5.3 مليارات درهم إيرادات «دبي لصناعات الطيران» في 9 أشهر



أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، المتخصصة عالمياً في خدمات الطيران، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة ارتفاعاً في إيراداتها إلى 5.314 مليارات درهم، مقارنة بـ4.692 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 13.25%.

وأظهرت النتائج ارتفاع الأرباح قبل الضرائب والبنود الاستثنائية إلى 1.361 مليار درهم، مقابل 1.252 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة بلغت 8.8%، فيما سجل التدفق النقدي التشغيلي 3.996 مليارات درهم، مقارنة بـ4.140 مليارات درهم خلال الفترة المقابلة.

وبلغ هامش الربح المعدل قبل خصم الضرائب 25.6%، مقابل 26.7% في العام الماضي، فيما سجل معدل العائد على حقوق الملكية قبل خصم الضريبة 11.8%، مقارنة بـ13.6%.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 98.550 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ60.771 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، فيما بلغ صافي القروض والاقتراضات 61.519 مليار درهم، مقابل 37.561 مليار درهم.

وفي المقابل، ارتفعت السيولة المتاحة إلى 20.560 مليار درهم، مقارنة بـ12.487 مليار درهم بنهاية العام الماضي، كما تحسنت نسبة تغطية السيولة إلى 440%، مقابل 277%.

وبلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.60 مرة، مقارنة بـ2.58 مرة، فيما سجلت نسبة الديون غير المضمونة 88.3%، مقابل 87.8% في نهاية 2025.

ويأتي إعلان النتائج بالتزامن مع إتمام الشركة الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس»، في خطوة تدعم توسع أعمالها وتعزز حضورها في سوق تأجير الطائرات العالمي.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها ضمن أسطول دبي لصناعات الطيران إلى نحو 1300 طائرة، بما يعزز نطاق عملياتها وقدرتها على خدمة شركات الطيران في مختلف الأسواق العالمية.

وتعكس النتائج نمواً في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بالتوازي مع توسع قاعدة أصول الشركة وتعزيز مستويات السيولة، مدعومة بصفقة الاستحواذ الجديدة وتوسع محفظة الطائرات.



صفقة الاستحواذ

قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «أنجزنا في نهاية يوليو صفقة الاستحواذ على ماكواري إيرفاينانس MAF التي سبق الإعلان عنها، ليرتفع بذلك إجمالي أسطولنا من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب إلى نحو 1000 طائرة، أي ما يعادل ضعف حجمه قبل 24 شهراً. وبأسطولنا المملوك البالغ 716 طائرة، نحتل اليوم المرتبة الثانية عالمياً بين شركات تأجير الطائرات.

وأضاف: «يمنحنا الاستحواذ على MAF، إلى جانب التفويضات التي سبق الإعلان عنها من (بلاكستون) و(نيوبرغر)، قدرة أكبر بكثير على تقديم حلول أكثر تكاملاً لعملائنا من شركات الطيران، كما يعمّق حوارنا مع الموردين ويوسّع شبكة علاقاتنا في السوق، وبنجاح تنفيذ هذه التفويضات، نكون على المسار الصحيح لبلوغ أسطول مجمّع يقارب 1300 طائرة، وبعد إتمام صفقة MAF، لا تزال مؤشرات السيولة وكفاية رأس المال قوية، وهو ما يعكس التزامنا تجاه أصحاب المصلحة بأن تكون الصفقات الكبرى مدعومة برأس المال الكافي ومموّلة بالكامل منذ يوم الإغلاق».