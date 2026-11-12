«إمباور» تواصل ترسيخ ريادتها العالمية في قطاع تبريد المناطق



واصلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» ترسيخ ريادتها العالمية في قطاع تبريد المناطق انطلاقاً من مكانتها كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم. وتحرص «إمباور» على توظيف الابتكار كدعامة أساسية في استراتيجيتها وعملياتها التشغيلية وجزءاً لا يتجزأ من جهودها للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين التقدم والتطور في قطاع تبريد المناطق. كما تحرص «إمباور» على تبني أحدث الابتكارات التقنية والحلول الذكية التي تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة في هذا القطاع الحيوي، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات التي تتبنى الابتكار والإبداع نهجاً راسخاً في مسيرتها للنمو والتقدم المستمر من أجل تحقيق الريادة وترسيخ مكانتها التنافسية على مستوى العالم.

مشاريع رائدة

وتعكس محفظة المشاريع الرائدة والمبتكرة التي تزودها «إمباور» بخدماتها في دبي حرص المؤسسة على تحقيق أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة التشغيلية، وترسيخ التزامها بالاستدامة وسعادة المتعاملين وجميع المعنيين. ويُعد مشروع الخليج التجاري، أحد أبرز هذه المشاريع، حيث دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية أربع مرات؛ الأولى عن «أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق»، بقدرة موصلة بلغت 293,862 طن تبريد، والثانية عن «أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم»، حيث توفر خدمات تبريد المناطق لـ211 مبنى متعدد الاستخدامات، والثالثة عن «أكبر سعة تخزين تراكمية للطاقة الحرارية في محطة واحدة لتبريد المناطق»، بقدرة تبلغ 94.65 ميغاواط (154,000 طن تبريد في الساعة)، والرابعة عن «أكبر عدد من خزانات تخزين الطاقة الحرارية في محطة واحدة لتبريد المناطق»، بواقع 6 خزانات.

كما وظّفت «إمباور» في هذا المشروع أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، حيث تعتمد محطات الخليج التجاري على تقنيات تخزين الطاقة الحرارية المتقدمة (TES)، وتستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) في عملياتها، إلى جانب توظيف مجموعة من أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وترسيخ مفاهيم الاستدامة في قطاع تبريد المناطق.

تعاون

كما تؤدي «إمباور» دوراً محورياً في تعزيز التقدم في قطاع تبريد المناطق على مستوى العالم من خلال العديد من المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى النهوض بهذا القطاع المستدام وتمكين انتشاره وتبنيه عالمياً، إذ تتعاون المؤسسة مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق من خلال إجراء دراسات بحثية علمية مختلفة ومتطورة ومبتكرة، إلى جانب صياغة الدليل الإرشادي لتبريد المناطق وإصداره كدليل معياري معتمد عالمياً وقابل للتطبيق في مختلف دول العالم. وتمكِّن هذه الجهود صناع القرار من رسم سياساتهم الخاصة بهذا القطاع من أجل الوصول إلى مدن ذكية ومستدامة.

الإنجازات

شهدت «إمباور» منذ تأسيسها مسيرةً حافلةً بالإنجازات، ونالت جوائز عالمية عدة، تقديراً لجهودها المستمرة في تطوير أنظمة تبريد المناطق وتعزيز كفاءتها من خلال تبني أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة، واعترافاً بمكانتها الرائدة عالمياً في القطاع. وحازت «إمباور» على جائزة الابتكار الفخرية التي تمنحها الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) لسنواتٍ عدة، منها عام 2025 عن استخدام تقنيات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة محطات تبريد المناطق وعام 2024 جائزة الابتكار الفخرية عن زيادة كفاءة مبردات محطة الخليج التجاري الثانية وجائزة الابتكار الفخرية عن الحلول الشاملة لأنظمة العدادات المتكاملة وعام 2019 عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة واثنتين عام 2018 عن الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي AIMS 360، ونظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية؛ وغيرها الكثير.

منهجية مؤسسية

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يشكل الابتكار نهجاً مؤسسياً متكاملاً في (إمباور)، يقود استراتيجيتنا وترتكز عليه عملياتنا التشغيلية، حيث نعمل على توظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز كفاءة أنظمة تبريد المناطق واستدامتها، بما يواكب النمو العمراني المتسارع ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في هذا القطاع الحيوي. ونحرص على تحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات عملية تسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، ورفع كفاءة الأصول والبنية التحتية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ الابتكار ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

كما نحرص على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات العالمية المتخصصة، وفي مقدمتها الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، والجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء (ASHRAE)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، ودعم جهود البحث والتطوير، والمشاركة في صياغة توجهات مستقبلية تسهم في الارتقاء بقطاع تبريد المناطق، وتعزيز كفاءته واستدامته، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتميز في هذا المجال.