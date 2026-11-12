«دي بي ورلد» ترسخ شراكتها في الفلبين بتجديد امتياز ميناء مانيلا حتى 2063

عززت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها الاستراتيجي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بالفلبين، بعد حصول شركة «آسيان تيرمينالز» (ATI)، شريكها الاستراتيجي في البلاد، على تجديد امتياز تشغيل وتطوير ميناء مانيلا الجنوبي لمدة 25 عاماً، في خطوة توفر إطاراً طويل الأجل لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز قدرات أحد أبرز المنافذ التجارية الدولية في الفلبين.

وجرى توقيع اتفاقية تجديد الامتياز مع هيئة الموانئ الفلبينية (PPA)، على أن يبدأ سريانها في مايو 2038 ويستمر حتى مايو 2063، بما يمنح الشركة وضوحاً استثمارياً يمتد إلى العقود المقبلة، ويدعم خطط تحديث الميناء وتوسيع طاقته الاستيعابية ورفع كفاءته التشغيلية.

ويمثل الاتفاق محطة مهمة في مسيرة «آسيان تيرمينالز»، التي تحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً على تأسيسها، شهدت خلالها استثمارات متواصلة في البنية التحتية للموانئ وتطوير القدرات التشغيلية وتعزيز الربط التجاري في الفلبين.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن الفلبين تمتلك إمكانات كبيرة للنمو على المدى الطويل، وتؤدي دوراً مهماً في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب استثمارات مستدامة في بنية تحتية عالمية المستوى تعزز التنافسية وتربط الشركات بالأسواق الدولية.

وأضاف أن تجديد اتفاقية الامتياز يوفر الثقة اللازمة للتخطيط والاستثمار على مدى العقود المقبلة، ويعكس تطلعات مجموعة موانئ دبي العالمية نحو المستقبل الاقتصادي للفلبين، والتزامنا ببناء شراكات راسخة وطويلة الأمد تسهم في تمكين التجارة ودعم النمو المستدام.

من جانبه، قال جيسون فارساميديس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» آسيا والمحيط الهادئ، إن تجديد الامتياز يؤكد سجل أداء «آسيان تيرمينالز» والشراكة طويلة الأمد التي بنتها مع هيئة الموانئ الفلبينية، مشيراً إلى أن الاتفاق يوفر أساساً متيناً لمواصلة تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة في البلاد.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير العمليات التشغيلية الأكثر استدامة، بما يحافظ على تنافسيته وكفاءته وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.

وتستهدف خطط التطوير تهيئة ميناء مانيلا الجنوبي لمتطلبات المستقبل، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات في أنماط التجارة، والنمو المتوقع في أحجام البضائع، والاحتياجات المتطورة لخطوط الشحن البحري والمستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية.

وتشمل هذه الخطط توسيع الطاقة الاستيعابية، وإدخال معدات أكثر مراعاة للبيئة وكفاءة في استهلاك الطاقة، إلى جانب زيادة الاعتماد على الأتمتة والتقنيات الرقمية المتقدمة، لتوفير حلول متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية تتسم بمستويات أعلى من الأمان والكفاءة والاستدامة.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، استثمرت «آسيان تيرمينالز» أكثر من 42 مليار بيزو فلبيني (660 مليون دولار أمريكي) في تطوير مرافق الموانئ وتحديثها في الفلبين. وأسهمت هذه الاستثمارات في مناولة نحو 30 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، و75 مليون طن متري من البضائع غير المعبأة في حاويات، فضلاً عن نقل 70 مليون مسافر عبر عمليات الشركة.

ويعكس تجديد الامتياز امتداد الشراكة الاستثمارية والتشغيلية لـ«دي بي ورلد» في الفلبين، ويمنح ميناء مانيلا الجنوبي قاعدة زمنية طويلة الأجل لتنفيذ مشروعات التحديث والتوسع، بما يدعم دوره في حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.