دبي الجنوب توقع اتفاقية لإطلاق مشروع «شيفال خليج الجنوب»



وقعت دبي الجنوب، اتفاقية مع «مجموعة شيفال» البريطانية المتخصصة في الضيافة الفاخرة، لإطلاق مشروع «شيفال خليج الجنوب»، في خطوة تعزز تنوع الخيارات السكنية والضيافة الفاخرة في المنطقة.

ويعد المشروع الأول من نوعه في دبي الجنوب، حيث يجمع بين الشقق الفندقية الفاخرة والوحدات السكنية التي تحمل علامة «مجموعة شيفال»، ومن المقرر افتتاحه في عام 2030. ويضم المشروع 193 وحدة، تشمل 98 شقة فندقية تتنوع بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب 95 وحدة سكنية تحمل العلامة التجارية، وتتراوح مساحاتها بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لدبي الجنوب، بحضور نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، ومحمد العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شيفال، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال نبيل الكندي: «تمثل اتفاقيتنا مع «مجموعة شيفال» خطوة مهمة في توسع دبي الجنوب لتطوير مشاريع في قطاع الضيافة، من خلال استقطاب مشغل عالمي يتمتع بخبرة واسعة وسمعة راسخة في هذا القطاع، بما يثري الخيارات المتاحة ضمن مجتمعاتنا السكنية المتنامية. ومع استمرار تطور دبي الجنوب، تزداد أهمية قطاع الضيافة في تلبية احتياجات منظومة الأعمال المتنامية وزوار المنطقة، وسيسهم مشروع «شيفال خليج الجنوب» في مواكبة هذا النمو وتعزيز جاذبية دبي الجنوب كوجهة حضرية متكاملة تجمع بين السكن والأعمال والخدمات».

وقال محمد العوضي: «رسخت مجموعة شيفال مكانتها العالمية في قطاع الفنادق الفاخرة، بما يشمل الشقق الفندقية المخدومة، وصولاً إلى الوحدات السكنية التي تحمل علامتنا التجارية. وتمثل منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسية ضمن خطط توسعنا، ويشكل إطلاق «شيفال خليج الجنوب» في دبي محطة بارزة في مسيرة نمونا الإقليمي. ويجسد المشروع المعايير التي تتميز بها وجهاتنا، من الموقع المتميز والتصاميم الراقية والمرافق المتكاملة إلى مستويات الخدمة الاستثنائية، بما يوفر تجربة معيشية تمنح المقيمين والنزلاء والملاك مزيداً من الراحة والخصوصية والوقت للاستمتاع بأسلوب حياتهم، سواء للإقامات القصيرة أم الطويلة أم التملك».

وسيضم «شيفال خليج الجنوب» شققاً فندقية ووحدات سكنية مفروشة بتشطيبات عالية الجودة، ومطابخ مجهزة بالكامل وشرفات خاصة، إلى جانب مجموعة من المرافق تشمل مسبحاً ونادياً رياضياً وصالة مخصصة للمقيمين ومنافذ لتناول الطعام، مع توفير بيئة صديقة للحيوانات الأليفة.

ويقع المشروع في مجتمع «خليج الجنوب» الفاخر المطل على الواجهة المائية، في قلب المنطقة السكنية بدبي الجنوب، والذي يتميز ببحيرة اصطناعية تمتد على طول كيلومتر واحد. وسيرتبط المشروع بمركز «خليج الجنوب مول» المعلن عنه، بما يتيح للسكان والنزلاء وصولاً مباشراً إلى وجهة متكاملة للتسوق والترفيه والخدمات.

ويأتي إطلاق «شيفال خليج الجنوب» عقب تحديث الهوية التجارية لمجموعة شيفال، ليصبح رابع مشاريعها في دولة الإمارات والسادس في منطقة الشرق الأوسط، ويرفع إجمالي محفظتها الإقليمية إلى أكثر من 800 وحدة، مع وجود مشاريع إضافية قيد التطوير.