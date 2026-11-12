«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعيّن رئيساً تنفيذياً بالإنابة

أعلنت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، تعيين برنار كاري رئيساً تنفيذياً بالإنابة، عقب اعتماد مجلس إدارة الشركة القرار خلال اجتماعه برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس مجلس الإدارة.

ويأتي التعيين في إطار توجه الشركة لتعزيز استقرارها المؤسسي ومواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، الرامية إلى تمكين المصدّرين الإماراتيين، ودعم نمو التجارة الخارجية غير النفطية، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

ورحب مجلس الإدارة بالتعيين، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير قدرات الشركة وتوسيع شراكاتها، بما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية والاستفادة من الفرص التجارية الواعدة.

من جانبه، أعرب برنار كاري عن اعتزازه بثقة المجلس، مؤكداً عزمه العمل مع فريق الشركة وشركائها لترسيخ دورها شريكاً موثوقاً في تمكين التجارة الدولية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل الأولويات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، من خلال تطوير حلول مبتكرة لتأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المصدّرين من التوسع في الأسواق العالمية بثقة ومرونة.

وتواصل «الاتحاد لائتمان الصادرات» تطوير منظومة حلولها التأمينية والتمويلية، وتوسيع نطاق شراكاتها لدعم الشركات الإماراتية في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية.