مشروع دبي بننسولا من‎ H&H ‎بقيمة 30 مليار درهم يواصل تقدمه على شاطئ جميرا ويحتضن خمس علامات عالمية رائدة ‏في قطاع الضيافة

تتواصل أعمال تطوير دبي بننسولا من H&H على شاطئ جميرا، حيث تعمل الشركة على إنشاء وجهة ساحلية استثنائية في واحدة من أكثر المناطق المطلة على البحر تميزاً في دبي، لتواصل بذلك مسيرتها الطويلة في تطوير المشاريع العقارية الراقية في المنطقة.

ويجمع دبي بننسولا بين التصاميم المعمارية المميزة والحياة الراقية على الشاطئ والواجهة البحرية، ويحتضن مجموعة مختارة من الفنادق والمساكن التابعة لعلامات عالمية مرموقة، إلى جانب مرسى لليخوت الفاخرة وشاطئ خاص بطول كيلومتر واحد و مليون قدم مربعة من الحدائق.

وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: "يجسد مشروع دبي بننسولا رؤيتنا لتطوير وجهة استثنائية على ساحل جميرا. وقد حرصنا على اختيار نخبة من أبرز علامات الضيافة العالمية والمبدعين في مجالات العمارة والتصميم، بحيث تضيف كل علامة بصمتها الخاصة ورؤيتها المميزة للحياة الراقية. ويمنح هذا التنوع في دبي بننسولا المشروع هويته الفريدة، ويقدم تجارب متنوعة في السكن والضيافة والتصميم المعماري، تتكامل جميعها لتشكل وجهة واحدة تجمع أفضل ما يقدمه كل منها".

مساحات خضراء تنبض بالحياة

تتوسط دبي بننسولا حديقة مركزية تضم مليون قدم مربعة من الحدائق المترابطة، وتشكل مساحة خضراء واسعة تصل بين مختلف أجزاء المشروع، من المرسى إلى الشاطئ، وتربط المساكن والفنادق والمرافق الثقافية. ويتخلل الحديقة مسار بطول كيلومترين تحيط به المساحات الخضراء، ليجمع بين الطبيعة والثقافة والحياة اليومية في أجواء توفر الهدوء والخصوصية وفرص الاسترخاء والترفيه.

ويشمل هذا الاهتمام بالتخطيط أيضاً المرافق الموجودة تحت الأرض، حيث خصص المشروع مساحات لمواقف السيارات ومداخل سيارات الخدمات والبنية التحتية الداعمة، بما يحافظ على هدوء الحدائق وممرات المشاة في الأعلى.

ويتميز الجانب الشرقي من دبي بننسولا بشاطئ خاص يمتد على شكل هلال بطول كيلومتر واحد، ويوفر إطلالات بانورامية على أفق دبي والخليج العربي باتجاه شروق الشمس. أما على الواجهة البحرية المقابلة، فيطل مرسى اليخوت الفاخرة على مشهد غروب الشمس، ويجمع بين التصاميم الراقية وأشهر العلامات العالمية في قطاعي التسوق والمطاعم، إلى جانب التجارب الثقافية المتنوعة، على امتداد ممشى حيوي تزيد مساحته على 7,000 متر مربع.

ويوفر نادي الشاطئ للسكان مجموعة من المرافق المخصصة للرياضة واللياقة البدنية والأنشطة المائية، بما يتيح لهم الاستمتاع بأوقات تجمع بين النشاط والاسترخاء بالقرب من البحر. كما يسهم النادي، إلى جانب الجناح الثقافي والمطاعم والوجهات العصرية المحيطة بالمرسى، في إثراء الحياة الاجتماعية وتعزيز التواصل بين السكان، ضمن مجتمع يهتم بالترفيه والشعور بالانتماء.

مجموعة تصاميم مميزة من مشاريع الضيافة والمشاريع السكنية

يحتضن دبي بننسولا مجموعة من أشهر علامات الضيافة العالمية، اختارتها H&H بعناية لما تتميز به كل منها من فلسفة خاصة وخبرة في التصميم والإتقان ومكانة ثقافية. وتضم الوجهة مجموعة من الفنادق والمساكن الفاخرة تحمل علامات أمان و روزوود و كابيلا، لتثري خيارات الضيافة والسكن على الواجهة البحرية. ويحتفظ كل مشروع بطابعه الخاص، فيما يجمعها الاهتمام بالتصميم الاستثنائي والمجتمع والحياة الساحلية العصرية.

يضم مشروع أمان دبي فندقاً ونادياً خاصاً ومجموعة محدودة من الوحدات السكنية في أحد أكثر المواقع الساحلية جاذبية في دبي. وتتميز التصاميم المعمارية والداخلية التي وضعها مكتب كيري هيل أركيتكتس ببساطتها وأناقتها العصرية، فيما تولى المعماري الشهير فلاديمير دجوروفيتش تصميم الحدائق والمساحات الخارجية. وتضفي الألوان المستوحاة من رمال الصحراء وزرقة البحر، إلى جانب المواد الطبيعية مثل خشب البلوط والحجر الجيري، أجواء من الهدوء والرقي تعكس اهتمام علامة أمان بالخصوصية والسكينة.

تستعد روزوود لطرح فندق ومجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الشاطئ لأول مرة في دبي، تمتد على طول الواجهة البحرية المنحنية لمشروع دبي بننسولا، إلى جانب خمس فلل سكنية حصرية. وتجمع هذه الوحدات بين خبرة روزوود المعروفة في عالم الضيافة واهتمامها بأدق تفاصيل التصميم، لتوفر تجربة سكنية راقية على البحر، مع إمكانية الاستمتاع بالشاطئ الخاص لفندق روزوود دبي ونادي الشاطئ والمطاعم والمرافق الصحية ومجموعة مختارة من التجارب الثقافية. وتولى مكتب هوبكنز أركيتكتس التصميم المعماري للوحدات السكنية،

وشركة باندا التصميم الداخلي، فيما صمم جان ميشيل غاثي من شركة دينستون الفلل السكنية، وتولت جرينويز تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء. وتتكامل هذه العناصر لتجمع بين التصاميم المعمارية والطبيعة وأسلوب الحياة الساحلية.

أما فندق كابيلا دبي فيقدم تجربة ضيافة تعكس أسلوب المجموعة المعروف بالخصوصية والخدمات الشخصية الراقية. يتألف الفندق من تسعة طوابق ويضم 115 غرفة وجناحاً، بما فيها فيلتان، فيما تتولى شركة دينستون تصميمه المعماري والداخلي ومساحاته الخارجية.

يحمل مشروع ذا ريزيدنس بننسولا دبي بصمة مكتب روجرز ستيرك هاربور آند بارتنرز (RSHP)، الذي أسسه المعماري الشهير ريتشارد روجرز، ويتميز بنهج معماري يراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ويهتم بعلاقة الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه. وتتميز الوحدات السكنية بتصاميم داخلية من شركة 1508 لندن، تجمع بين الطابع العصري والمساحات الرحبة والإضاءة الطبيعية والإطلالات الواسعة، وتتوزع حول مرسى صممه لوكا ديني.

وتسهم هذه الرؤى الإبداعية المتنوعة في تشكيل الطابع المعماري لمشروع دبي بننسولا، حيث يحتفظ كل تصميم بشخصيته الخاصة ضمن رؤية مشتركة للوجهة بأكملها.

تقدم أعمال الإنشاء

بدأت أعمال الإنشاء في نوفمبر 2025، وتتقدم على مراحل بمشاركة أكثر من 3,500 عامل حالياً. وقد بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض، التي تمر عبر قلب المشروع وتشمل المرافق الداعمة، 45%.

وانطلقت الأعمال الرئيسية في مشروع ذا ريزيدنسز بننسولا دبي تحت إشراف المقاول الرئيسي شركة دوتكو للإنشاءات، فيما أنجزت شركة DBB أعمال تحسين التربة في كابيلا دبي.

ومن المتوقع اكتمال أعمال تحسين التربة في أمان ريزيدنسز دبي بحلول نهاية عام 2026، على أن تعيّن الشركة المقاول الرئيسي ويبدأ تجهيز الموقع خلال الربع الأول من عام 2027.

أما في روزوود، فقد وصلت نسبة إنجاز أعمال تحسين التربة إلى 50%، ومن المتوقع اكتمالها بنهاية ديسمبر 2026. ومع تواصل تقدم المشروع، أعلنت H&H عن إطلاق مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي.

إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في مشروع روزوود ريزيدنسز دبي

تجمع الوحدات السكنية في روزوود دبي بين مستويات الراحة التي توفرها المنازل الخاصة والخدمات الراقية التي تشتهر بها العلامة واهتمامها بأدق التفاصيل. وقد بدأت مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي بمتوسط سعر يبلغ 10,000 درهم للقدم المربعة، وتتميز الوحدات بتصاميم توفر للسكان تجربة سكنية فاخرة على الشاطئ.

يستمتع سكان روزوود ريزيدنسز دبي بخدمة كونسيرج متوفرة على مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم اليومية، إلى جانب فريق متخصص يقدم خدمات شخصية تناسب احتياجات كل مالك وتفضيلاته. كما تتوفر لهم مجموعة من المرافق الحصرية، تشمل صالات خاصة للسكان وأخرى للنادي، ومكتباً خاصاً وصالة رياضية واستوديو للتمارين الحركية ومنتجعاً صحياً ومسبحاً.

وتكتمل هذه التجربة السكنية بتصاميم تجمع بين أناقة المساحات الداخلية وجمال الطبيعة المحيطة. فقد صمم مكتب هوبكنز أركيتكتس البرج السكني بشرفات واسعة ومساحات توفر الظل والخصوصية، وتتيح للسكان الاستمتاع بالإطلالات على المساحات الخضراء. أما التصاميم الداخلية التي وضعتها شركة باندا، فتتميز بخطوطها المنحنية واستخدام المواد الطبيعية مثل الحجر الجيري والخشب والجص، مما يضفي على المنازل أجواء دافئة وهادئة. ويمتد هذا الاهتمام بالتصميم إلى الفلل الشاطئية الخمس، التي صممتها شركة دينستون، وتضم كل منها خمس غرف نوم ومسبحاً خاصاً وشرفات وحدائق تنسجم مع الطبيعة المحيطة. وتربط المساحات الخضراء التي صممتها شركة جرينويز مختلف أجزاء المشروع، لتصبح الطبيعة جزءاً من الحياة اليومية للسكان، بما يتماشى مع الرؤية العامة لتطوير دبي بننسولا .

نظرة أولى على رؤية دبي بننسولا

مع استمرار تقدم أعمال المشروع، افتتحت شركة H&H مجموعة من صالات العرض المخصصة داخل الموقع، لتتيح للزوار فرصة أولى للتعرف إلى الرؤية التي يقوم عليها دبي بننسولا .

يتيح معرض مبيعات دبي بننسولا ، الذي يستقبل الزوار بمواعيد مسبقة فقط، فرصة للتعرف عن قرب إلى مشاريع الضيافة والوحدات السكنية والتصاميم التي تحتضنها الوجهة، والاطلاع على رؤية H&H للمشروع مع استمرار تقدم أعمال التطوير.