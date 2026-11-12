«هاباج لويد» تستعيد كامل أسطولها للعبور عبر قناة السويس مطلع 2027

أعلن رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة «هاباج لويد» الألمانية للشحن البحري، مواصلة الشركة العودة التدريجية إلى مسار قناة السويس، متوقعاً استعادة كامل أسطولها للعبور عبر الممر الملاحي خلال الربع الأول من عام 2027، في خطوة تعكس عودة تدريجية لحركة الملاحة عبر البحر الأحمر، مع استمرار تقييم الظروف الأمنية والتشغيلية في المنطقة.

وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه شركات الشحن العالمية إعادة تقييم مساراتها البحرية، بعد فترة طويلة من تحويل السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس، والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة مسافات الرحلات وأوقات التسليم وتكاليف التشغيل، فضلاً عن تقليص الطاقة الاستيعابية المتاحة في سوق النقل البحري.

وكانت «هاباج لويد» قد رفعت، الأربعاء، توقعاتها لأرباح العام بأكمله للمرة الثالثة خلال 2026، مستندة إلى قوة أسعار الشحن وتحقيق أداء أفضل من التوقعات، بحسب ما أوردته «رويترز». ويعكس ذلك استمرار استفادة شركات النقل البحري من اختلالات سلاسل الإمداد العالمية والقيود التي تحد من الطاقة الاستيعابية الفعلية لأساطيل الشحن.

وأوضح بن سلوبيكي، المحلل في شركة «مورنينغ ستار»، أن أسعار الشحن ظلت عند مستويات مرتفعة بفعل مجموعة من العوامل، في مقدمتها تحويل مسارات السفن بعيداً عن البحر الأحمر، وازدحام الموانئ الآسيوية، إلى جانب القيود التشغيلية في قناة بنما، مشيراً إلى أن هذه العوامل قلصت السعة المتاحة لنقل البضائع، فيما زادت الاختناقات في البنية التحتية من حدة الاضطرابات.

ومن شأن العودة التدريجية للسفن إلى قناة السويس، حال استقرار الظروف الملاحية والأمنية، أن تسهم في تقليص زمن الرحلات وتكاليف الوقود والتشغيل، فضلاً عن تحسين كفاءة دوران السفن وإعادة توزيع الطاقة الاستيعابية على الخطوط التجارية العالمية.

وتكتسب هذه العودة أهمية خاصة لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم الممرات البحرية للتجارة بين آسيا وأوروبا، إذ يؤدي انتظام حركة العبور إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المسارات الأطول، بما ينعكس على تكاليف النقل البحري وحركة التجارة الدولية.