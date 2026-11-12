دبي الجنوب تضع حجر الأساس لمركز «فورد» للعمليات التجارية



أعلنت دبي الجنوب وضع حجر الأساس لمركز «فورد» الجديد للعمليات التجارية والخدمات الفنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية.

ويمتد المركز الجديد على مساحة 4,368 متراً مربعاً، وسيجمع فرق عمل «فورد» في الإمارات، المعنية بتطوير المنتجات والجودة والتدريب والعمليات التشغيلية، ضمن بيئة عمل موحدة، تعزز التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات، وترتقي بمستوى الدعم المقدم إلى شركاء التوزيع والجهات المعنية والعملاء في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد حفل وضع حجر الأساس حضور نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية، ورافي رافيتشاندران، رئيس فورد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزياد دلالة، المدير العام لقسم تطوير المنتجات لدى مجموعة فورد للأسواق العالمية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين.

وتم تصميم المركز لتوفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة، مدعومة بالأدوات والتقنيات التي تتيح لفرق «فورد» العمل بكفاءة وتنسيق أكبر، وتسهم في تعزيز التعاون اليومي بين الإدارات، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لشركاء التوزيع، وتحسين تجربة العملاء في مختلف الأسواق التي تعمل فيها الشركة.

وقال محسن أحمد: «يعكس استثمار فورد ثقتها بدبي الجنوب وجهة استراتيجية لتطوير أعمالها، ويشكل المركز الجديد إضافة نوعية إلى منظومة قطاع السيارات لدينا، من خلال استقطاب أنشطة متخصصة في تطوير المنتجات والجودة والتدريب، ونواصل التزامنا بتوفير البنية التحتية، وبيئة الأعمال التي تواكب الاحتياجات المتطورة لشركائنا، وتدعم خططهم وطموحاتهم على المدى الطويل».

وقال رافي رافيتشاندران: «يمثل وضع حجر الأساس لهذا المركز محطة مهمة في مسيرة التزام فورد طويل الأمد تجاه دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيسهم المركز الجديد في تعزيز كفاءة عملياتنا الإقليمية، وتسريع التعاون بين فرق العمل، وتطوير قدرتنا على تحليل المعلومات والاستجابة لاحتياجات شركاء التوزيع والعملاء. ونتوجه بالشكر إلى دبي الجنوب على تعاونها ودعمها في تحويل هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى واقع ملموس».

ويحتضن المركز برنامج «فورد» للتحقق من أداء المركبات في ظروف الاستخدام الفعلية بالأسواق المحلية، الذي يشرف عليه فريق الجودة، ويعتمد على ملاحظات العملاء وتجارب الاستخدام لرصد مؤشرات مشكلات الضمان في مراحل مبكرة، وتطوير الحلول، التي تراعي الظروف المناخية وطبيعة القيادة واحتياجات العملاء في المنطقة. ويقع المركز الجديد بالقرب من مركز «فورد» لقطع الغيار والتوزيع في دبي الجنوب، الذي افتُتح عام 2025، بما يعزز التكامل بين فرق العمل الإدارية والفنية وعمليات توزيع قطع الغيار، ويدعم كفاءة التنسيق بين مختلف أنشطة الشركة.

وتوفر منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب للشركات وصولاً مباشراً إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي جمركي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ما يتيح ربطاً فعالاً بين وسائل النقل الجوي والبحري والبري، كما توفر المنطقة بنية تحتية وخدمات متكاملة، تلبي احتياجات الشركات العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتجزئة وغيرها، وتدعم نمو أعمالها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.