الإمارات تستعرض جهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الملكية الفكرية



استعرضت دولة الإمارات جهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الملكية الفكرية، خلال المنتدى العالمي للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في جنيف بسويسرا، وشاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في الدورة الأولى للمنتدى، الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، بحضور الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في الوزارة.

وقال الدكتور عبد الرحمن المعيني في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «يُعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل منظومة الملكية الفكرية بوتيرة متسارعة، بما يتيح فرصاً جديدة، ويطرح تحديات أمام مكاتب الملكية الفكرية، إذ تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي القدرة على تطوير آليات إدارة الملكية الفكرية، والارتقاء بالخدمات المقدمة، في حين يؤدي تزايد استخدامها من قبل المتقدمين إلى تغيير حجم الطلبات وطبيعتها، وفرض متطلبات جديدة على سير العمل والإجراءات داخل هذه المكاتب».

وأضاف: «في دولة الإمارات ننظر إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية باعتبارهما مجالين متكاملين، يعزز كل منهما الآخر، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وتسريع إجراءاتها، وتحسين كفاءة إدارتها، فيما توفر الملكية الفكرية إطاراً داعماً لحماية الابتكارات والحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع تطويرها». وتابع: «قدمت الدولة نموذجاً متقدماً في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك منظومة الملكية الفكرية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة في مجالات الملكية الفكرية إلى الإسهام في تطويرها، وابتكار حلول مستقبلية مبتكرة، تعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية». وأشار إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذا المنتدى تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون الدولي مع مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات والمؤسسات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وتطوير آليات العمل والإجراءات، ورفع جاهزية الكوادر البشرية للتعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتنمية مهاراتها في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الناجحة في هذا الصدد.

الذكاء الاصطناعي

واستعرض المعيني جهود الإمارات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الملكية الفكرية، من خلال تأسيس مكتب الإمارات للملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، وتوظيف الحلول الذكية لتسريع إجراءات فحص وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، فضلاً عن توفير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من بينها خدمة إنشاء شعارات العلامات التجارية، في ظل وصول إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة إلى 429,681 علامة تجارية حتى مطلع أكتوبر 2026.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أطلقت مبادرات رقمية خلال المرحلة الماضية، من بينها «INSTABLOCK» و«IP SPORT» و«IP GAME»، لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة الرقمية وحماية المحتوى الإبداعي والرياضي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات في هذا المجال، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الدولة، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة، ضمن «مؤشر الابتكار العالمي 2026».

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، والدول الأعضاء والشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، لتطوير منظومة ملكية فكرية، تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتوظف إمكانات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة، بما يحمي حقوق المبتكرين، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والإبداع، ويدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وتنافسية.

يُذكر أن المنتدى العالمي للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي يناقش الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف مجالات الملكية الفكرية، بما يشمل براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والعلامات التجارية، والتصاميم والأسرار التجارية، فضلاً عن التطورات التنظيمية العالمية ذات الصلة والموضوعات المرتبطة بملكية الاختراعات والمصنفات المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وطبيعة المدخلات والمخرجات الناتجة عن تطبيقاته.