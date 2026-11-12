دبي تجمع منظومات الشركات الناشئة في «إكسباند نورث ستار 2026»

أجنحة دولية تستعرض أحدث التقنيات الناشئة وتربط المؤسسين الأجانب بالمستثمرين والشركاء التجاريين



تستعد دبي لاستقطاب منظومات الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم خلال ديسمبر المقبل، مع مشاركة أجنحة وطنية ووكالات تجارية وشركات تقنية من الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ضمن فعاليات «إكسباند نورث ستار 2026»، في مشهد يعزز مكانة الإمارة منصة عالمية للابتكار والاستثمار، ونقطة انطلاق للشركات الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة.

وتجمع الفعالية، التي تنطلق في 7 ديسمبر، مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والجهات التجارية وممثلي منظومات الابتكار من أكثر من 20 دولة، لاستكشاف فرص التمويل وإقامة الشراكات الاستراتيجية وتوسيع الأعمال. كما تتيح للأجنحة الدولية عرض أحدث الحلول التقنية، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية والصحة والاستدامة، وربط الشركات الواعدة بالمستثمرين والعملاء والشركاء المحتملين.

وتبدأ الفعاليات يوم 7 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، قبل انتقال معرض الشركات الناشئة إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بالتزامن مع معرض «جيتكس جلوبال»، الذي يجمع أكثر من 6 آلاف شركة عارضة من 80 دولة، من كبرى المؤسسات والشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتنظم شركة «إن دي» (inD) الحدث بالشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز جاذبيتها للاستثمارات والشركات الدولية. ووفق بيانات الإعلان، استقطبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بلغت 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، فيما شكلت الشركات الدولية 75% من إجمالي 1690 شركة ناشئة في الاقتصاد الرقمي دعمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال العام نفسه.

وتضم قائمة المشاركين كندا وإيطاليا وتايلاند، إلى جانب وفود من البرازيل والصين والهند ونيجيريا وباكستان وفلسطين وصربيا، فضلاً عن النمسا وبلجيكا ومصر وفرنسا وموريتانيا وسلطنة عُمان والفلبين وبولندا والسعودية والولايات المتحدة، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة الدولية وتنوع التقنيات والأسواق التي تستهدفها الشركات.

وتشهد المشاركة الكندية محطة بارزة مع إطلاق أول جناح وطني مخصص لرابطة الشركات الناشئة الكندية، التي تشارك للعام الثالث على التوالي. ويستعرض الجناح ابتكارات في أدوات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي والشمول المالي وصحة القلب وتقنيات الفوتونيات المتقدمة. كما تنظم الرابطة، في 7 ديسمبر، أول «قمة كندا للتنقل» بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجلس الأعمال الكندي في دبي والإمارات الشمالية، لبحث الفرص المتاحة أمام شركات التكنولوجيا الكندية في قطاع النقل.

وقال حماد صديقي، المدير التنفيذي للرابطة، إن دبي تتيح للمؤسسين الكنديين الوصول إلى المستثمرين والعملاء في أسواق دولية متعددة، مشيراً إلى أن المشاركة تستهدف تحويل العلاقات إلى مشروعات تجريبية وشراكات توزيع وفرص استثمارية ملموسة.

وفي الجناح الإيطالي، تشارك 30 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تحت مظلة وكالة التجارة الإيطالية، وتعرض حلولاً تشمل منصة ذكاء اصطناعي لخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عمليات الضخ الصناعي بنسبة تصل إلى 60%، وتقنيات لاكتشاف الأصوات المستنسخة، ومستشعرات للروبوتات ذاتية التشغيل. وأكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري للوكالة في الإمارات وعُمان، أن الحدث يوفر للشركات الإيطالية فرصة للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركات القادرة على فتح أسواق جديدة أمام ابتكاراتها.

كما يضم الجناح التايلاندي 12 شركة، تستعرض حلولاً في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وتقنيات المناخ والتسويق، بقيادة إدارة ترويج التجارة الدولية، بهدف تعزيز حضور الشركات التايلاندية في الإمارات وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتضمن برنامج «إكسباند نورث ستار 2026» مبادرات تستهدف دعم نمو الشركات الناشئة، من بينها «سكيل إكس»، الذي يربط الشركات سريعة النمو بالمستثمرين والمشترين من المؤسسات الكبرى، ومسابقة «سوبرنوفا 0X» التي تقدم جوائز نقدية من دون اشتراط التنازل عن حصص في ملكية الشركات.

وتشمل الإضافات الجديدة «جيتكس للتكنولوجيا الصحية»، المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرعاية الصحية، و«أكاديمية مؤسسي إكسباند نورث ستار»، التي تتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خبرات المستثمرين ومؤسسي الشركات المليارية، إلى جانب برنامج «أبولو 100» الهادف إلى تعزيز الفرص التجارية عبر 100 وجهة حول العالم.

وتؤكد هذه المشاركة الدولية أن دور دبي يتجاوز استضافة المعارض التقنية إلى توفير بيئة عملية تلتقي فيها الشركات الناشئة برأس المال والخبرات والأسواق، بما يدعم انتقال الابتكارات من مرحلة التأسيس إلى التوسع التجاري العالمي.