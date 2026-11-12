757 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» خلال 9 أشهر



أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تسجيل نتائجها المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وسجّلت «العربية للطيران» خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026 أرباحاً صافية بلغت 757 مليون درهم، بانخفاض قدره 47% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 5.81 مليارات درهم، مقارنة بـ5.71 مليارات تم تسجيلها في عام 2025. ونقلت «العربية للطيران» على متن طائراتها 14.4 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بانخفاض قدره 10%، فيما استقر معدل إشغال المقاعد عند نسبة عالية بلغت 83%.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 383 مليون درهم خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026، بانخفاض قدره 42% مقارنةَ بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات خلال الفترة ذاتها بنسبة 10% لتصل إلى 2.31 مليار درهم. ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 5.7 ملايين مسافر عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية خلال الربع الثالث، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حافظ معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - على نسبة عالية بلغت 82%. وجاءت الأرباح التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث مدعومة بنمو الإيرادات واستمرار الطلب على خدمات الشركة، وذلك بالرغم من تداعيات استمرار النزاع الإقليمي وتأثير ارتفاع أسعار الوقود على التكاليف التشغيلية.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يسرّنا أن نواصل تحقيق الأرباح للربع الثالث على التوالي من هذا العام، رغم التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية. فقد استمرت تداعيات النزاع في المنطقة في التأثير على النشاط الاقتصادي والتجاري، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات أسعار الوقود، إلى جانب استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد. ورغم هذه الظروف، نفخر بتحقيق أرباح صافية قوية خلال الربع الثالث، مدعومة بنمو الإيرادات واستمرار الطلب على خدمات السفر التي نقدمها لعملائنا».

وأضاف آل ثاني: «أسهم تركيزنا المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وضبط التكاليف، إلى جانب تطوير شبكة وجهاتنا، في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وتعكس هذه النتائج قدرة فريقنا الإداري على التكيّف مع المتغيرات، والثقة المستمرة لعملائنا، ومتانة نموذج أعمالنا القائم على تعدد مراكز التشغيل».