقات الاستجابة للطوارئ.

وفي مجال التحليلات الجيومكانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واصلت سبيس 42 تطوير مركز تحليل البيانات الفضائية GIQ، من خلال تعزيز خصائصه الأمنية ودمج البيانات الواردة من مصادر متعددة، إلى جانب تطوير تطبيق الطقس الخاص به، ومواصلة إحراز التقدم في منصة GIX.

وعلى صعيد الاتصالات غير الأرضية، واصلت الشركة توسيع عمليات القمر الاصطناعي «الثريا-4» ونطاق خدماته في أنحاء جنوب أفريقيا، بالتزامن مع طرح أجهزة ذكية متوافقة معه من جهات خارجية، بما يوسع نطاق الأجهزة القادرة على الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة عبر شبكة الأقمار الاصطناعية.

وشهدت الفترة أيضاً توقيع سبيس 42 وفياسات اتفاقية ملزمة للتأسيس المشترك لمنصة إكواتيس، في حين انضمت تيريستار سوليوشنز إلى المنصة، في خطوة تدعم توسيع البنية التحتية الفضائية المشتركة لتوفير خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية والاتصالات المتنقلة المتقدمة عبر الأقمار الاصطناعية عالمياً، مع الحفاظ على السيادة الوطنية.

وفي إطار تعزيز قدراتها في مجال الاتصالات الآمنة، واصلت الشركة تنفيذ برنامج القمرين الاصطناعيين الياه 4 والياه 5 وفق الميزانية المعتمدة، بدعم من عقد حكومي تبلغ قيمته 5.1 مليارات دولار ويمتد على مدى 17 عاماً.

كما أحرزت تقدماً في تطوير قدرات النطاق العريض ذات الاستخدام المزدوج عبر المدارين الأرضي المنخفض والمتوسط، ضمن استراتيجية متعددة المدارات تتكامل مع برنامج الياه 4 والياه 5، من خلال دمج خدمات الاتصال منخفضة زمن الاستجابة عبر المدارات غير الثابتة، بما يعزز منظومة الاتصالات الآمنة.

وفي مجال التنقل الذاتي، وقّعت سبيس 42 أول اتفاقية تجارية لها مع شركة أوتونوموس A2Z الكورية الجنوبية المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، بهدف دعم نشر حلول التنقل الذاتي من المستوى الرابع في دولة الإمارات، من خلال توظيف قدرات سبيس 42 في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجيومكانية والاتصال، إلى جانب تقنيات القيادة الذاتية التي تطورها الشركة الكورية.