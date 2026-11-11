مصرف عجمان يراهن على التكنولوجيا المالية لبناء تجربة مصرفية بلا حدود

شارك مصرف عجمان بصفته راعياً ذهبياً في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي عُقدت يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي، حيث سلط الضوء على جهوده المتواصلة في مجال التحول الرقمي، وتبني التقنيات المتقدمة، وتطوير خدمات مالية تتمحور حول احتياجات المتعاملين.

وركز المصرف خلال مشاركته على ثلاثة محاور رئيسية تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي، وهي الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية غير المرئية، والشمول المالي. وتعكس هذه المحاور التزام مصرف عجمان بتوظيف التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتبسيط تجربة استخدامها، ودمجها بسلاسة في الحياة اليومية للمتعاملين.

وفي إطار مشاركته في القمة، أسهم مصرف عجمان في النقاشات التي تتناول أبرز التطورات والتحولات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية. ومثّل المصرف أوبيندرا بالتشانداني، رئيس المنتجات المصرفية، من خلال مشاركته في مناقشات تتناول الشمول المالي، وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات المصرفية، ودور الحلول الرقمية في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية. وتعكس مشاركته تركيز المصرف على تطوير تجارب مصرفية تتمحور حول المتعاملين، مدعومة بحلول رقمية مبتكرة مثل منصة «Ajman Bank One».

كما شارك أحمد فنون، ممثلاً عن مصرف عجمان، في جلسة رئيسية بعنوان «الخدمات المصرفية غير المرئية»، سلط خلالها الضوء على مستقبل الخدمات المصرفية وتطورها نحو تجارب رقمية أكثر سلاسة وتكاملاً، مستعرضاً الدور المتنامي للتكنولوجيا في تسهيل المعاملات المالية ودمج الخدمات المصرفية في الحياة اليومية للمتعاملين، بما يعزز سهولة الوصول إليها ويرتقي بمستويات الراحة والكفاءة في التجربة المصرفية.

وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية في رؤيتنا لمستقبل مصرف عجمان، وفي قدرتنا على مواكبة تطلعات متعاملينا المتغيرة. ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل قطاع الخدمات المالية، نحرص على تبني الابتكار وتطوير حلول مصرفية تحقق قيمة ملموسة للمتعاملين، وتسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتوفير تجارب مصرفية أكثر سهولة وسلاسة. وتعكس مشاركتنا بصفتنا راعياً ذهبياً في قمة دبي للتكنولوجيا المالية التزامنا بالإسهام في تطوير منظومة الخدمات المالية ودعم مسيرة التطور المستمر للقطاع المصرفي».

ومن جانبه، قال حسن الجسمي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف عجمان: «تُحدث التكنولوجيا تحولاً جوهرياً في آليات تطوير الخدمات المالية وتقديمها وتجربة الاستفادة منها. وتفتح التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتقنيات الناشئة آفاقاً جديدة لتقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وترابطاً واستجابة لاحتياجات المتعاملين. وفي مصرف عجمان، نواصل استكشاف سبل الاستفادة من هذه التطورات لتعزيز قدراتنا الرقمية، وتبسيط خدماتنا، وتقديم تجارب مصرفية أكثر سلاسة وتكاملاً. وتوفر منصات مثل قمة دبي للتكنولوجيا المالية فرصة مهمة لتبادل المعرفة وتعزيز التواصل مع مجتمع التكنولوجيا والخدمات المالية بمختلف قطاعاته».

وأتاحت مشاركة مصرف عجمان في القمة فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية والشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وقادة القطاع، ومناقشة التقنيات الناشئة وتطور توقعات المتعاملين وأبرز المستجدات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من قطاع الخدمات المالية.

ومن خلال مشاركته بصفته راعياً ذهبياً، أكد مصرف عجمان دعمه لمنظومة التكنولوجيا المالية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامه باستكشاف الفرص التي تسهم في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وبناء منظومة خدمات مالية أكثر ترابطاً وتكاملاً.