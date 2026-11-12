«الإمارات دبي الوطني» يطلق منظومة «حلول الشركات العائلية»



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، رسمياً عن إطلاق «حلول الشركات العائلية»، خلال فعاليات قمة دبي للثروات العائلية. وتهدف المنظومة المتخصصة المقدمة من الخدمات المصرفية الخاصة إلى دعم الشركات العائلية، والعائلات الممتدة عبر الأجيال في مجالات التخطيط لتعاقب الثروات عبر الأجيال، وانتقال الملكية والقيادة، وذلك من خلال نهج متكامل طويل الأمد، يركز على الحفاظ على الإرث العائلي، وضمان استمرارية الأعمال.

ويأتي إطلاق المبادرة لتعزيز دور الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني شريكاً موثوقاً للعائلات عبر الأجيال، كما تدعم المبادرة رؤية دبي الرامية إلى تعزيز المساهمة المستدامة للشركات، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثروات الخاصة والشركات العائلية.

مع توسع نطاق الشركات العائلية ونمو ثرواتها وامتدادها على المستوى الدولي أصبحت القرارات التي تواجهها العائلات فيما يتعلق بمسائل الملكية والحوكمة والقيادة المستقبلية أكثر تعقيداً، ومن هذا المنطلق توفر «حلول الشركات العائلية» إطاراً منظماً ومتكاملاً، لمساعدة العملاء على التعامل مع هذه المسائل، وحماية إنجازاتهم، والتخطيط للمستقبل برؤية واضحة وثقة راسخة.

وقال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تقضي العائلات عقوداً، وأحياناً أجيالاً، في بناء أعمالها، وتكوين ثرواتها، لكن الاختبار الحقيقي يكمن فيما يأتي بعد ذلك؛ فكيف يمكن الحفاظ على ما تم إنجازه؟ وكيف يمكن إعداد الجيل القادم لتولي زمام القيادة؟ وكيف يمكن إتاحة الفرص للعائلات وثرواتها التطور دون فقدان القيم والأهداف التي أوصلتها إلى هذه المرحلة؟»

وأضاف: «هذه ليست مجرد أسئلة تتعلق بالاستثمار، بل هي تساؤلات جوهرية حول العائلة والقيادة، وفي نهاية الأمر، حول الإرث والحفاظ عليه. ونسعى من خلال «حلول الشركات العائلية» على جمع هذه الجوانب ضمن إطار واحد متكامل؛ حيث نربط قادة العائلات بخبراء متخصصين في مختلف المجالات، ونفتح المجال أمام حوارات صريحة وخاصة، تتناول التخطيط لتعاقب الإدارة عبر الأجيال، من ضمنها توثيق البروتوكولات العائلية، والتعامل مع الخيارات الصعبة التي غالباً ما يواجهها أفراد العائلة. ومن خلال الجمع بين الإمكانات القوية لدى بنك الإمارات دبي الوطني وخبرات المستشارين الموثوقين نساعد العائلات على التعامل مع كل هذه التحديات بمزيد من الوضوح والثقة». وتابع: «لا توجد صيغة موحدة تضمن نجاح عملية تعاقب الأجيال؛ إذ لا تتشابه عائلتان في ظروفهما، ولهذا السبب نحرص أولاً على الاستماع بعناية لاحتياجات العائلة؛ ونخصص الوقت الكافي لفهم ما يهمها، ثم نوفر الخبرات والكفاءات المناسبة لتلبية احتياجاتها. وإذا تمكنا من مساعدة العائلات على اتخاذ قرارات أفضل اليوم، وإعداد قادة المستقبل، والحفاظ على تماسكهم حول رؤية طويلة الأمد، فإننا بذلك نحقق ما هو أسمى بكثير من مجرد إدارة الثروات. نحن نسهم في مساعدة هذه العائلات على الحفاظ، ونقل إرثها من جيل إلى جيل، مع ضمان بقاء هذا الإرث متسماً بالمرونة وقابلية التكيف، وفقاً لتطور احتياجات العائلة وظروفها».

ومن خلال الربط بين الخبرات المالية والحوكمة الاستراتيجية وتمكين الجيل القادم يعمل قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني على بناء شراكات مستدامة، تمتد عبر الأجيال، تهدف إلى حماية الثروات، وتعزيز مرونة الشركات العائلية، وقدرتها على مواجهة التحديات.