«الاقتصاد» تتعاون مع «أمازون» لتعزيز منظومة التسوّق الذكي



أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن التعاون مع «أمازون الإمارات»، وربطها بمنصة أسعار السلع الرئيسية التابعة للوزارة، والتي أطلقتها في شهر أبريل الماضي، في ضوء مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين بمقر الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.

وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة؛ ورونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

ويهدف التعاون إلى تعزيز التسوق الذكي للمستهلكين، مع دعم شفافية الأسعار والتنافسية العادلة في الدولة، وبموجب مذكرة التفاهم انضمت أمازون الإمارات إلى منصة أسعار السلع الأساسية، وأصبحت بيانات أسعار المنتجات متاحة للمستهلكين للاطلاع عليها. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لضم شركة متخصصة في تجارة التجزئة الإلكترونية إلى المنصة، بما يوسع نطاق مقارنة الأسعار، ليشمل متاجر البيع بالتجزئة التقليدية والإلكترونية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يُعد التحول الرقمي والابتكار محورين رئيسيين في رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي معرفي قائم على أفضل الممارسات العالمية. ويمثل التعاون مع «أمازون» خطوة نوعية تدعم هذا التوجه، من خلال تعزيز الربط الإلكتروني بين الحكومة والمنصات الرقمية العالمية، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة لتطوير حلول رقمية، تعزز حماية المستهلك، وترفع مستويات الشفافية في التجارة الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق، وتنافسية المنظومة الاقتصادية الرقمية، ويدعم التكامل بين البيانات والخدمات الرقمية المقدمة للجمهور».

وأضاف معاليه: «تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة على مواصلة جهودها في بناء منظومة رقمية متكاملة، تعتمد على البيانات والابتكار في متابعة وتحليل أسعار السلع، وتعزيز مفهوم التسوّق الذكي، وتوسيع شراكاتها مع كبرى شركات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل».

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «نواصل جهودنا في «أمازون» لدعم عملائنا، وتمكينهم من اتخاذ قرارات توّق ذكية. اليوم يُمكن للعملاء في جميع أنحاء الدولة الوصول إلى ملايين المنتجات على موقع Amazon.ae، بما في ذلك مجموعة واسعة من المستلزمات اليومية، التي يحتاجون إليها بشكل كبير، بما في ذلك البقالة والسلع المنزلية إلى منتجات العناية الشخصية، مع توفير خدمة توصيل سريعة وبأسعار مميزة». وأضاف: «نُرحب بهذا التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُجسد التزامنا المشترك بمساعدة المستهلكين على التسوق بثقة، ونفخر بانضمام Amazon.ae إلى منصة أسعار السلع الأساسية، لتكون أول منصة للتجارة الإلكترونية تنضم إليها، ونتطلع إلى مواصلة دعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي، يضع المستهلك في صميم اهتماماته».

التحديث

وأوضحت الوزارة أن التكامل بين منصة أسعار السلع الرئيسية و«أمازون»، سيتيح التحديث المنتظم لبيانات الأسعار بشكل دوري وفق معايير فنية دقيقة ومعتمدة، ويضمن موثوقية البيانات وسرعة تحديثها ودقتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية الرقمية للمعلومات والبيانات، والالتزام بمعايير الحوكمة والأمن السيبراني. ويسهم التعاون في تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً، عبر توفير معلومات حول أسعار السلع الأساسية، كما سيدعم تطوير تجربة التسوق الذكي ورفع كفاءتها.

وتتيح منصة أسعار السلع الأساسية إجراء مقارنات سهلة وشفافة للأسعار، بما يسهم في تطوير بيئة تسوق ذكية ومستدامة في جميع أنحاء الدولة، وتركز المنصة حالياً على عرض أسعار السلع الأساسية، التي جرى تحديدها استناداً إلى قائمة المنتجات ذات الأولوية للمستهلكين، بما يضمن التركيز على السلع الأكثر شراء، مع تعزيز دقة وكفاءة مراقبة مستويات أسعارها.

يُذكر أن المنصة تركز في المرحلة الحالية على إتاحة وعرض ورصد أسعار 33 سلعة مقسمة إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية، و16 سلعة رئيسية أخرى، ويتم رصد أسعار هذه السلع على المنصة بشكل لحظي وآنيّ من 12 منفذاً رئيسياً في الدولة.