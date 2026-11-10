راشد بن حميد النعيمي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير مشروع بـ 3 مليارات درهم في عجمان

وقّعت شركة الزورا للتطوير، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير إنترناشيونال، اتفاقية استحواذ على قطعة أرض مع شركة داماك العقارية، لتطوير مشروع سكني متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية بقيمة 3 مليارات درهم.

ويمثل المشروع بداية لاستثمارات أوسع وطويلة الأجل لـ«داماك» في الزورا، بما يدعم نموها المتواصل كمجتمع ساحلي متكامل.

وقّع الاتفاقية جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري، وأميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

ويقع المشروع بمحاذاة الخور ضمن الزورا، ويبلغ إجمالي مساحة البناء المخطط لها نحو 1.4 مليون قدم مربعة.

ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من 2027، وستضم برجين سكنيين يشتملان على 421 وحدة سكنية، بمساحة بناء تبلغ نحو 333,218 قدماً مربعة.

ثقة متنامية

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الزورا: «تعكس اتفاقيتنا مع داماك العقارية الثقة المتنامية لكبار المطورين بالإمكانات الاستثمارية لإمارة عجمان والرؤية طويلة الأجل للزورا».

وأضاف: «انسجاماً مع رؤية عجمان 2030، نركّز على استقطاب الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية الإمارة وجهة للعيش والزيارة والاستثمار».

وتابع الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «تؤدي الزورا دوراً مهماً في تحقيق هذا الطموح، وستسهم الشراكات المهمة كهذه في دعم تطورها المتواصل بوصفها وجهة ساحلية متميزة، وتحقيق قيمة مستدامة لإمارة عجمان».

وتتنوع الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم، إلى جانب وحدات أكبر من غرفتين و3 غرف نوم من طراز «لوفت» ذي الطابع العصري.

وصُمّم المشروع ليكون منطقة هادئة ضمن المخطط الرئيسي العام للزورا، مستلهماً المبادئ اليابانية القائمة على البساطة والسكينة والارتباط بالطبيعة.

مفهوم مميز

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير: «تمثل شراكتنا مع داماك العقارية خطوة إضافية في مسيرة تطوير الزورا، ويقدّم المجتمع السكني المقترح مفهوماً مميزاً للعمارة وأسلوب الحياة على واجهتنا المائية، مع التركيز على المساحات الطبيعية والصحة والعافية والعلاقة بين المساكن ومحيطها».

وأضاف: «يتماشى اهتمام داماك بتوسيع حضورها في الزورا على المدى الطويل مع التزامنا بإقامة شراكات تحقق قيمة مستدامة وتدعم النمو المتواصل للوجهة».

ثقة قوية

من جهتها قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «يمثل استثمارنا في الزورا خطوة مهمة نحو توسع داماك في أنحاء الإمارات، ويعكس ثقتنا القوية بالخطط التنموية طويلة الأمد لإمارة عجمان، كما يمثل فرصاً واعدة في رؤية الإمارة الرامية إلى تعزيز مقوماتها الاقتصادية والسياحية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانتها وجهة بارزة في دولة الإمارات».

وأضافت: «من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى الإسهام في تحقيق هذه الرؤية عبر تطوير وجهة استثنائية تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية عجمان وجهة مثالية للعيش والعمل والزيارة».

ويتضمن المخطط العام للمشروع مجموعة واسعة من المرافق المخطط لها، بما في ذلك أحواض السباحة والحدائق المنسقة ومناطق اليوغا واللياقة البدنية ومرافق الأطفال ومسارات المشي والأنشطة الترفيهية المائية، فضلاً عن سينما في الهواء الطلق ومرافق السبا والصحة والعافية وممشى على الواجهة المائية. وتشكل العافية والضيافة ركيزتين أساسيتين لهذه الرؤية، مع دراسة شراكات محتملة مع علامات تجارية في هذه المجالات وتلك المختصة بأسلوب الحياة والمطاعم.