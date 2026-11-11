«الإمارات دبي الوطني» يوقع مذكرة لتعزيز الابتكار في إدارة الثروات الرقمية



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول» بهدف تعزيز وتطوير الحلول الرقمية لإدارة الثروات والاستثمار لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني.

وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً يتيح لكلتا المؤسستين استكشاف سبل إتاحة صناديق المؤشرات المتداولة النشطة التابعة لشركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول» عبر منصة إدارة الثروات الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، بما يوسع نطاق وصول المستثمرين إلى أسواق دولية متنوعة. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وعي المستثمرين وتفاعلهم من خلال محتوى تم إعداده بعناية بشكل مشترك، ورؤى وتحليلات الأسواق، بالإضافة إلى أدوات رقمية تفاعلية.

وتجمع مذكرة التفاهم بين الحضور الإقليمي لبنك الإمارات دبي الوطني وقدراته المتنامية في مجال إدارة الثروات الرقمية، وبين الخبرة الاستثمارية العالمية لـ«جي بي مورغان لإدارة الأصول» وخدمتها الرائدة المبتكرة في السوق في مجال صناديق المؤشرات المتداولة النشطة.

وقال رائد الجاسر، رئيس قطاع إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا أن نتعاون مع «جي بي مورغان لإدارة الأصول» في الوقت الذي نواصل فيه مساعينا لتطوير عروض خدماتنا الرقمية في مجال إدارة الثروات. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى الربط بين الطلب الإقليمي والفرص المتاحة في الأسواق العالمية، وتعزيز تجربة العملاء الرقمية، وتزويدهم ببيانات ورؤى عملية تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية. ويعد فتح آفاق وسبل جديدة للنمو من شأنه أن يسهم في دفع عجلة التطور المالي، ويعزز زخم دبي في أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وقال كلود كورتزو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول»: «تسهم المنصات الرقمية في إحداث تحول واضح في سبل وصول العملاء إلى الاستثمارات، وتفاعلهم مع الأسواق، وبنائهم للثروة على المدى الطويل. لقد نجح بنك الإمارات دبي الوطني في بناء منظومة مصرفية ورقمية رائدة في واحدة من أكثر أسواق الثروة حيوية على مستوى العالم. ومن خلال الجمع بين الحضور الإقليمي للبنك وإلمامه العميق بطبيعة عملائه، وبين الخبرة الاستثمارية العالمية لشركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول» وقدراتها في المجال الرقمي وبرنامجها «رؤى السوق»، فإننا نحظى بفرصة فريدة لتطوير حلول متميزة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويبحث هذا التعاون فرص إتاحة صناديق المؤشرات المتداولة النشطة التابعة لشركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول» عبر منصات الاستثمار الرقمية لبنك الإمارات دبي الوطني. كما ستدرس المؤسستان إمكانية التعاون في مجال التوعية والتثقيف الاستثماري، ورؤى وتحليلات السوق، والمحتوى الرقمي، والبث الشبكي، وإطلاق الفعاليات والمبادرات الرامية لدعم توعية العملاء وتفاعلهم.