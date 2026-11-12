الإمارات ترسم ملامح منظومة مالية ذكية ومترابطة بحلول 2027

أكد خبراء وقادة في القطاع المالي أن دولة الإمارات تتجه نحو مرحلة جديدة من تطوير منظومتها المصرفية والمالية، تقوم على التكامل الرقمي والحوكمة الفعّالة والتوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة المؤسسات المالية ومرونتها التشغيلية ويرتقي بتجربة العملاء، مشيرين إلى أن عام 2027 سيشهد ترسيخ توجهات جديدة في الخدمات المصرفية، تتجاوز تطوير القنوات الرقمية إلى تقديم خدمات مترابطة ومتكاملة تستند إلى البيانات والتقنيات الذكية.

جاء ذلك خلال أعمال النسخة الـ39 من قمة «فينوفكس الشرق الأوسط 2026»، التي اختتمت فعالياتها على مدار يومين في فندق سانت ريجيس داون تاون بدبي، بمشاركة نخبة من قادة المؤسسات المصرفية وخبراء التكنولوجيا المالية وصنّاع القرار، لتشكل المحطة الختامية لسلسلة فعاليات «فينوفكس» العالمية للعام الجاري.

وركزت المناقشات على التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل الخدمات المالية في الإمارات والمنطقة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي المسؤول، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المدمج، والابتكار في أنظمة المدفوعات والائتمان، وترميز الأصول، والاستفادة من البيانات في تطوير المنتجات والخدمات. وأكد المشاركون أن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات يتطلب تجاوز مرحلة تبنّي الحلول الرقمية إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والأهداف التجارية الواضحة والضوابط التنظيمية والحوكمة.

وشدد الخبراء على أهمية تطوير بنية تقنية مرنة تتيح للبنوك الانتقال بين مزوّدي نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إعادة بناء منتجاتها وخدماتها، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المالية، وتوزيع المسؤوليات بصورة واضحة، بما يدعم إدارة المخاطر ويرفع كفاءة العمليات ويعزز ثقة العملاء.

وفي كلمته الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، أكد ديمتري روزانوف، رئيس قسم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في «ألفا بنك»، أن الحوكمة أصبحت عنصراً محورياً مع التسارع الكبير في تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيراً إلى ضرورة امتلاك البنوك المرونة اللازمة لتغيير مزوّدي النماذج الذكية دون إعادة تطوير منتجاتها. وأضاف أن التحدي لم يعد مقتصراً على تنفيذ مشاريع منفردة، بل يتمثل في توسيع نطاق استخدامها على مستوى المؤسسات، من خلال معايير موحدة وأسس تنظيمية متينة وربط التطبيقات بأهداف أعمال قابلة للقياس.

من جانبه، استعرض الدكتور عمر رضا، رئيس قسم الاستثمار وإدارة المخاطر في وزارة المالية، التحولات التي تشهدها المنظومة المالية الإماراتية، وأهمية تعزيز قدرتها على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بما يدعم مرونتها وجاهزيتها لاغتنام الفرص المستقبلية.

وتناولت الجلسة الافتتاحية، بعنوان «بنك الإمارات في عام 2027: من القنوات المصرفية إلى تقديم قيمة متكاملة ومترابطة للعملاء»، مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية والمفتوحة والتمويل المدمج، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة العلاقة بين البنوك والعملاء. كما ناقشت جلسة أخرى المخاطر النظامية المرتبطة بالتوسع في استخدام الأنظمة الذكية ذاتية التشغيل، بما يشمل الجوانب التنظيمية والأمنية والتشغيلية، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات مصرفية إقليمية وعالمية، من بينها «باركليز» و«المشرق» و«الإمارات الإسلامي» و«بنك الفجيرة الوطني».

كما سلطت جلسة ثالثة الضوء على التقاطعات بين المدفوعات وذكاء البيانات والائتمان وترميز الأصول، ودورها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز مستويات الثقة والشفافية في التعاملات.

وقال شهباز أحمد، المدير التنفيذي لشركة «إكزيبكس»، إن النقاشات أكدت انتقال المؤسسات المالية من مرحلة التساؤل حول جدوى تبنّي الذكاء الاصطناعي إلى التركيز على كيفية توظيفه بمسؤولية وكفاءة وعلى نطاق واسع، مشيراً إلى أن الحوكمة وتجربة العملاء وإدارة المخاطر والابتكار ستشكل محاور رئيسية في رسم مستقبل الخدمات المالية.

وشهدت القمة تكريم المؤسسات والأفراد الفائزين بجوائز «فينوفكس الشرق الأوسط»، حيث حصد «ألفا بنك» جائزة الريادة في الذكاء الاصطناعي، وفاز «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«سيتي بنك الإمارات» بجائزتي تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما نال «المشرق» جائزة المؤسسات القائمة على البيانات، و«بنك دبي التجاري» جائزة الخدمات المصرفية المفتوحة، و«بنك أبوظبي الأول» جائزة تطبيق حلول التمويل المستدام، و«ليف من بنك الإمارات دبي الوطني» جائزة الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، و«البنك العربي المتحد» جائزة التحول في خدمات البطاقات المصرفية.

كما شملت الجوائز الفردية تكريم قيادات بارزة في مجالات أمن المعلومات والتحول الرقمي والعمليات والبيانات والابتكار التكنولوجي، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير القطاع المالي.

وأكدت كلثوم أومي، رئيسة المشروع في شركة «إكزيبكس»، أن القمة رسخت مكانتها منصة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة القطاع، مشيرة إلى أن دورتها الـ39 تعكس مسيرة ثماني سنوات من النمو والتطور والشراكات التي أسهمت في تعزيز حضور «فينوفكس» على الساحة المالية.

واختتمت القمة أعمالها بالتأكيد على أن مستقبل القطاع المالي يتطلب تكاملاً بين التكنولوجيا والحوكمة والابتكار، بما يمهد لبناء منظومة مصرفية أكثر ترابطاً ومرونة، وقادرة على تقديم قيمة مستدامة للعملاء ومواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.