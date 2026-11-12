نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي



افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الدورة الـ33 من معرض المجوهرات والساعات - أبوظبي، الذي تنظمه شركة «آر إكس - RX» في مركز أدنيك أبوظبي، ويستمر على مدى خمسة أيام، من 11 إلى 15 نوفمبر 2026.

وعقب الافتتاح، قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في أرجاء المعرض، التقى خلالها عدداً من العارضين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، واطّلع على أحدث تصاميم المجوهرات والساعات الفاخرة. وأشاد معاليه بتنوّع المعروضات وجودة تصاميمها وما تعكسه من مهارة حرفية وابتكار، مثمناً حسن تنظيم المعرض وجهود القائمين عليه في جمع المواهب الإماراتية والإقليمية إلى جانب دور المجوهرات والساعات العالمية.

ويجمع المعرض السنوي أكثر من 100 علامة تجارية من 12 دولة، ويتيح لزواره الاطلاع على تشكيلات المجوهرات وتصاميم الساعات المحلية والإقليمية والدولية.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة عدد من العارضين للمرة الأولى وعودة علامات شاركت في دورات سابقة، وتضم قائمة المشاركين «لوزان للمجوهرات»، و«رورا للمجوهرات»، و«سوليتير جويلز»، و«مجوهرات كرايدي»، و«هاسباني جيويلي»، و«تاباريني»، و«كوستيس فاين جيويلري»، و«ساعات كراتيستوس»، إلى جانب نخبة من الدور المحلية والعالمية.

وتتضمن فعاليات المعرض «جوائز إبداع»، التي أطلقتها الفنانة الإماراتية المتخصصة في صياغة المجوهرات عزة القبيسي، وتحتفي بالمصممين الواعدين والمرموقين عبر تسع فئات، من بينها فئتان تُطرحان للمرة الأولى في دورة عام 2026، هما «تصميم المجوهرات الرجالية»، و«تصميم مجوهرات الزفاف».

وقالت مي إسماعيل، مديرة الفعاليات في معرض المجوهرات والساعات: على مدى أكثر من ثلاثة عقود، واصل معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي تسليط الضوء على الإبداع والحرفية العالية اللذين يمتلكهما قطاع المجوهرات والساعات عالمياً. ويسعدنا افتتاح الدورة 33 من المعرض، التي تجمع المواهب الإبداعية في دولة الإمارات إلى جانب أبرز العلامات التجارية العالمية. وأضافت: مع مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من 12 دولة، نفخر بتوفير تجربة فريدة لزوارنا لاستكشاف تشكيلات حصرية، والتعرف على المبدعين الواعدين إقليمياً ودولياً، والمشاركة في حوارات ملهمة مع نخبة الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع.