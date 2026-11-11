975 مليون درهم أرباح موانئ أبوظبي في الربع الثالث بنمو 64 %



أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، عن تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثالث من عام 2026، وقفز إجمالي صافي أرباح المجموعة في الربع الثالث بنسبة 64 % على أساس سنوي ليصل إلى 975 مليون درهم، مسجلاً أداءً فصلياً قياسياً جديداً في ظل استمرار التحديات.

وخلال الربع الثالث من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز ممراتها التجارية البديلة متعددة الوسائط، وعملياتها عبر دولة الإمارات، في إطار «البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد»، ما أسهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على متعامليها، والمنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وشهد أداء قطاع الموانئ تعافياً قوياً رغم التحديات الإقليمية. فقد انخفضت أحجام مناولة الحاويات الفصلية في دولة الإمارات بنسبة 57 % على أساس سنوي لتصل إلى 751 ألف حاوية نمطية، لكنها تعافت بأكثر من 30 % على أساس فصلي، فيما تراجعت أحجام مناولة البضائع العامة والسائبة في دولة الإمارات بنسبة 54 % على أساس سنوي لتصل إلى 4.5 ملايين طن، لكنها تعافت بنسبة 48 % على أساس فصلي. وبلغت نسبة إشغال الطاقة الاستيعابية للحاويات في دولة الإمارات 29 % (ارتفاعاً من 22 % في الربع الثاني من عام 2026)، بينما بلغت نسبة إشغال الطاقة الاستيعابية دولياً 73 % (ارتفاعاً من 61 % في الربع الثاني من عام 2026).

نتائج قياسية

وقال الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة – مجموعة موانئ أبوظبي: «حققت مجموعة موانئ أبوظبي نتائج قياسية خلال الربع الثالث، في واحدة من أكثر الفترات تحدياً في تاريخها الممتد على مدى 20 عاماً. ويبرهن هذا الأداء على مرونتها التشغيلية، وسلامة منظومتها، وحلولها الفريدة والمتكاملة على امتداد سلسلة الإمداد، التي تركز على المتعاملين وتواكب احتياجاتهم في الوقت المناسب. وقد تغلبت هذه الحلول على حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي الكلي، لتحقق مستويات جديدة من الدخل ونمو الإيرادات. وبالتوازي، مولت المجموعة أكبر صفقة استحواذ في تاريخها، وذلك على مجموعة «سي إل آي»، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، وقد اكتملت الصفقة في 1 أكتوبر 2026، وهو ما سيمنح أعمالنا بُعداً دولياً جديداً وقوياً. وبالاستفادة من المرونة التشغيلية وسرعة الاستجابة اللتين تميزان أعمالنا، حققنا نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات خلال الربع الثالث عبر قطاعات أعمالنا الرئيسية الأربعة».

الميزانية العمومية

واصلت الميزانية العمومية لمجموعة موانئ أبوظبي تحسنها خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.5 أضعاف، مقارنة بـ 4.4 أضعاف في الربع الثالث من عام 2025، و3.7 أضعاف في الربع الثاني من عام 2026. ووصلت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 2.94 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بالنمو القوي في الأرباح التشغيلية، وتحسن إدارة رأس المال العامل، ومعدل تحويل نقدي مرتفع بلغ 150 %. ورغم انخفاض الإنفاق الرأسمالي العضوي خلال الربع إلى 1.16 مليار درهم، سجل التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة سلبية بلغت 691 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، نتيجة لاستكمال صفقة الاستحواذ على مجموعة «سي إل آي». ومع استثناء أثر هذه الصفقة، يكون التدفق النقدي الحر للمجموعة قد سجل قيمة إيجابية بلغت 1.17 مليار درهم.

عرض شراء

تلقت مجموعة موانئ أبوظبي عرض شراء نقدياً اختيارياً مشروطاً بسعر 6.25 دراهم للسهم من شركة لعماد القابضة (ش.م.ع.)، وهي مستثمر سيادي تابع لحكومة أبوظبي، للاستحواذ على ما يصل إلى 100 % من رأس مال المجموعة المصدر والمدفوع الذي لا تمتلكه «لعماد» بالفعل. وكانت «لعماد» تمتلك، من خلال ADQ، نسبة 75.42% من مجموعة موانئ أبوظبي عند إطلاق عرضها الاختياري. وعقب انتهاء فترة عرض الشراء في 15 سبتمبر 2026، واستيفاء جميع الشروط، رفعت «لعماد» حصتها في مجموعة موانئ أبوظبي إلى 98.93 %، ما أتاح لها ممارسة حقها في الاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية في المجموعة، وفقاً لقواعد هيئة سوق المال.