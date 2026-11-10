شراكات القطاع الخاص تعزز الاستدامة البيئية في الإمارات

تتسع مساهمة القطاع الخاص في دولة الإمارات في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، مع تنامي المبادرات التي تجمع الشركات وموظفيها وعملاءها في مشروعات ميدانية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي. وتبرز المسؤولية الاجتماعية للشركات باعتبارها رافداً للعمل المناخي، وأداة لتحويل الالتزامات البيئية إلى نتائج ملموسة، من خلال الشراكات المجتمعية والمشاركة الفاعلة في صون النظم البيئية ودعم مستهدفات الدولة.

وفي هذا السياق، نظمت مجموعة دلسكو، المجموعة الإماراتية متعددة الأنشطة التي تأسست قبل 92 عاماً وتتخذ من دبي مقراً لها، مبادرة بيئية في محمية الزوراء الطبيعية بإمارة عجمان، بمشاركة 80 متطوعاً، بينهم 43 موظفاً من المجموعة و37 ممثلاً عن سبع شركات من عملائها، نجحوا في زراعة 1000 شتلة من أشجار القرم (المانغروف)، دعماً للجهود الوطنية في مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة الساحلية.

وشهدت المبادرة، التي أقيمت في 5 نوفمبر الجاري، مشاركة ممثلين عن محطة «سي إس بي أبوظبي للحاويات»، و«دناتا»، وشركة «دوكتو للمقاولات»، و«أوبيرون الشرق الأوسط المحدودة»، وشقق سافوي الفندقية دبي، ومجموعة سبينس القابضة، وفندق سوفيتل دبي ذا أوبليسك.

ومثلت الفعالية عودة دلسكو إلى محمية الزوراء بعد انقطاع دام أربع سنوات، حيث بدأ المشاركون أنشطتهم بالتجديف على متن قوارب التنين للوصول إلى موقع زراعة الشتلات، في تجربة جمعت بين العمل البيئي الجماعي وتعزيز مشاركة الموظفين والعملاء في المبادرات المجتمعية.

وبهذه الإضافة، ارتفع إجمالي عدد شتلات القرم التي زرعتها المجموعة وعملاؤها إلى 2920 شتلة في مختلف أنحاء الدولة، ويُقدّر أن تسهم هذه الأشجار في عزل واحتجاز نحو 900 طن متري من ثاني أكسيد الكربون على امتداد عمرها المقدر بنحو 25 عاماً.

وقال ميك ساتسانجي، الرئيس التنفيذي لشركة «دلسكو للبيئة»، إن أشجار القرم تؤدي دوراً حيوياً في حماية البيئة الطبيعية للدولة، لما توفره من قدرة على احتجاز الكربون، وحماية السواحل من التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر، إلى جانب توفير موائل طبيعية للأحياء البحرية والطيور.

وأضاف أن مشاركة العملاء والموظفين في زراعة الأشجار تجسد أهمية العمل الجماعي في دعم الطموحات البيئية للدولة، مؤكداً أن كل شتلة تمثل مساهمة في حماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وتكتسب هذه المبادرات أهمية إضافية في ضوء الهدف الوطني لدولة الإمارات المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. وتعد هذه الأشجار من أهم مصارف الكربون الأزرق، إذ تخزن الكربون في أنسجتها الحيوية والتربة المحيطة بها، كما تسهم جذورها الممتدة في تثبيت السواحل والحد من تأثير الأمواج والتآكل.

وتأتي المبادرة استكمالاً لبرنامج «عجلات التغيير» (Wheels of Change) للمسؤولية المجتمعية للشركات، الذي أطلقته دلسكو في أكتوبر الماضي، بهدف توسيع التعاون مع العملاء والشركاء، ونشر الوعي البيئي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة في دولة الإمارات.