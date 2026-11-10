«نخيل» تكشف عن مشروعها «بالم سبرينغز» بجوار «نخلة جبل علي»



كشفت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن مشروعها الجديد «بالم سبرينغز»، وهو مخطط رئيسي سكني يمتد على مساحة 3.8 ملايين متر مربع، ويقع بجوار «نخلة جبل علي» في جنوب دبي. ومن المخطط أن يستوعب المجمع نحو 50 ألف نسمة، وأن يجمع بين المساكن والمرافق التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية، موزعة على 15 حياً سكنياً.



وحصل مشروع «بالم سبرينغز» على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة LEED البلاتينية للمجمّعات السكنية، بما يدعم التزام «نخيل» بتطوير وجهات مستدامة. وصُممت البنية التحتية المخطط لها للمجمع لدعم وجهة سكنية بارزة ضمن ممر النمو في جنوب دبي، مع توفير سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد ومطار آل مكتوم الدولي.



وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «يعكس مشروع «بالم سبرينغز» ثقتنا على المدى الطويل في منطقة جنوب دبي ودورها في مستقبل المدينة. ومع قربه من «نخلة جبل علي»، نركز على إنشاء مجمع سكني يجمع بين المساكن والبنية التحتية الداعمة لها منذ البداية. وهذا هو نهجنا في مواكبة المرحلة المقبلة من نمو دبي: التخطيط للأجيال القادمة، ووضع القيمة المستدامة في صميم المخطط الرئيسي».

تشمل المرافق الترفيهية المخطط لها في المجمع نادياً ريفياً ونادياً رياضياً، إلى جانب مرافق للترفيه واللياقة البدنية واللعب. كما يتضمن المخطط وجهات للتسوق ومرافق ثقافية تواكبها برامج ثقافية، لتوفير مساحات يلتقي فيها السكان ويقضون أوقاتهم خارج منازلهم.

ويتضمن المخطط الرئيسي مدرستين ومستشفى وستة مساجد، ما يضع مرافق التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية الأساسية إلى جانب الأحياء السكنية. وتهدف هذه المرافق مجتمعة إلى دعم الحياة الأسرية مع تطور المنطقة.

ويشمل المخطط الرئيسي نحو 593 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة المخطط لها، بما فيها منتزه مركزي ومساحات خضراء منسقة بعناية. كما يتضمن المخطط أكثر من 35 كيلومتراً من مسارات ركوب الدراجات والجري والمشي، لربط الأحياء بالحدائق ووجهات التسوق والترفيه. وصُممت الممرات المظللة والمساحات الخضراء المتلائمة مع المناخ لتشجيع التنقل اليومي في الهواء الطلق، فيما تهدف المساحات الخضراء إلى دعم رفاهية السكان والزوار.

وتم تصميم المخطط الرئيسي لاستخدام الموارد بكفاءة واستدامة، مع دمج أحدث حلول المياه والطاقة والنفايات في مختلف أنحاء المجمع للمساعدة في خفض انبعاثات الكربون. كما يتميز مشروع «بالم سبرينغز» ببنية تحتية ومساحات خضراء تراعي الظروف المناخية، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والأداء البيئي، بما يتماشى مع حصوله على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة LEED البلاتينية للمجمّعات السكنية.