«آيريس 2026» يستقطب 4 آلاف مستثمر ومطور عقاري في أبوظبي



استقطب معرض العقارات والاستثمار الدولي «آيريس 2026»، الذي انطلقت فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، أكثر من 4 آلاف مشتر ومستثمر ومطور عقاري ووسيط ومدير أصول وزائر من مختلف أنحاء العالم، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على المعرض وتعزز مكانته منصة متخصصة لاستعراض الفرص العقارية والاستثمارية، وتوطيد التواصل المباشر بين المطورين والمستثمرين.

وجمع المعرض، نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين والجهات المعنية بالقطاع، لاستعراض طيف واسع من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبوظبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «فيرتكس القابضة»، إن سوق العقارات في أبوظبي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً برؤية القيادة وما تتمتع به الإمارة من مقومات الاستقرار، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، الأمر الذي يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويدعم قدرتها على استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وقال آرون بوز، مدير معرض «آيريس»، إن مشاركة أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات تعكس تنامي ثقتهم بإمارة أبوظبي وبالمعرض بوصفه منصة فاعلة لاستعراض مشاريعهم أمام أكثر من 4 آلاف مشتر ومستثمر من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذه الثقة تتجلى أيضاً في مواصلة كبار المطورين العقاريين توسيع محافظ مشاريعهم في أبوظبي، بما يعزز أهمية المعرض والمؤتمر المصاحب له في إبراز المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية المتاحة، وتوسيع نطاق التواصل المباشر مع المستثمرين والمشترين.

وشهدت فعاليات «آيريس 2026» تنظيم مؤتمر متخصص جمع ممثلين حكوميين ومطورين عقاريين ومؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين ومتخصصين في القطاع، لمناقشة مستقبل الاستثمار العقاري في دولة الإمارات واستشراف توجهاته وآفاق نموه في ظل التحولات الاقتصادية والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من المحاور الرئيسية، شملت مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للاستثمار، ونمو القطاعين العقاري والمصرفي، والبنية التحتية المستدامة، والملكية الجزئية للعقارات، والتكنولوجيا العقارية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنويع الاقتصادي، وممرات الاستثمار بين الإمارات وأوروبا، إلى جانب الدور المتطور للوساطة العقارية.

وأتاح المعرض للزوار استكشاف الفرص الاستثمارية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، وغيرها من الوجهات الواعدة، والتعرف على المشاريع العقارية الجديدة، فضلاً عن التواصل المباشر مع المطورين العقاريين والمتخصصين في القطاع، والاطلاع على مستجدات السوق والخيارات الاستثمارية المتاحة.