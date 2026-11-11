TBX Nexxia تسهم بـ 1.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات





احتفت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، بمرور عامين على انطلاق العمليات التشغيلية لمنشأة «TBX Nexxia» للتصنيع المتقدم في أبوظبي، وأسهمت TBX Nexxia في توفير 150 وظيفة مباشرة في دولة الإمارات، كما تسهم بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مستندة إلى طاقة تصنيعية سنوية تبلغ 20 ألف طن، فضلاً عن تطوير الخبرات الوطنية في مجالات المعادن ولولبة الأنابيب وهندسة الجودة، بما يدعم توطين التقنيات الاستراتيجية وتحقيق الطموحات الصناعية للدولة.

وتُعد منشأة «TBX Nexxia» أول منصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة في الحلول المتقدمة لأنابيب تجهيز آبار النفط والغاز المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل والمستخدمة في البنية التحتية المعقدة للطاقة. وتبرز المنشأة دورها في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية من خلال دعم برنامج المحتوى الوطني، وتوطين التقنيات الاستراتيجية الداعمة لأمن الطاقة الإقليمي، إلى جانب تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الإنتاج، رغم التحديات الإقليمية.

وتوفر المنصة منظومة متكاملة لحلول الأنابيب المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل، تمتد من صهر المعادن إلى تجهيز الآبار، فيما أسندت شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) إلى «TBX Nexxia» مسؤولية التوريد طويل الأمد لأنابيب تجهيز الآبار المستخدمة في عمليات استخراج الغاز وإنتاجه في أبوظبي، بما يشمل مشاريع التوسع المستقبلية، مستفيدة من الخبرات العالمية لـ«مجموعة توباثكِس» في قطاع أنابيب تجهيز آبار النفط والغاز.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: إن منصة «TBX Nexxia» تجمع بين الخبرات الصناعية العالمية لمجموعة توباثكِس وقدرات التصنيع المحلية، بما يسهم في تطوير القدرات التصنيعية في أبوظبي، ويعكس نهج «مبادلة» القائم على التعاون مع أبرز الشركات العالمية لتطوير صناعات استراتيجية متقدمة تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزز مرونتها.

وقال حسن جاسم ناصر النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن منصة «TBX Nexxia» تجسد الأثر الملموس لبرنامج المحتوى الوطني من خلال تطوير وتوطين تقنية صناعية استراتيجية في أبوظبي، وترسيخ حضورها على المدى الطويل، وتوفير وظائف فنية متخصصة في القطاعات الحيوية، والإسهام في تطوير سلاسل الإمداد الوطنية، إلى جانب دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».

وقال جوسو إيماز، الرئيس التنفيذي لمجموعة توباثكِس: إن مرور عامين على انطلاق العمليات في أبوظبي يعكس قوة المنصة الصناعية ومرونتها، والالتزام طويل الأمد بتحقيق القيمة لمنظومة الاقتصاد الوطني، مؤكداً مواصلة المنشأة عملياتها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة رغم التحديات الإقليمية، ودورها في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم مستهدفات دولة الإمارات في مجال أمن الطاقة، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وقدرات التصنيع المحلي والخبرات الصناعية العالمية.

وتعمل المنشأة بشكل متواصل على تنفيذ عمليات اللولبة والمعالجة النهائية وفق أنظمة صارمة للسلامة والجودة، وتعتمد على تقنيات فائقة الأداء مصممة للعمل في البيئات شديدة التآكل وعالية الضغط، ومعتمدة وفق أعلى معايير تأهيل الوصلات.

وقد جرى استخدام أكثر من 820 ألف قدم من هذه الأنابيب في الآبار، بما يسهم في اختصار مدد التوريد لـ«أدنوك»، وتلبية متطلباتها التشغيلية، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.