نهيان بن مبارك: الإمارات توسع مجالات الشراكة مع فرنسا

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل العشاء السنوي لمجلس الأعمال الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2026، وألقى كلمة أكد فيها عمق العلاقات الإماراتية الفرنسية، وما تتيحه الشراكة بين البلدين من فرص لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

وأُقيم الحفل في نادي الإمارات للغولف بدبي تحت شعار «نمضي معاً ونصنع المستقبل»، بحضور ماري أودوار، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الإمارات، وتييري ديزانكلو، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة نحو 900 ضيف من ممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي والفرنسي وشركاء المجلس وداعميه.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن العلاقات بين الإمارات وفرنسا ازدهرت على مدى أكثر من 5 عقود، مشيراً إلى حرص القيادتين والشعبين على ترسيخ الأسس المتينة التي يقوم عليها نمو البلدين وازدهارهما المشترك.

وأعرب معاليه عن تقديره للقيادة الحكيمة والمستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولحرص سموه على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي الشهر الماضي عكست عزماً مشتركاً على مواصلة تعميق هذه العلاقات، وأن ما شهدته الزيارة من حفاوة بين الرئيسين يجسّد رسوخ التعاون المثمر بين البلدين.

وأوضح معاليه أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتسعت الشراكة مع فرنسا وتعمّقت، وبات التعاون يشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن مؤسسات مثل متحف اللوفر أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي تجسّد امتداد هذه الشراكة من الفرص الاقتصادية إلى آفاق المعرفة والثقافة والقيم الإنسانية المشتركة.

وقال معاليه إن شعار الحفل «نمضي معاً ونصنع المستقبل» يعبّر عن حقيقة مهمة، وهي أن المستقبل نصنعه بقراراتنا وقيمنا واستعدادنا للعمل معاً.

وأضاف أن زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون والاتفاقات التي جرى التوصل إليها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة تجسّد إرادة البلدين المشتركة في بناء هذا المستقبل. وأكد أن الغاية الأسمى من الابتكار والتعاون هي الارتقاء برفاه الإنسان وتعزيز حضور البلدين وتأثيرهما على الساحة العالمية.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن القيم يجب أن توجّه مسيرة التقدم، في إطار العمل المشترك للارتقاء بحياة الإنسان في البلدين. وأوضح أن التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة الإنسان، وأن التنمية الاقتصادية ينبغي أن تفتح آفاقاً جديدة، وأن الابتكار يجب أن يصون الكرامة الإنسانية ويقوّي الروابط التي تجمع مجتمعاتنا.

وأضاف معاليه أن التطلع إلى المستقبل يقترن بالاعتزاز بالماضي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وفرنسا تعتزّان بتاريخهما وتقاليدهما وهويتيهما الثقافيتين.

وأوضح أن التراث يعزّز ثقتنا بهويتنا، فيما يوسّع الابتكار آفاق تطلعاتنا، مؤكداً أن التوازن بينهما ضروري لبناء مجتمعات مزدهرة وواثقة بهويتها.

وأشار معاليه إلى أن التسامح والانفتاح والتفاهم المتبادل قيم أساسية في البلدين، تتيح للناس من مختلف الخلفيات والمعتقدات أن يعيشوا ويعملوا معاً في سلام، وتحفّز الإبداع وترسّخ الثقة التي تقوم عليها الشراكات المستدامة.

ودعا معاليه قيادات الأعمال المشاركة في الحفل إلى مواصلة الاستثمار في الأسس الإنسانية للتقدم، من خلال إتاحة الفرص أمام الخريجين الإماراتيين والفرنسيين الشباب، وتعزيز الشراكات مع الجامعات، وتبادل المعارف والخبرات، والإسهام في إعداد جيل جديد من القيادات الواعية والكفؤة والقادرة على تحمّل المسؤولية.

وأشار معاليه إلى أن الحفل يحتفي بأفراد ومؤسسات تجسّد إنجازاتهم ما يتحلى به مجتمع الأعمال من إبداع وتفانٍ وروح مبادرة. وهنّأ معاليه جميع المكرّمين، مؤكداً أن نجاحهم يذكّرنا بأن التقدم يبدأ بالخيال، ويزداد قوة بالعزيمة، ويبلغ أسمى غاياته حين يعود بالنفع على الآخرين.

وأكد معاليه أن الإمارات وفرنسا تتمتعان بمقومات تتيح لهما الإسهام في قيادة الجهود العالمية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، داعياً إلى البناء على اتفاقات الشهر الماضي والعمل بعزم ووضوح في الأهداف، بما يكفل أن يسهم كل ابتكار مشترك في رفعة البلدين وخدمة الإنسان في كل مكان.

واختتم معاليه كلمته بالإعراب عن اعتزاز أبناء دولة الإمارات بشركائهم وزملائهم الفرنسيين، متمنياً للحضور أمسية ممتعة وموفقة ودوام النجاح في مساعيهم، وموجهاً الشكر إليهم.

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الأعمال لعام 2026 التي يمنحها مجلس الأعمال الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفازت «Emerge» بجائزة الريادة في الابتكار عن فئة الشركات متعددة الجنسيات، فيما فازت «Hushday» بجائزة المبتكر الصاعد عن فئة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قُدّمت بالشراكة مع «La French Tech UAE». كما فازت «Defrise» بجائزة «French Touch» عن الفئة ذاتها، التي قُدّمت بالتعاون مع «La French Touch MENA» وبرعاية «Bpifrance».