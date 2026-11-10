فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى ريغا وسالزبورغ وفيلنيوس في ديسمبر

أعلنت فلاي دبي استئناف رحلاتها إلى كل من ريغا عاصمة لاتفيا وسالزبورغ عاصمة النمسا، وفيلنيوس عاصمة ليتوانيا اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الربط الجوي مع 3 من أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية في أوروبا خلال موسم العطلات الشتوي .

ومن المقرر استئناف الرحلات إلى مطار ريغا الدولي من 11 ديسمبر، تليها الرحلات إلى مطار سالزبورغ "وولفانغ اماديوس موزارت " ومطار فيلنيوس الدولي في 12 ديسمبر.

وستشغل الناقلة 3 رحلات أسبوعياً إلى كل من هذه الوجهات، انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، وتعد هذه الوجهات إضافة إلى جدول الرحلات الشتوي لفلاي دبي لتوفر للمسافرين من دولة الإمارات خيارات أوسع لزيارة المدن الأوروبية والاستمتاع بالوجهات الجبلية الشهيرة في جبال الألب.

تجارب شتوية

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: " يعكس استئناف رحلاتنا إلى ريغا وسالزبورغ وفيلنيوس التزامنا بتوسيع شبكتنا في أوروبا وبخدمة الأسواق الرئيسية في المنطقة. توفر هذه الوجهات لعملائنا وصولاً مباشراً إلى عواصم غنية بالثقافة، وتجارب شتوية فريدة، ووجهات عالمية المستوى في جبال الألب. ومع استمرارنا في توسيع شبكتنا، فإننا نركز دائماً على زيادة خيارات السفر وتعزيز الربط الجوي بين أوروبا ودبي مركز الطيران العالمي.

وقال جيهون أفندي، نائب أول الرئيس الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي : "لا يزال السفر خلال فصل الشتاء عاملاً رئيسياً للطلب عبر شبكتنا. فبفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة في جبال الألب، والعمارة التاريخية توفر كل من ريغا وسالزبورغ وفيلنيوس تجارب استثنائية لمختلف شرائح المسافرين. وبفضل أسطولها الحديث توفر فلاي دبي لمسافريها رحلات مريحة وتجربة سفر مصممة بعناية على متن الطائرة، بالإضافة إلى إمكانية مواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى أكثر من 120 وجهة ضمن شبكتنا العالمية".

وبعد استئناف الرحلات الى هذه الوجهات إضافة قيمة لنمو وتوسع شبكة الناقلة التي أطلقت مؤخراً رحلات إلى كل من حلب في سوريا، وبانكوك في تايلاند، وبنغازي في ليبيا، وبوكارا في نيبال. كما أعلنت الناقلة عن استئناف رحلاتها إلى مدينة سكوبيه في مقدونيا الشمالية اعتباراً من الأول من أبريل العام المقبل .

نبذة عن الوجهات

تجمع ريغا، عاصمة لاتفيا، بين المعالم التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى وروائع فن العمارة، ويمكن للزوار التجول في وسط المدينة المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في سوق عيد الميلاد بساحة "دوم " ، وتذوق الأطباق المحلية في السوق المركزي الذي يقع داخل أماكن تاريخية ومنها أسواق زيبلين .

أما سالزبورغ وهي مسقط رأس فولفغانغ أماديوس موزارت فهي تضم مركز المدينة المصمم على الطراز الباروكي والمدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فضلاً عن المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة. وبإمكان السياح استكشاف التراث الموسيقي الغني للمدينة، وزيارة قلعة "هوهن سالزبورغ"، والاستمتاع بأجواء سوق عيد الميلاد الاحتفالي في ساحة الكاتدرائية، أو حضور العروض الموسيقية الكلاسيكية. كما تُعد المدينة بوابة نحو منطقة "سكي أمادي" ، ما يتيح لعشاق الرياضات الشتوية الجمع بين زيارة المدينة والاستمتاع ببعض أشهر منحدرات التزلج في النمسا.

وتشتهر فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، ببلدتها القديمة المدرجة أيضاً ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي تُعد واحداً من أكبر المراكز التاريخية وأكثرها حفاظاً على طابعها الأصلي في أوروبا.

وتزخر المدينة بمزيج متنوع من الطرز المعمارية، بما في ذلك القوطية، وعصر النهضة، والباروكية، والكلاسيكية، وتضم العديد من المعالم الثقافية البارزة، مثل برج قلعة "غيديميناس"، و"بوابة الفجر" ، وكاتدرائية فيلنيوس.

ستكون الرحلات على هذه الوجهات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات ، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى مئات الوجهات ضمن الشبكة المشتركة للناقلتين، مع إمكانية الحجز بتذكرة واحدة وشحن الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية.

كما توفر هذه الرحلات خيارات سفر مريحة عبر دبي إلى عدد من الوجهات الترفيهية الأكثر طلباً ضمن شبكة فلاي دبي بما في ذلك بانكوك وكرابي في تايلاند، وكاتماندو في نيبال، وكولومبو في سريلانكا، وزنجبار في تنزانيا، وماليه في جزر المالديف.

يمكن للمسافرين على درجة الأعمال الاسترخاء في مقاعد قابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة، والاستمتاع بوجبات فاخرة مستوحاة من مطابخ عالمية، بالإضافة إلى ساعات من الترفيه على متن الطائرة. أما المسافرون على الدرجة السياحية، فيمكنهم الاستمتاع بمقاعد مريحة مصممة وفقاً بمعايير راحة عالية إضافة الى الوجبات المجانية وخيارات الترفيه المتنوعة.

كما يمكن لمسافري فلاي دبي الآن التمتع بخدمات الإنترنت المجانية فائقة السرعة من ستارلينك التي توفرها الناقلة عبر أسطولها.

تفاصيل الرحلات

اعتباراً من 11 ديسمبر، ستنطلق الرحلات المتجهة إلى ريغا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي أيام الثلاثاء والجمعة والسبت. وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على درجة الأعمال من دبي من 10012 درهماً ، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2442 درهماً.

أما أسعار تذاكر الذهاب والعودة من ريغا، فتبدأ من 2105 يورو لدرجة الأعمال و503 يورو للدرجة السياحية الأساسية.

واعتباراً من 12 ديسمبر، سيتم تسيير رحلات إلى فيلنيوس أيام الثلاثاء والخميس والسبت، حيث تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة من دبي في درجة الأعمال من 10301 درهم، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 3,112 درهماً.

وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة من فيلنيوس من 2104 يورو لدرجة الأعمال و539 يورو للدرجة السياحية الأساسية.

وسيتم تشغيل الرحلات إلى سالزبورغ أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بدءاً من 12 ديسمبر، حيث تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة من دبي في درجة الأعمال من 13175 درهماً، أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2699 درهماً.

وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة من سالزبورغ من 2514 يورو لدرجة الأعمال، ومن 530 يورو للدرجة السياحية الأساسية .