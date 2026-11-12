«إتش بي إي»: الإمارات مركز عالمي صاعد لمصانع الذكاء الاصطناعي

10 آلاف قدم مربعة لتمكين ابتكارات الشركات الناشئة في دبي

الطاقة والاتصالات والكفاءات 3 ركائز تعزز موقع الإمارات في اقتصاد الذكاء الاصطناعي



أكد أحمد الخلافي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» (HPE) في الإمارات وأفريقيا، أن الاستثمارات الاستراتيجية، التي نفذتها دولة الإمارات على مدى العقود الماضية في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، تضعها في موقع متقدم عالمياً لتطوير وتشغيل مصانع الذكاء الاصطناعي، واستقطاب المشاريع التكنولوجية الكبرى، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات متكاملة لمواكبة التحول المتسارع نحو اقتصاد قائم على الحوسبة المتقدمة والتطبيقات الذكية.

وأوضح الخلافي، في تصريحات صحفية، أن التوسع في الذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد على التقنيات والخوارزميات وحدها، بل يرتبط بتوافر منظومة متكاملة، تشمل الطاقة والمساحات والبنية التحتية للاتصالات ومراكز البيانات، إلى جانب الكفاءات البشرية والخبرات المتخصصة. وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية في هذه المجالات، بفضل استثماراتها المبكرة والمتواصلة في تطوير قدراتها.

ولفت إلى أن تنوع مصادر الطاقة في الدولة، بما يشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، إلى جانب المصادر التقليدية، يوفر قاعدة قوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمراكز الحوسبة والخوادم المتقدمة، التي تتطلب إمدادات مستقرة وكبيرة من الكهرباء. وأضاف أن توافر الطاقة والمساحات المناسبة في التوقيت المطلوب يمثل أحد أبرز التحديات أمام التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنح الإمارات ميزة مهمة.

وأكد أن شبكات الاتصالات المتطورة، ولا سيما الألياف الضوئية ،التي توفرها «إي آند» و«دو»، تشكل ركيزة إضافية لدعم مشاريع مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، من خلال توفير الاتصال عالي الكفاءة بين الأنظمة والمنشآت الرقمية.



مصانع الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بحلول الشركة أوضح الخلافي أن «إتش بي إي» تركز على مسارين رئيسيين في السوق الإماراتية؛ الأول تطوير مصانع الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، التي تعتمد على قدرات حوسبية متقدمة وخوادم مزودة بوحدات معالجة الرسومات (GPU)، والثاني توفير حلول السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي، التي تتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة تشغيل نماذجها وتطبيقاتها ضمن بيئات تقنية مستقلة، مع الاحتفاظ بالتحكم في بياناتها وأنظمتها.

وأشار إلى أن الشركة نفذت وسلمت عدداً من المشاريع الكبرى في مجال مصانع الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، بالتوازي مع تنامي الطلب على حلول الحوسبة والتخزين وإدارة البيانات، بما يساعد المؤسسات على بناء بنية رقمية متكاملة، وتوسيع استخداماتها للذكاء الاصطناعي.



تمكين الشركات الناشئة

وفي محور الابتكار أشار الخلافي إلى أن الشركة أطلقت مركز «ديجيتال لايف كراج» قبل سبع سنوات، والذي شهد افتتاحه خلال العام الجاري برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مدينة دبي للإنترنت، على مساحة تتجاوز 10 آلاف قدم مربعة، ليكون منصة لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التكنولوجيا.

وأوضح أن المركز يوفر بيئة تجمع الخبرات والإمكانات التقنية، وفرص التعاون، بما يساعد رواد الأعمال على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، لافتاً إلى تعاون الشركة مع الجهات الاقتصادية المعنية في دبي وأبوظبي لتطوير مبادرات تدعم الابتكار وتعزز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي.



شراكات تكنولوجية عالمية

وحول الشراكات أكد الخلافي أنها تمثل عنصراً أساسياً في تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، في ظل تعدد التقنيات والتخصصات التي تتطلبها المشاريع الكبرى، مشيراً إلى تعاون «إتش بي إي» مع شركات عالمية، من بينها «إنفيديا» و«إنتل» و«إيه إم دي»، لتوفير حلول متكاملة تجمع قدرات الحوسبة المتقدمة والخبرات التقنية المتخصصة.

وأضاف أن وجود كبرى شركات التكنولوجيا العالمية في الإمارات، إلى جانب الكفاءات التي تستقطبها الدولة، يعزز فرص نقل المعرفة وتطوير المشاريع الوطنية، ويدعم بناء منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الابتكارات المتسارعة في القطاع.

واختتم الخلافي بالتأكيد على أن تكامل البنية التحتية للطاقة والاتصالات مع الخبرات البشرية والشراكات الدولية يمنح الإمارات قاعدة قوية لمواصلة التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتحويل الاستثمارات التقنية إلى تطبيقات عملية، تدعم كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.