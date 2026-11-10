طيران الإمارات توسّع حضور الدرجة السياحية الممتازة في أوروبا

توفير الدرجة السياحية الممتازة على رحلاتها إلى 31 من أصل 41 وجهة في أوروبا

عدنان كاظم:

موسم الشتاء يشهد طلباً قوياً على السفر من الأسواق الأوروبية



وسّعت طيران الإمارات خيارات السفر أمام عملائها في أوروبا خلال موسم الشتاء، مع توفير الدرجة السياحية الممتازة على رحلاتها إلى 31 من أصل 41 وجهة في أوروبا والمملكة المتحدة، وإضافة 31 رحلة أسبوعية إلى عدد من أبرز الوجهات الشتوية حول العالم.

وخلال جدولها الشتوي، تشغّل الناقلة ما معدله 78 رحلة يومياً بين دبي وأوروبا، فيما تشمل الرحلات الإضافية كيب تاون ونيروبي وبوكيت وهانوي ومانيلا ومطار ناريتا في طوكيو وأكرا، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر عند التخطيط لرحلاتهم.

وتشكل دبي محطة مثالية ضمن الرحلة خلال أشهر الشتاء، حيث يمكن للمسافرين الاستفادة من الأجواء الدافئة والاستمتاع بالشواطئ وتجارب الصحراء والمطاعم والتسوق، إلى جانب مجموعة واسعة من الفنادق التي تلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات.

وتواصل طائرة الإمارات الإيرباص A380 حضورها القوي على الشبكة الأوروبية هذا الشتاء، حيث تخدم 21 وجهة في القارة، وتوفر من خلالها رحلات ربط مريحة إلى 21 وجهة أخرى شرق دبي تخدمها الطائرة نفسها، من بينها بانكوك وسيدني وطوكيو.

أما هلسنكي، أحدث وجهات طيران الإمارات في أوروبا، فقد صُممت مواعيد رحلاتها لتوفير رحلات ربط مريحة إلى شرق وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا والمحيط الهندي وأفريقيا وأسترالاسيا، بما يمنح المسافرين من فنلندا خيارات سهلة للوصول إلى مجموعة واسعة من الوجهات الشتوية والمنتجعات.

كما توسّع شراكات طيران الإمارات عبر اتفاقيات تبادل الرموز والإنترلاين نطاق الخيارات أمام المسافرين من أوروبا، إذ تتيح لهم الوصول إلى 216 وجهة إضافية خارج شبكة الناقلة في الشرق الأقصى وأفريقيا والمحيط الهندي.

طلب قوي

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يشهد موسم الشتاء طلباً قوياً على السفر من الأسواق الأوروبية، ونواصل تعزيز حضورنا فيها من خلال زيادة السعة وتوسيع نطاق المنتجات التي نوفرها للعملاء، بما يمنحهم خيارات أوسع سواء كانت وجهتهم دبي أو إحدى الوجهات التي نخدمها عبر مركزنا العالمي، حيث تجمع استراتيجيتنا بين قوة الربط عبر دبي، وزيادة الرحلات إلى الأسواق التي تشهد طلباً قوياً، والتوسع في توفير الدرجة السياحية الممتازة، بما يعزز مرونة السفر ويمنح عملاءنا تجربة أكثر تنوعاً وراحة، كما تواصل دبي ترسيخ جاذبيتها كوجهة شتوية عالمية، وفي الوقت نفسه تشكل بوابة مثالية للوصول إلى مجموعة واسعة من أبرز الوجهات المشمسة في آسيا وأفريقيا والمحيط الهندي».

السياحية الممتازة

وفي 25 أكتوبر الماضي، انضم مطار شارل ديغول في باريس إلى قائمة الوجهات الأوروبية التي توفر عليها طيران الإمارات الدرجة السياحية الممتازة، لترتفع بذلك إلى 31 وجهة من أصل 41 وجهة تخدمها الناقلة في أوروبا والمملكة المتحدة. وتمنح الدرجة السياحية الممتازة العملاء تجربة سفر أكثر رحابة وراحة، مع مقاعد أوسع ومساحة إضافية للساقين وتجربة طعام محسّنة ومجموعة من التفاصيل المصممة لتعزيز الراحة طوال الرحلة.

وتشهد هذه التجربة مزيداً من التطور على أحدث طائرات الناقلة الإيرباص A350، حيث يأتي كل مقعد مزوداً بحاجز خصوصية كامل الارتفاع يمكن رفعه أو خفضه بلمسة زر، إلى جانب مسند كهربائي للساقين، ومسند الرأس U-Dream الذي يوفر دعماً محيطياً، وخاصية الشحن اللاسلكي.

ويأتي التوسع في الدرجة السياحية الممتازة ضمن برنامج طيران الإمارات لتحديث أسطولها باستثمارات بمليارات الدولارات، والذي شمل حتى الآن 108 طائرات جرى تجهيزها بأحدث تصاميم المقصورات.

محطة مثالية

ويمكن للمسافرين من أوروبا والمتجهين شرقاً أو جنوباً هذا الشتاء تحويل توقفهم في دبي إلى عطلة قصيرة والاستفادة من أجوائها الشتوية المعتدلة وبرنامجها الحافل بالأنشطة والفعاليات. وتجمع دبي خلال هذه الفترة بين الشواطئ والرحلات الصحراوية وتجارب تناول الطعام في الهواء الطلق والتسوق، إلى جانب خيارات واسعة من الفنادق التي تناسب مختلف أنماط السفر والميزانيات.

ويشهد موسم الشتاء أيضاً عدداً من أبرز الفعاليات والوجهات الترفيهية في المدينة، من مهرجان دبي للتسوق والقرية العالمية، الوجهة الترفيهية الأكثر زيارة في العالم (استناداً إلى بيانات جمعية الترفيه ذي الطابع الخاص)، إلى الحفلات والمهرجانات واحتفالات ليلة رأس السنة. ويمكن للعملاء حجز باقات توقف في دبي تجمع بين الرحلات الجوية والإقامة الفندقية عبر «تجربة دبي» أو «الإمارات للعطلات»، كما يتيح برنامج «ماي إيميريتس باس» للعملاء الاستفادة من عروض حصرية في مئات المطاعم والمنتجعات الصحية والمعالم السياحية ومتاجر التجزئة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بمجرد إبراز بطاقة الصعود إلى الطائرة.

ويستفيد العملاء المسافرون إلى دبي أيضاً من إمكانية تغيير تواريخ حجوزاتهم من دون رسوم وبعدد غير محدود، والاحتفاظ بالسعر لمدة 24 ساعة من دون تكلفة، إلى جانب رسوم مخفضة لاسترداد قيمة التذاكر، كما يمكنهم إضافة التأمين الشامل للسفر من طيران الإمارات، والمتاح في 27 دولة، والتي تشمل نفقات طبية غير محدودة حول العالم، والإجلاء في حالات الطوارئ، وإلغاء الرحلات، وتغطية الأمتعة، إلى جانب تغطية للنفقات الطبية تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي في حالات النزاعات، وتمديد مجاني للرحلة لمدة تصل إلى 30 يوماً.

شبكة شراكات

تمنح شراكات طيران الإمارات عبر اتفاقيات تبادل الرموز والإنترلاين عملاءها المسافرين من أوروبا إمكانية الوصول إلى أكثر من 216 مدينة إضافية في الشرق الأقصى وأفريقيا والمحيط الهندي، إلى جانب شبكة الناقلة العالمية. وتتيح هذه الشراكات للعملاء حجز رحلتهم كاملة على تذكرة واحدة، مع رحلات ربط أكثر سلاسة ونقل الأمتعة إلى الوجهة النهائية، إلى جانب مزايا برامج المسافر الدائم والدخول إلى الصالات للمؤهلين.

وفي الشرق الأقصى، توفر شراكات طيران الإمارات مع 35 ناقلة وشريكاً، من بينها الخطوط الجوية اليابانية والخطوط الجوية الكورية وغارودا إندونيسيا وبانكوك إيرويز والخطوط الجوية الفلبينية، إمكانية الوصول إلى أكثر من 123 مدينة.

وتشمل الشبكة وجهات الجزر والمنتجعات مثل كوه ساموي وفو كوك ولانكاوي، إلى جانب مدن مثل بوسان وسورابايا وفوكوكا، كما عززت طيران الإمارات حضورها في المنطقة من خلال إضافة شراكات جديدة للربط بالقطارات مع «كوريل» في كوريا الجنوبية، وخدمة «هونج كونج ايربورت دايركت» إلى ماكاو.

وفي أفريقيا، تتيح شراكات الناقلة مع الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا و«إيرلينك» والخطوط الجوية الكينية الوصول إلى نحو 75 وجهة في القارة، تشمل مواقع طبيعية وتراثية ووجهات شهيرة للسفاري، من بينها شلالات فيكتوريا وجبل كليمنجارو ومنتزه البراكين الوطني.

أما في المحيط الهندي، فتربط شراكات طيران الإمارات مع «مالديفيان» وطيران سيشل وطيران موريشيوس، المسافرين بمجموعة من الوجهات والجزر، من جزر المالديف إلى براسلين ومدغشقر.