معرض جيتكس العالمي للروبوتات يُقدّم من دبي أحدث آليات شبيهة بالبشر

شحن 22 ألف روبوت بشري بالنصف الأول 2026 بزيادة 300 %

دبي - البيان

تسلط الدورة المقبلة لأكبر حدث للتقنية والذكاء الاصطناعي في العالم الضوء على أحدث التطورات المرافقة لظاهرة «الذكاء الاصطناعي المادي» خلال الشهر المقبل في دبي، حيث تستعرض العديد من التقنيات الحديثة، من الروبوتات التفاعلية الشبيهة بالبشر والآلات الذكية المخصصة للمهام الصناعية، إلى مساعدي الروبوتات متعددي اللغات والهياكل الخارجية القابلة للارتداء.

ويجمع معرض «جيتكس العالمي للروبوتات»، الحدث الجديد الذي ينطلق لأول مرة ضمن فعاليات «جيتكس جلوبال»، نخبة من الرواد والقادة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي المجسّم، من 8 إلى 11 ديسمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، لاستعراض كيفية استجابة الآلات في العالم المادي وإدراكها واتخاذها للقرارات، وتأثير ذلك على تحول قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والضيافة، والبنية التحتية الذكية. وتنطلق فعاليات «جيتكس جلوبال 2026» بعقد «قمة جيتكس» يوم 7 ديسمبر بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك قبل بدء المعرض في مدينة إكسبو دبي.

طلب قوي

ويأتي استعراض هذه التقنيات في ظل زيادة الطلب على الروبوتات؛ حيث شهدت الأسواق العالمية شحن أكثر من 22 ألف روبوت بشري خلال النصف الأول من 2026، بزيادة سنوية 300 %، وذلك وفقاً لمؤسسة «كاونتر بوينت ريسيرش»، وسط توقعات بأن تصل الشحنات إلى أكثر من 50 ألف وحدة بحلول نهاية العام. كما تعزز دبي طموحاتها في هذا القطاع عبر «برنامج دبي للروبوتات والأتمتة»، الذي يستهدف نشر 200 ألف روبوت خلال 10 سنوات حتى 2032.

وتتصدر شركة Unitree، إحدى أكبر الشركات المصنعة للروبوتات البشرية في العالم بحصة سوقية عالمية تبلغ 31 %، قائمة المشاركين هذا العام، إلى جانب قائمة من الشركات البارزة الأخرى، ومن ضمنها: UBTECH، التي تنتشر روبوتاتها البشرية في مصانع السيارات وتخضع حالياً للاختبار لدى شركة «إيرباص»؛ وAiMOGA، العلامة التجارية للروبوتات والذكاء الاصطناعي المجسّم، التابعة لشركة «شيري للسيارات»؛ وDEEP Robotics، الشركة العالمية الرائدة في مجال الروبوتات رباعية الأرجل؛ وشركة Micropolis Robotics الإماراتية، التي توفر روبوتات الدوريات ذاتية القيادة لشرطة دبي.

عروض حية

وتستعرض شركة «مانجوبوت» الإماراتية، المتخصصة في حلول الروبوتات ونشر ودمج الآلات الذكية، قوة عامة روبوتية تضم روبوتات ذاتية التشغيل متعددة الأغراض، وروبوتات دوريات، وروبوتات استقبال تتحدث لغات متعددة، بالإضافة إلى عروض روبوتية حية. كما سيتمكن الزائرون من تجربة تقنيات الهياكل الخارجية القابلة للارتداء. وفي تصريح له، قال مازن الكردي، المدير التقني لشركة مانجوبوت: «الأمر لا يتعلق فقط بالحضور لمشاهدة الروبوتات فقط، وإنما برؤية كيف تبدو القوى العاملة الروبوتية وتعمل بالفعل في أرض الواقع».

وفي ظهورها الأول بمنطقة الشرق الأوسط، تطلق شركة Lumos Robotics الصينية المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي المجسّم روبوت MOS 2، وهو «عامل ذكاء اصطناعي» مزود بعجلات وذراعين مزدوجتين قادرتين على رفع حمولات تصل إلى 50 كغ والعمل لأكثر من ثماني ساعات متواصلة.

ووفقاً للشركة، أكمل الجيل الأول من روبوتات MOS أكثر من 1.000 ساعة عمل متواصلة دون أعطال في مصنع «ميتسوبيشي إلكتريك» بمدينة تشانغشو، حيث نفذت الروبوتات مهام مناولة المواد، وفحص الجودة، وربط البراغي. كما تستعرض الشركة روبوت NIX S3، الذي يقدم عرضاً راقصاً حياً يبرز قدراته الحركية التي تشمل امتلاكه 21 درجة من حرية الحركة، ومفاصل عالية العزم، ومرونة فائقة في الحركة الديناميكية.

موثوقية عالية

وقالت سيسيل وي، مديرة العلاقات العامة في شركة Lumos Robotics: «صُممت عروضنا التوضيحية لتعكس الفلسفة التي تقوم عليها منتجاتنا، والتي تؤكد أن الروبوتات تحتاج لأكثر من مجرد الحركة، ويجب أن تؤدي مهام مفيدة بموثوقية عالية في بيئات العمل الحقيقية».

من جانبها، تقدم شركة «لوتاه للروبوتات» الإماراتية والمتخصصة في حلول الروبوتات وتكامل الأنظمة، مجموعة متنوعة من الروبوتات البشرية، والروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات الخدمية، وروبوتات التنظيف، وروبوتات التحكم عن بُعد، من شركات تصنيع عالمية مثل: Unitree، وAGIBOT، وPudu Robotics، وUBTECH، وEngineAI.

منظومة متكاملة

وقال حازم غزال، المدير العام لشركة لوتاه للروبوتات: «نحن لا نكتفي بتوريد روبوتات منفردة، بل نعمل على بناء منظومة روبوتات متكاملة. وسيركز جناحنا على كيفية اختيار المؤسسات لروبوتات مختلفة تلبي متطلبات متنوعة مع الحفاظ على الرؤية المركزية والتحكم الكامل».

وتتيح التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي المجسّم – حيث تندمج نماذج الذكاء الاصطناعي داخل أجسام مادية أو أنظمة برمجية – فرصاً جديدة للروبوتات للتفاعل بشكل طبيعي بمستوى أكبر مع البشر ضمن مجالات الخدمات الاستهلاكية، والتعليم، والترفيه، والبيئات المنزلية.

وتسجل شركة Light Origins الصينية، المتخصصة في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر وأنظمة الروبوتات الذكية، الظهور العلني الأول لروبوتها المصمم على شكل «أرنب»، مع تقديم عروض حية لسيناريوهات منزلية تتيح للزوار تجربة تفاعلية مباشرة. وقال تينغشيانغ فان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية في الشركة: «نحن على ثقة من أن روبوتنا المصمم على شكل أرنب بات جاهزاً لدخول منازل المستهلكين».

وتسجل شركة Raydiculous الرائدة في مجال الروبوتات الحيوية من مركز تشنغدو لابتكار الروبوتات الشبيهة بالبشر، ظهورها الأول في الشرق الأوسط عبر ابتكارين؛ الأول هو الروبوت البشري TP01 المخصص للتفاعل التجاري والخدمات العامة والقادر على التواصل باللغتين العربية والإنجليزية وأداء الحركات المتناسقة، والثاني هو DINOBOT، الذي تصفه الشركة بأنه أول ديناصور حيوي ذكي ثنائي الأرجل في العالم، حيث يقدم حركات واقعية وقدرات تفاعلية عالية.

أداة مرئية

وقالت ساندي ليو، مديرة المبيعات الخارجية في مركز تشينغدو لابتكار الروبوتات البشرية: «بفضل القدرات المتكاملة في المشي والتفاعل والأداء والتعليم، تُساهم حلولنا في تحويل الذكاء الاصطناعي المادي إلى أداة عمل مرئية وقابلة للاستخدام».

ودعماً للمواهب المستقبلية في مجال الروبوتات، تعرض شركة Besomi Robotics & AI، المتخصصة في تكنولوجيا الروبوتات والتعليم، ومقرها الإمارات، 6 روبوتات بشرية متحركة تُعرف باسم «بيسومي رينجرز».

وستنضم إلى بيسومي في جناحها شركات Unitree، وSeeed Studio، وArduino، وQualcomm. وسيُعرض أحدث روبوت بشري من Unitree، الشركة العالمية الرائدة في مجال الروبوتات البشرية. كما سيُتيح مختبر الروبوتات والذكاء الاصطناعي للزوار فرصة استكشاف كيفية هندسة الروبوتات وبرمجتها وتدريبها، من خلال تدريب عملي على الهندسة بالاعتماد على VENTUNO، أحدث منصة أردوينو، طُورت بالتعاون مع Qualcomm.

خبرات عملية

وقال محمد هاني، الرئيس التنفيذي لشركة Besomi Robotics & AI: «نريد أن يتساءل المهندسون والمبتكرون الشباب: «'كيف يعمل هذا؟»، ثم ينطلقون لبناء الجيل القادم من تقنيات الروبوتات هنا في الإمارات. يتيح عرض أحدث روبوت بشري من إنتاج شركة Unitree للزوار فرصة الاطلاع على أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات. كما يوفر تدريبنا العملي على منصتي أردوينو وكوالكوم خبرات عملية تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات روبوتية وذكاء اصطناعي فعّالة. ويسرنا أيضاً أن نرحب بانضمام Seeed Studio إلى جناحنا كجزء من هذا التركيز على بناء القدرات الهندسية».

الآلات ذاتية التشغيل

وتطلق شركة JWIPC الصينية، المتخصصة في تطوير أجهزة الحوسبة الذكية وحلول الحوسبة الصناعية، وحدات تحكم روبوتية مبنية على وحدة Thor من نفيديا، والتي تقدم، بحسب الشركة، أداءً حاسوبياً يصل إلى 2070 تيرافلوب من فئة FP4. صُممت هذه الوحدات خصيصاً للروبوتات الشبيهة بالبشر، والأذرع الروبوتية، والروبوتات المتنقلة ذاتية التشغيل، حيث تُمكن من معالجة الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

وقال نيك تشانغ، مدير المبيعات الإقليمي في JWIPC: «تُوفر وحدة Thor من نفيديا معالجاً طرفياً عالي الأداء للذكاء المُجسم، حيث تُشغل نماذج متعددة الوسائط محلياً لدمج بيانات المستشعرات، وتخطيط المهام، والتحكم بالحركة بدقة أجزاء من الثانية».

كما تعرض شركة Songying Technology، المتخصصة في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، منصتي ORCA OS وORCA Lab، اللتين تدمجان المحاكاة، وتوليد البيانات الاصطناعية، وتدريب الذكاء الاصطناعي، والتحقق من صحته، ونشره في بيئة تطوير روبوتية متصلة. وتكشف شركة Vecow، المتخصصة في الحوسبة المدمجة ومقرها تايوان، عن منصات متطورة ومتينة للذكاء الاصطناعي الطرفي والروبوتات، مدعومة بتقنيات إنفيديا، وإنتل، وإيه إم دي، وكوالكوم، وإن إكس بي، كما ستعلن رسمياً عن فريقها المخصص في الإمارات العربية المتحدة لتسريع عمليات النشر الإقليمية ذات الأهمية البالغة.

تنطلق فعاليات الدورة السادسة والأربعون من معرض جيتكس جلوبال، الذي تنظمه شركة inD، بقمة جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي 7 ديسمبر، قبل انطلاق معرض جيتكس جلوبال الذي يستمر 4 أيام في مركز دبي للمعارض، بالتزامن مع فعالية «إكسباند نورث ستار» الفعالية الخاصة بالشركات الناشئة والمستثمرين.

يجمع الحدث الضخم أكثر من 6000 شركة عارضة وناشئة، مع عشرات الآلاف من قادة الحكومات وكبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمشترين من 180 دولة، ما يؤكد مكانة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للتعاون التقني.