غينيس العربية تكرم رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة تقديراً لدعمه العمل التطوعي

التقى الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، في مقر الدائرة، وفداً من فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، الذي قدم له شهادة تقديرية من موسوعة غينيس العربية للأرقام القياسية، تقديراً لدعمه المتواصل لمسيرة العمل التطوعي، وإسهاماته في تعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات.

ورحّب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بأعضاء الوفد، مشيداً بجهود الفريق ومبادراته المجتمعية والإنسانية، ودوره في نشر ثقافة التطوع وتعزيز قيم التكافل والتلاحم المجتمعي، مؤكداً أن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، ويجسد القيم الأصيلة التي أرستها القيادة الرشيدة في مجتمع دولة الإمارات.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان إلى أهمية مواصلة إطلاق المبادرات التطوعية المبتكرة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، بما يعزز روح المسؤولية والعطاء، ويسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

من جانبهم، أعرب أعضاء الفريق عن تقديرهم واعتزازهم بدعم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي للعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، مؤكدين أن هذا الدعم يشكل حافزاً لمواصلة جهودهم في خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة التطوع.

وتأتي الزيارة في إطار حرص فريق «شكراً لعطائك التطوعي» على تكريم الشخصيات الوطنية الداعمة للعمل التطوعي، وتقدير إسهاماتها في تعزيز المبادرات الإنسانية والمجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء في دولة الإمارات.