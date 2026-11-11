«كوتاك ماهيندرا» يعزز حضوره العالمي بافتتاح مقر في دبي

افتتح بنك كوتاك ماهيندرا المحدود (كوتاك) مقراً جديداً لمكتبه التمثيلي في برج كابريكورن على شارع الشيخ زايد بدبي، في خطوة تعزز حضور المجموعة في دولة الإمارات، الذي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وتواكب النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والهند.

وجرى افتتاح المقر الجديد بحضور هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وأشوك فاسواني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا، فيما يعكس انتقال المكتب إلى مقره الجديد تطور أعمال المجموعة ومواكبتها للتحولات في احتياجات الجالية الهندية المقيمة في الدولة.

وقال هادي بدري إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والتمويل، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، مشيراً إلى أن الحضور المتنامي لمجموعة كوتاك ماهيندرا يعكس قوة منظومة الأعمال في الإمارة وعمق الروابط الاقتصادية بين الإمارات والهند.

من جانبها، أكدت غوتامي غافانكار، رئيسة قطاع الخدمات المصرفية الخاصة للمغتربين والهنود غير المقيمين لدى كوتاك، أن احتياجات الجالية الهندية تطورت لتتجاوز التحويلات المالية التقليدية، مع تزايد ارتباط أعمال الأفراد واستثماراتهم ومصالحهم العائلية بأسواق متعددة، الأمر الذي يعزز أهمية توفير خدمات مصرفية تواكب أنشطتهم العابرة للحدود.

وتأتي الخطوة في ظل نمو قياسي للتبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 101.25 مليار دولار خلال السنة المالية الهندية 2025-2026، مع التزام الحكومتين بمضاعفته إلى 200 مليار دولار بحلول 2032. كما بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة المتراكمة في الهند 25.59 مليار دولار حتى مارس 2026.

ويعود حضور مجموعة كوتاك في الإمارات إلى يوليو 1994، فيما تأسس مكتبها التمثيلي في دبي، المرخص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في يناير 2009. وتضم أنشطة المجموعة أيضاً بنك كوتاك ماهيندرا – فرع مركز دبي المالي العالمي، وكوتاك ماهيندرا (المملكة المتحدة) المحدودة، وكوتاك ماهيندرا إنترناشيونال – فرع دبي.