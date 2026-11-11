إي اف چي هيرميس تقدم الخدمات الاستشارية في الطرح العام الأولي لشركة دي أي بي هولدينغ



أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، الأربعاء، عن قيامها بدور مدير الطرح المشترك في الطرح العام الأولي البالغة قيمته 1.94 مليار درهم (نحو 529 مليون دولار أمريكي) لشركة «دي أي بي هولدينغ ش.م.ع (DIP Holding PLC)»، المالكة لـمجمع دبي للاستثمار في سوق دبي المالي، والذي يعد أول طرح عام أولي في الإمارات وسوق دبي المالي لعام 2026.

وعقب إتمام عملية الاكتتاب لشريحة المستثمرين المؤسسيين، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.12 درهم إماراتي للسهم. وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 1.94 مليار درهم (نحو 529 مليون دولار أمريكي)، متضمنة 1,735,243,300 سهماً عادياً قائماً، تمثل 20 % من إجمالي رأس المال المصدر لشركة دي أي بي هولدينغ، والتي باعتها شركة دبي للاستثمار ش.م.ع بصفتها المساهم البائع. وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغت القيمة السوقية الضمنية لشركة دي أي بي هولدينغ 9.7 مليارات درهم إماراتي (نحو 2.64 مليار دولار أمريكي).

وتمتلك شركة دي أي بي هولدينغ نسبة 100 % من شركة مجمع دبي للاستثمار التطويرية ش.ذ.م.م (DIPDC)، وهي الكيان التشغيلي لمجمع دبي للاستثمار وهو مشروع مدمج متكامل يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع بمفهوم «مدينة داخل مدينة» في موقع استراتيجي في الممر الجنوبي لدبي بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي. ويستوعب المجمع نحو 1000 مستأجر، و5700 عقد إيجار فرعي، وأكثر من 150 ألف مقيم، محققاً نسبة إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغت 99.9 % حتى 30 يونيو 2026. وستحتفظ الشركة الأم دبي للاستثمار ش.م.ع على حصة أغلبية بنسبة 80 % في دي أي بي هولدينغ بعد الطرح.

وقال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس: «نحن نعتز بالعمل مع شركة دي أي بي هولدينغ في هذا الطرح العام الأولي. لقد ساعدت شبكاتنا الواسعة من المستثمرين المحليين والدوليين في الربط بين شركة إقليمية قوية ورؤوس الأموال العالمية. كما تسهم هذه الصفقة في تعزيز سجلنا المتميز في تنفيذ الطروحات البارزة والمبتكرة في المنطقة». وأضاف كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: «يعكس التعاون مع شركة دبي للاستثمار لإدراج دي أي بي هولدينغ انضباط ودقة عملية الاكتتاب. فقد تم تحديد السعر من خلال عملية اكتتاب تنافسي بين المستثمرين المحترفين والمؤسسات الذين حصلوا على 92 % من الطرح، إلى جانب شرائح مخصصة للمستثمرين الأفراد، والموظفين، والمساهمين المؤهلين بشركة دبي للاستثمار ش.م.ع. وباعتباره أول طرح عام أولي في دولة الإمارات هذا العام، يوفر هذا الإدراج مرجعاً قيّماً للشركات التي تدرس الدخول إلى أسواق رأس المال بالمنطقة، كما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية».

ويأتي النجاح في إتمام الطرح العام الأولي لشركة دي أي بي هولدينغ في سوق دبي المالي استكمالاً للتنفيذ الناجح لإي اف چي هيرميس لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، ما يرسخ الصدارة المطلقة للشركة في أسواق رأس المال ودورها المحوري في تنشيط حركة التداول. وإلى جانب الإدراج الحديث لشركة إم إن تي - حالاً وطروحات ترولي وجورميه في وقت سابق من هذا العام، ومع وجود طروحات جديدة قيد الإعداد للتنفيذ قبل نهاية العام، وفي مطلع عام 2027، تواصل إي اف چي هيرميس إثبات قدرتها على قيادة كبرى الشركات إلى السوق وجذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية.