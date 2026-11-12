4.4 مليارات درهم أرباح «بن غاطي القابضة» خلال 9 أشهر



أعلنت شركة «بن غاطي القابضة المحدودة»، الخميس، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة نمواً قياسياً في أرباحها وإيراداتها، وارتفع صافي الربح بنسبة 65 % على أساس سنوي إلى 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، متجاوزاً بالفعل صافي أرباح المجموعة للعام المالي 2025 بأكمله، والبالغ 3.6 مليارات درهم،

كما زادت الإيرادات بنسبة 66 % إلى 14.9 مليار درهم (4.1 مليارات دولار)، مع تقدم أعمال الإنشاءات في مختلف مشروعات الشركة، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 11 % إلى 14.2 مليار درهم (3.9 مليارات دولار). وصعد إجمالي حقوق الملكية إلى 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار)، مقارنة بـ6.8 مليارات درهم في نهاية عام 2025.

وبلغت السيولة النقدية للشركة 2.7 مليار درهم (748 مليون دولار)، بزيادة تقارب 5 أضعاف منذ بداية العام، ونحو 7 أضعاف على أساس فصلي. وارتفعت المساحات القابلة للبيع من 2.4 مليون قدم مربعة إلى 14.6 مليون قدم مربعة، خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى سبتمبر 2026، بما يعزز محفظة المشروعات المستقبلية للشركة. وبلغ إجمالي الأرصدة المصرفية 12.4 مليار درهم (3.4 مليارات دولار)، بزيادة 40 % منذ بداية العام، ومن هذا المبلغ صُنّف 10.9 مليارات درهم (3 مليارات دولار) نقداً وما يعادله، مقارنة بـ3.4 مليارات درهم (926 مليون دولار) في ديسمبر 2025، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 46 % منذ بداية العام إلى 35.5 مليار درهم (9.7 مليارات دولار).

التدفقات النقدية

وحققت الشركة 5.4 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) من التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل، وأعادت المجموعة استثمار 4.9 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) في شراء الأراضي وأعمال الإنشاءات، لدعم المرحلة المقبلة من عمليات التسليم، ونتيجة لذلك اقترب صافي التدفق النقدي التشغيلي من نقطة التعادل، مسجلاً عجزاً قدره 0.1 مليار درهم.

جدول الإنشاءات

وقال محمد بن غاطي رئيس مجلس الإدارة: «نحن نبني ما نبيعه، فالتصميم والتعاقد والتنفيذ جميعها تتم داخل شركة بن غاطي، ما يعني أن جدول الإنشاءات يخضع لإدارتنا وليس لطرف ثالث». وأضاف: «أكملنا هذا العام مشروعات بن غاطي أبيكس وبن غاطي غوست وبن غاطي إيفوري وبن غاطي هيفن وبن غاطي غروف، كما تسير ثمانية مشروعات إضافية على المسار المحدد لاستكمالها بحلول نهاية عام 2026، وهذه السيطرة على مختلف مراحل العمل هي ما أتاح لنا تجاوز صافي أرباح العام الماضي بأكمله خلال تسعة أشهر فقط، فما ننجزه ونسلمه هو المقياس الأوضح لما نمثله، ولم يكن هذا العام استثناء».

وقالت قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بن غاطي القابضة: «ارتفعت مبيعاتنا بنسبة 11 % هذا العام إلى 14.2 مليار درهم، بما يعكس استمرار قوة الطلب على المنازل ذات المواقع المناسبة والأسعار التنافسية». وأضافت: «وسعنا نطاق منتجاتنا بإطلاق أول مجتمع سكني للفلل لدينا، وهو تلال بن غاطي، إلى جانب أول مجتمع متكامل، وهو مشروع مرسيدس-بنز بليسز - بن غاطي سيتي، كما نواصل تطوير المشروعات في المواقع التي يرغب الناس في السكن فيها، إذ تقع أكثر من نصف وحداتنا في مجتمعات ستربطها خطوط المترو الجديدة في دبي». وتابعت: «مع وجود إيرادات تعاقدية بقيمة 16.4 مليار درهم لم يُعترف بها محاسبياً بعد، ومحفظة مشروعات قيد التطوير تبلغ قيمتها 33 مليار درهم، ندخل عام 2027 برؤية واضحة بشأن السنوات المقبلة».

وقال شهزاد جانب، المدير المالي في «بن غاطي القابضة»: «تعكس نتائج بن غاطي خلال الأشهر التسعة نمواً قوياً في صافي قيمة الأصول الملموسة، مع زيادة الدين بوتيرة مدروسة، وقابلة للإدارة، ويجسد ذلك استمرار تركيزنا على تعزيز القاعدة الرأسمالية للمجموعة، والحفاظ على متانة الميزانية العمومية، ومواصلة النمو من خلال الإدارة المنضبطة للأوضاع المالية وهيكل رأس المال».