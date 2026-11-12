39.1 مليون درهم أرباح الاتحاد للتأمين خلال 9 أشهر



أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، الخميس، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، ويعكس النمو الملحوظ في أرباح الاكتتاب نجاح استراتيجية الشركة القائمة على نهج اكتتابي منضبط، وتركيزها المستمر على تحقيق نمو مربح ومستدام.

وحققت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 زيادة 28 % في أرباح الاكتتاب، لتصل إلى 27.67 مليون درهم، مقارنة بـ 21.60 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، و25 % نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة ليصل إلى 602 مليون درهم، مقارنة بـ 480 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، و21 % ارتفاعاً في صافي الربح قبل الضريبة ليبلغ 42.97 مليون درهم، مقارنة بـ 35.60 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كما حققت زيادة 15 % في صافي الربح بعد الضريبة، ليصل إلى 39.1 مليون درهم، مقارنة بـ 34.0 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وواصلت شركة الاتحاد للتأمين خلال هذه الفترة تعزيز خدماتها الرقمية، والارتقاء خدمة العملاء، وتطوير عملياتها الداخلية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، وبفضل مركزها المالي القوي فإن الشركة تحظى بمرونة كافية، تتيح لها الاستفادة من فرص النمو المتاحة في سوق التأمين الإماراتي، وتواصل في الوقت ذاته تحقيق نمو مستدام، والالتزام بنهج حكيم في إدارة المخاطر، وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.