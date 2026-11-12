«بلاكستون» تفتتح مكتباً لإدارة الثروات الخاصة في «دبي المالي»



أعلنت «بلاكستون»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول البديلة، والمدرجة في بورصة نيويورك، الخميس، عن افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي، ليصبح ثاني مكاتبها في دولة الإمارات ويوسع نطاق حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيشكل مكتب دبي مركزاً إقليمياً لأعمال الشركة في قطاع إدارة الثروات الخاصة، استناداً إلى شراكاتها مع مصارف رائدة في المنطقة لدعم نمو أعمالها في منطقة الخليج.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعكس افتتاح «بلاكستون» مكتبها الإقليمي لإدارة الثروات الخاصة في مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي بوصفها بوابة لشركات الاستثمار العالمية الساعية إلى اغتنام الفرص في المنطقة. يضم المركز أكبر تجمع لشركات إدارة الثروات والأصول في المنطقة، ما يجعله القاعدة المفضلة للشركات التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتيح لها هذا الحضور الإسهام في تعزيز دور رأس المال الخاص، الذي تتنامى أهميته في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار وتحقيق قيمة طويلة الأمد».

وقال جون غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «بلاكستون»: «رسخت الإمارات مكانة استثنائية في قطاعي التمويل والاستثمار على مستوى العالم، وتتزايد أهميتها اليوم في مجال إدارة الثروات. ونعتز بحضورنا في الدولة منذ عام 2010، ويأتي مكتبنا الجديد في دبي امتداداً لهذا الالتزام، حيث يتيح لنا توثيق شراكاتنا وتمكين مزيد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى الاستثمارات البديلة».

ونجحت «بلاكستون» في بناء شبكة توزيع تضم أكثر من 40 جهة شريكة في المنطقة لدعم أعمالها في مجال إدارة الثروات الخاصة. وسيدعم مكتبها في مركز دبي المالي العالمي مواصلة نمو هذه الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.