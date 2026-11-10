«إعمار للتطوير» تعيّن «ستاندرد تشارترد» لتقييم عرض الاستحواذ.. والسهم يرتفع 15% في شهر

عيّنت شركة «إعمار للتطوير» بنك «ستاندرد تشارترد» مستشاراً مالياً مستقلاً لتقييم عرض الاستحواذ النقدي الاختياري الذي تعتزم «إعمار العقارية» تقديمه للاستحواذ على كامل الأسهم غير المملوكة لها في الشركة، في خطوة تمثل تطوراً جديداً في مسار الصفقة المقترحة، التي تقدر القيمة الإجمالية لـ«إعمار للتطوير» بنحو 60 مليار درهم.

وأوضحت «إعمار للتطوير»، في إفصاح لسوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارتها عقد اجتماعاً في 10 نوفمبر 2026، ووافق على تعيين «ستاندرد تشارترد» مستشاراً مالياً مستقلاً، لتقديم رأيه بشأن القيمة العادلة لعرض الاستحواذ النقدي الاختياري.

ويستهدف العرض الأسهم المكونة لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة، باستثناء الأسهم المملوكة حالياً لـ«إعمار العقارية» وشركتها التابعة المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر «إميرتس بروبرتي هولدينغز ليمتد»، بما يتيح للشركة الأم رفع حصتها إلى ما يصل إلى 100% من رأس المال.

ويأتي تعيين المستشار المالي في إطار تقييم العرض من منظور مساهمي «إعمار للتطوير»، فيما يظل العرض خاضعاً لاستكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية والشركاتية المطلوبة.



عرض نقدي بـ15 درهماً للسهم

وكانت «إعمار العقارية» قد أعلنت في 4 نوفمبر اعتزامها تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على الأسهم المتبقية في «إعمار للتطوير»، بسعر 15 درهماً للسهم الواحد، في صفقة تقدر القيمة الإجمالية للشركة المستهدفة بموجبها بنحو 60 مليار درهم، ما يعادل 16.3 مليار دولار.

وتمتلك «إعمار العقارية» نحو 79% من أسهم «إعمار للتطوير»، فيما يستهدف العرض الحصة المتبقية غير المملوكة لها أو لشركتها التابعة. ويعني ذلك أن قيمة الـ60 مليار درهم تعبر عن التقييم الإجمالي للشركة وفق سعر العرض، وليس المبلغ المطلوب لشراء الأسهم المتبقية وحدها، إذ يتحدد المقابل النقدي النهائي وفق عدد الأسهم التي يشملها العرض ونسبة المساهمين الذين يقررون البيع.

ويمنح السعر المقترح مساهمي الأقلية خيار التخارج من استثماراتهم مقابل مبلغ نقدي محدد، بدلاً من مواصلة الاحتفاظ بأسهم الشركة المدرجة في سوق دبي المالي.



السهم يحقق مكاسب قوية

وتزامن تطور إجراءات العرض مع أداء صعودي لسهم «إعمار للتطوير»، الذي ارتفع بنحو 15% خلال الفترة من 12 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، ليصل إلى 14.66 درهماً، مقارنة مع 12.8 درهماً في بداية الفترة.

وتحرك السهم تدريجياً خلال النصف الثاني من أكتوبر، مسجلاً 12.86 درهماً في 19 أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى 12.4 درهماً في 26 أكتوبر، ثم يعاود الارتفاع إلى 12.56 درهماً في 2 نوفمبر.

وجاءت القفزة الأكبر خلال الأسبوع التالي، إذ صعد السهم إلى 14.66 درهماً في 10 نوفمبر، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 17.2% مقارنة بمستواه في 2 نوفمبر، بالتزامن مع إعلان نية «إعمار العقارية» تقديم عرض الاستحواذ.

وكان السهم قد سجل 14.72 درهماً في 9 نوفمبر، أي أقل بنحو 0.28 درهم، أو 1.9%، من سعر العرض المقترح البالغ 15 درهماً.

ويضع العرض السهم أمام معادلة استثمارية ترتبط بالفارق بين سعر التداول والمقابل النقدي المقترح، إلى جانب استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة. كما يتيح تقييم المستشار المالي المستقل تقديم رأي بشأن القيمة العادلة للعرض، بما يوفر للمساهمين عنصراً إضافياً لتقييم خياراتهم الاستثمارية.