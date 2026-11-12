2.5 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال الربع الثالث



أعلنت «إمستيل» (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، الخميس، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، والتي عكست استمرار قوة أدائها المالي والتشغيلي، وذلك بالرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق. وسجلت مجموعة «إمستيل» إيرادات بلغت 2.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35 % على أساس سنوي لتبلغ 381 مليون درهم، مع تحسن هامش الأرباح إلى 15.3 %، مقارنة مع 13.1 % في الربع الثالث من عام 2025، وصل إلى 190 مليون درهم، بنمو نسبته 99 % على أساس سنوي.

وسجل قطاع الحديد إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 15 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34 % لتصل إلى 306 ملايين درهم، مع تحسن هامش الأرباح إلى 13.7 %، مقارنة مع 11.9 % في الفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً بكفاءة إدارة مصاريف المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 17 % على أساس سنوي.

وعلى أساس ربعي، تراجع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الحديد من 18.2 % في الربع الثاني من عام 2026 إلى 13.7 % في الربع الثالث، نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالأوضاع الجيوساسية التي تشهدها المنطقة، وجاء ذلك مع الاستبدال التدريجي لمخزونات المواد الخام التي تم شراؤها في وقت سابق من العام بتكاليف توريد أقل، بشحنات جديدة تم تأمينها عبر مسارات لوجستية بديلة أعلى تكلفة.

وسجل قطاع الإسمنت إيرادات بلغت 252 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 12 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 % لتصل إلى 75 مليون درهم، وتحسن هامش الأرباح إلى 29.7 %، مقارنة مع 23.3 % في الفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً باستمرار قوة الطلب في السوق. وعلى أساس المقارنة المتماثلة. وبعد استبعاد نتائج قطاع الأنابيب والأنشطة الأخرى للربع الثالث من عام 2025، والذي تم التخارج منه في ديسمبر من العام نفسه، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الإسمنت بنسبة 73 % على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي مبيعات الحديد، والتي تشمل المنتجات النهائية ومربعات الصلب، نحو 770 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض نسبته 5 % على أساس سنوي، نتيجة التحديات التي أثرت بصورة رئيسية في صادرات المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، الألواح الارتكازية بصورة رئيسية. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الإسمنت والكلنكر بنسبة 12 % على أساس سنوي لتصل إلى 921 ألف طن، مدفوعة باستمرار قوة الطلب على منتجات الإسمنت.

حافظت المجموعة على مركز نقدي صافٍ قوي بلغ 1.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، و1.6 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو 2026.

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى 7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61 % إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

نتائج قوية

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «حققت مجموعة «إمستيل» نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف، بما يعكس قدرتنا على التكيف السريع مع المتغيرات، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية، والاستجابة الاستباقية لتطورات السوق، كما تؤكد هذه النتائج مرونة أعمالنا ومتانة نموذجنا التشغيلي المتكامل. وتجسد أيضاً التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، مع ضمان استمرارية الإمدادات لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم النمو الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات». وأضاف: «وإلى جانب أدائنا المالي، نواصل تعزيز مكانة «إمستيل» عالمياً في صناعة الحديد وفق أعلى معايير الاستدامة والممارسات الصناعية المسؤولة. ويعكس حصولنا على التصنيف البلاتيني من «إيكوفاديس»، وتوسيع دورنا في المبادرات الدولية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، التقدم الذي نحرزه وإيماننا بأن التنفسية والاستدامة يمكن أن تسيرا جنباً إلى جنب. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، سنواصل التركيز على الابتكار والمرونة والنمو طويل الأمد، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل صناعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات».