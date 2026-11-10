«إيه آي كيو» الإماراتية تفاوض لاقتناص أولى صفقاتها في أمريكا بعقود للذكاء الاصطناعي في 2027

تستعد شركة «إيه آي كيو» (AIQ) الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لدخول السوق الأمريكية عبر إبرام أولى صفقاتها مع عملاء في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تسارع طموحات الشركة المدعومة من أبوظبي لتوسيع حضورها الدولي وتحويل تقنياتها المتخصصة في قطاع النفط والغاز إلى أعمال تجارية واسعة النطاق في الأسواق العالمية.

وتجري الشركة مفاوضات أولية مع عملاء محتملين في الولايات المتحدة، وسط اهتمام متزايد بتطبيقاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما تستهدف إبرام صفقات ملموسة خلال عام 2027، وفقاً لتصريحات سارافان بينوبارثي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إيه آي كيو»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

وتكتسب التحركات الأمريكية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم سوق الطاقة والخدمات النفطية في الولايات المتحدة، وما يوفره من فرص أمام حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على تحسين كفاءة الإنتاج، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز موثوقية المعدات وإدارة الأصول الصناعية. كما تمثل هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها خارج الإمارات، والاستفادة من الطلب المتنامي على الحلول الرقمية المتخصصة في قطاع الطاقة.

ويأتي هذا التوجه مدعوماً بإطلاق منصة «جينيسيس» (Genesis)، التي أعلنت عنها الشركة في سبتمبر الماضي، وكشفت عنها رسمياً خلال «أديبك» الأسبوع الماضي، باعتبارها إحدى أحدث أدواتها لتطوير العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز.

وتستهدف المنصة تنسيق وإدارة المهام التشغيلية المعقدة عبر مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراقبة مستويات الإنتاج، والكشف المبكر عن أعطال المعدات، وإدارة أعمال الصيانة، بما يتيح لشركات الطاقة تحسين سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمليات من خلال توظيف البيانات والأنظمة الذكية بصورة متكاملة.

وقال بينوبارثي إن الشركة رصدت اهتماماً متزايداً من عملاء أمريكيين خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بالإمكانات التي توفرها منصة «جينيسيس»، مشيراً إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها التمهيدية وتجري عبر شبكة شركاء الشركة. وأعرب عن تطلعه إلى تحويل هذا الاهتمام إلى عقود فعلية خلال 2027.

حضور في 8 أسواق خارجية

وتشكل الولايات المتحدة محطة جديدة في مسار التوسع الدولي للشركة، التي بدأت بالفعل بناء حضور في ثماني دول خارج الإمارات، من بينها الكويت ومصر وكولومبيا وفيتنام.

ورغم أن الأسواق الخارجية لا تمثل سوى نحو 5 % من إجمالي أعمال «إيه آي كيو»، بحسب تصريحات رئيسها التنفيذي دينيس جول في سبتمبر الماضي، فإن الشركة تعمل على رفع هذه المساهمة من خلال توسيع نطاق انتشار حلولها التقنية، والانتقال من المشاريع التجريبية إلى التطبيقات التجارية واسعة النطاق.

وفي هذا الإطار، حققت الشركة تقدماً في السوق الهندية عبر صفقة لنشر مليون كاميرا لصالح تكتل بارز في قطاع النفط والغاز، لاستخدامها في المصافي ومحطات الوقود، في مشروع يعكس تنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، والتي لا تقتصر على تحليل البيانات التشغيلية، بل تمتد إلى المراقبة الذكية وتعزيز كفاءة إدارة المنشآت الصناعية.

كما تعمل «إيه آي كيو» على توسيع تعاونها مع إحدى شركات النفط في كازاخستان، بعد نجاح التجارب الأولية لتقنياتها، مستهدفة الانتقال إلى عقود أكبر، بما يعزز فرص تحويل المشروعات المحدودة إلى شراكات تشغيلية طويلة الأجل.

2027 عام التحول إلى المشاريع الكبرى

وتضع الشركة عام 2027 ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره عاماً محورياً لتحويل عدد من المشاريع التجريبية التي نفذتها خلال 2026 إلى تطبيقات واسعة النطاق، بما يتيح توسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الانتشار الجغرافي لمنتجاتها.

وتشمل خطط التوسع أسواق جنوب شرق آسيا، مع تركيز خاص على ماليزيا، إلى جانب مواصلة تطوير الأعمال في الأسواق التي حققت فيها الشركة نتائج أولية إيجابية.

ويعكس هذا التوجه تحولاً في نموذج نمو «إيه آي كيو»، من التركيز على تطوير الحلول وتطبيقها ضمن نطاقات محددة إلى تسويق منصات متكاملة يمكن نشرها عبر عمليات شركات الطاقة في أسواق متعددة. ويكتسب هذا التحول أهمية مع تزايد اعتماد قطاع النفط والغاز على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، وإدارة الأصول، وتقليل فترات التوقف، والاستفادة بصورة أكبر من البيانات التشغيلية المتاحة.

وتأسست «إيه آي كيو» عام 2020 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «بريسايت» التابعة لمجموعة «جي 42»، مستفيدة من الخبرات التشغيلية لأدنوك في قطاع الطاقة والقدرات التقنية والرقمية لمجموعة «جي 42».

وتضم قائمة عملاء الشركة شركات أمريكية كبرى تعمل في مجال خدمات حقول النفط، من بينها «إس إل بي» (SLB) و«بيكر هيوز» (Baker Hughes)، ما يوفر لها قاعدة علاقات قائمة يمكن البناء عليها لتعزيز حضورها في السوق الأمريكية.

وكانت الشركة قد أبرمت في مارس 2025 اتفاقية بقيمة 340 مليون دولار لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عمليات «أدنوك»، في واحدة من أبرز الصفقات التي تعكس حجم الفرص التجارية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

وبينما تمثل صفقة «أدنوك» ركيزة مهمة في سجل أعمال الشركة، فإن التوسع في الولايات المتحدة وآسيا وتحويل المشاريع التجريبية إلى عقود تجارية أكبر، يضع «إيه آي كيو» أمام مرحلة جديدة تستهدف فيها تعزيز حضور التكنولوجيا الإماراتية في صناعة الطاقة العالمية.