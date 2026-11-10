الإمارات أكبر مستورد للدواجن البرازيلية عالمياً في أكتوبر بنمو 29.8 %

تصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر الوجهات العالمية المستورِدة للدواجن البرازيلية خلال أكتوبر الماضي، بعدما سجلت وارداتها نحو 53.2 ألف طن، بنمو 29.8 %، مقارنة بنحو 41 ألف طن في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لأحدث بيانات الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA).

ويعكس هذا النمو قوة الطلب في السوق الإماراتية، ومكانتها وجهة رئيسية لصادرات الدواجن البرازيلية، في ظل تنامي حركة التجارة الغذائية واستمرار تدفق الشحنات لتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يعزز موقع الإمارات ضمن أبرز الأسواق العالمية المستقبلة للمنتجات الغذائية البرازيلية.

وبلغت الزيادة في حجم الواردات نحو 12.2 ألف طن على أساس سنوي خلال أكتوبر، ما يعكس تسارع وتيرة الإمدادات إلى السوق الإماراتية، التي تفوقت خلال الشهر على بقية الوجهات المستوردة للدواجن البرازيلية، لتحتل المركز الأول عالمياً.

وعلى صعيد الأداء التراكمي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، حافظت الإمارات على موقعها كثاني أكبر مستورد للدواجن البرازيلية عالمياً، في مؤشر على استمرارية الطلب وقوة العلاقات التجارية بين البلدين، فضلاً عن أهمية السوق الإماراتية ضمن خريطة صادرات قطاع البروتين الحيواني البرازيلي.

ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه البرازيل تعزيز حضورها في تجارة الدواجن العالمية، مستفيدة من قدراتها الإنتاجية والتصديرية واتساع شبكة أسواقها الدولية. ورغم التحديات الصحية المحدودة والمؤقتة التي واجهت قطاع الدواجن في بعض المناطق البرازيلية خلال الفترة الأخيرة، أظهرت سلاسل التوريد مرونة في مواصلة عمليات التصدير وتلبية احتياجات الأسواق الرئيسية.

ويؤكد تصدر الإمارات قائمة المستوردين خلال أكتوبر، إلى جانب احتفاظها بالمركز الثاني على أساس تراكمي، أهمية السوق الإماراتية للصادرات الغذائية البرازيلية، ودورها بوصفها إحدى الوجهات الرئيسية للتجارة الدولية في قطاع الدواجن.