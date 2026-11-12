376 مليون درهم أرباح الواحة كابيتال خلال 9 أشهر



أعلنت شركة الواحة كابيتال ش.م.ع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث سجّلت صافي أرباح بقيمة 376 مليون درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويعكس أداء المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المساهمات القوية لكل من وحدتي الأعمال «الأسواق العامة» و«الاستثمارات الخاصة»، وبلغ إجمالي الأصول المُدارة على مستوى المجموعة 14.1 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026.

وحافظت الواحة كابيتال على مركزها المالي المستقر خلال الفترة، حيث بلغت قيمة القروض 544 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2026، دون تغير يُذكر مقارنة بنهاية عام 2025. كما بلغت الأرصدة النقدية والمصرفية للمجموعة 324 مليون درهم، إلى جانب توافر سيولة إضافية كبيرة من خلال تسهيل ائتماني متجدد غير مسحوب، ما يمنحها مرونة مالية عالية لتوجيه رأس المال نحو فرص استثمارية واعدة تستند إلى قناعات راسخة.

التحديات

وقال محمد حسين النويس، الرئيس التنفيذي لدى الواحة كابيتال: «يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 متانة المنصة الاستثمارية المتنوّعة للواحة كابيتال، وتركيزنا المتواصل على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. فعلى الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق، نجحنا في تحقيق عوائد استثمارية إيجابية، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس عبر مختلف وحدات أعمالنا.

وواصلت وحدة الأسواق العامة تأكيد قوة قدراتها الاستثمارية وسجل أدائها الحافل على المدى الطويل. كما حافظنا على زخم استقطاب رؤوس الأموال من أطراف ثالثة، حيث تجاوزت رؤوس الأموال المستقطبة 400 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يعكس الطلب القوي من المستثمرين على استراتيجياتنا الاستثمارية، ويدعم النمو المتواصل لإيرادات الرسوم المتكررة. وبالتوازي مع ذلك، نواصل تركيزنا على تعظيم القيمة من محفظة الاستثمارات الخاصة، وإنجاز مشاريع التطوير العقاري المخطط لها. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، سنواصل إعطاء الأولوية للتخصيص المنضبط لرأس المال، وتوسيع نطاق منصاتنا الاستثمارية، بما يرسخ أسس النمو المستدام ويحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».

نتائج

حققت وحدة «الأسواق العامة» التابعة للواحة كابيتال، والتي تدير أعمالها «الواحة للاستثمارات»، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل للمجموعة، أداءً استثمارياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وسجّلت الوحدة صافي أرباح بقيمة 340 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بصافي أرباح بلغ 290 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعةً بالأداء الاستثماري القوي والنمو المتواصل في إيرادات الرسوم المتكررة. كما بلغ إجمالي الدخل 429 مليون درهم، بما في ذلك إيرادات رسوم بقيمة 206 ملايين درهم.

وواصلت الصناديق الاستثمارية الرئيسية للشركة البناء على سجل أدائها القوي على المدى الطويل، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق. فقد حقق صندوق الواحة للائتمان في الأسواق الناشئة عائداً صافياً بنسبة 7.3%، ليرتفع عائده التراكمي منذ التأسيس إلى 337.5%. كما سجّل صندوق الواحة للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً صافياً بنسبة 5.1%، ليصل عائده التراكمي منذ التأسيس إلى 436.6%. وفي الوقت ذاته، حافظ صندوق الواحة الإسلامي للدخل على استقرار أدائه خلال الفترة، مسجلاً عائداً تراكمياً بنسبة 37.5% منذ التأسيس. وقد نجحت الصناديق الثلاثة جميعها في التفوق على مؤشراتها المرجعية، بما يعكس كفاءة استراتيجيات «الواحة للاستثمارات» وقدرتها على تحقيق أداء متميز عبر مختلف دورات السوق.

وعلى صعيد استقطاب رؤوس الأموال، واصلت «الواحة للاستثمارات» تعزيز زخم أدائها، حيث سجّلت رؤوس أموال إجمالية من أطراف ثالثة تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار أمريكي (نحو 1.5 مليار درهم) خلال الفترة. وارتفعت الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة إلى 8.7 مليارات درهم (2.4 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2026، فيما بلغ إجمالي الأصول المُدارة ضمن وحدة «الأسواق العامة»، بما في ذلك رأس المال الخاص بالمجموعة، نحو 12.7 مليار درهم (3.4 مليارات دولار أمريكي).

«الاستثمارات الخاصة»

واصلت وحدة «الاستثمارات الخاصة» التابعة للواحة كابيتال، والتي تتولى توظيف رأس مال المجموعة عبر محفظة متنوعة من الفرص الاستثمارية، تقديم مساهمات قوية في نتائج المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدعومة بالإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية، وتحقيق القيمة من عدد من الاستثمارات الاستراتيجية، والانضباط في تخصيص رأس المال. وحققت الوحدة صافي أرباح بقيمة 133 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بصافي أرباح بلغ 82 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمكاسب تقييم الاستثمارات، إلى جانب تحقيق القيمة من عمليات التخارج الانتقائية ضمن المحفظة.