10.7 مليارات درهم إيرادات فيرتيغلوب خلال 9 أشهر



ارتفعت إيرادات فيرتيغلوب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 10.7 مليارات درهم «2.9 مليار دولار»، في حين نمت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتبلغ 3.5 مليارات درهم «944 مليون دولار»، في حين ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بنسبة 56% ليصل إلى 1.3 مليار درهم «341 مليون دولار».

وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت إيرادات فيرتيغلوب بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات درهم «905 ملايين دولار»، في حين انخفضت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 848 مليون درهم «231 مليون دولار»، وانخفض صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بنسبة 62% على أساس سنوي إلى 187 مليون درهم «51 مليون دولار».

ويأتي نمو الإيرادات مدعوماً بارتفاع أسعار الأمونيا وأحجام المبيعات، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في الحد من أثر انخفاض أسعار اليوريا وأعمال الصيانة الدورية المخطط لها في الشركة المصرية للصناعات الأساسية في مصر، في حين أثّر الارتفاع الملحوظ في تكاليف الخدمات اللوجستية والتكاليف التشغيلية على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب، إن الربع الثالث شهد أداءً تشغيلياً قوياً في ظل بيئة مليئة بالتحديات، حيث نجحت الفرق التجارية واللوجستية في رفع صادرات فيرتيغلوب من الإمارات إلى 95% من الإنتاج، مقارنةً بنسبة 56% في الربع الثاني من 2026، كما أنجزنا أعمال الصيانة الرئيسية في الشركة المصرية للصناعات الأساسية، ما أسهم في زيادة إنتاج المصنع بنحو 20%، ومن المتوقع أن يضيف 99 مليون درهم «27 مليون دولار» سنوياً إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وفقاً لخط الأساس وأسعار عام 2024، موضحاً أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة فيرتيغلوب على التعامل مع الاضطرابات ومواصلة تحقيق قيمة أكبر من الأصول الحالية للشركة. وأضاف: «بعد نجاح فيرتيغلوب في تنفيذ مستهدفها الأولّي لتحسين التكاليف بقيمة 202 مليون درهم «55 مليون دولار»، أطلقت الشركة الآن برنامج «FIT3» الجديد، الذي يستهدف تحقيق وفورات إضافية سنوية بقيمة 110 ملايين درهم «30 مليون دولار» في التكاليف غير المرتبطة بالغاز بحلول نهاية عام 2028، ومع عودة النفقات الرأسمالية للصيانة إلى مستوياتها الطبيعية اعتباراً من عام 2027، ستسهم هذه الخطوة في تعزيز تنافسية الشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية عبر مختلف دورات السوق.

وتدخل فيرتيغلوب الربع الأخير من عام 2026 في ظل تحسن ظروف السوق، وبدعم من XRG، تستمر الشركة في استكشاف الفرص التي تتيحها استراتيجية «النمو 2030»، مستفيدةً من مكانتها العالمية في سوق الأمونيا، بهدف تحقيق عوائد مجزية بمعدلات مرتفعة، وتدفقات نقدية مستدامة، وقيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وخلال الربع الثالث، اكتملت أعمال الصيانة المخطط لها في الشركة المصرية للصناعات الأساسية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الأعمال في زيادة إنتاج الأمونيا بنحو 20%، وإضافة نحو 99 مليون درهم «27 مليون دولار» سنوياً وفقاً لخط الأساس وأسعار عام 2024 إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نتيجة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وموثوقية العمليات.

وأعادت «فيرتيغلوب» أكثر من 11 مليار درهم «3 مليارات دولار» من رأس المال إلى المساهمين، بما يشمل جميع توزيعات الأرباح المدفوعة وعمليات إعادة شراء الأسهم منذ الطرح العام الأولي في أكتوبر 2021، وتضمن ذلك توزيعات أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 551 مليون درهم «150 مليون دولار»، والتي دُفعت في أكتوبر 2026.